NFZ w szpitalu wojskowym o sieci szpitali i lekach dla seniorów

– W każdą środę września pracownicy lubelskiego oddziału będą udzielać informacji na temat tzw. sieci szpitali – o tym, które szpitale z województwa lubelskiego znalazły się w systemie i co to oznacza dla pacjentów. Wskażemy też, które szpitale zorganizują od 1 października punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – informuje Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego NFZ. – Ponadto będziemy informować o programie bezpłatnych leków dla seniorów. Osobom, które planują wyjazd do krajów Unii Europejskiej lub EFTA, wydrukujemy ważną 12 miesięcy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Będzie też można otrzymać dane dostępowe do Zintegrowanego Informatora Pacjenta, w którym można sprawdzić historię swojego leczenia. – Będzie nas można łatwo znaleźć. Nasze stanowiska z logo NFZ znajdą się w miejscach najczęściej odwiedzanych przez pacjentów – w holach głównych szpitali, w sąsiedztwie rejestracji przychodni przyszpitalnej – mówi Bartoszek. – Będziemy rozdawać nieodpłatne ulotki informacyjne.

W środę pracowników NFZ będzie można spotkać w holu głównym szpitala wojskowego w godzinach 9–13. W kolejne środy września akcja będzie odbywać się szpitalach w Białej Podlaskiej (13 września, w godz. 9–13), Puławach (20 września, w godz. 9–13) i Chełmie (27 września, w godz. 9–13).