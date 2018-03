Samolotem do dentysty w Lublinie. Coraz więcej pacjentów leczy się właśnie u nas

Coraz więcej pacjentów z Wielkiej Brytanii i Norwegii, a ostatnio również z Izraela przylatuje do Lublina na leczenie zębów. U siebie za takie same usługi stomatologiczne musieliby zapłacić kilkakrotnie więcej.

– Wypełnienie amalgamatem kosztuje od 40 do 190 funtów, most – od 350, korona porcelanowa – 500, implant – 650. W Polsce można to zrobić dużo taniej, dlatego zawsze podczas urlopu w kraju chodzę do dentysty – mówi pochodząca z Lublina Paula, która mieszka na stałe w Londynie.

– Mam coraz więcej pacjentów, głównie z Wielkiej Brytanii, skąd przyjeżdżają do nas całe rodziny z dziećmi – przyznaje dr n.med. Agnieszka Krawczyk, właścicielka kliniki stomatologicznej Beauty Dental Clinic w Lublinie. – Dotychczas mieliśmy też pojedynczych pacjentów z Norwegii, ale ostatnio ich liczba rośnie.

Z Wysp przyjeżdżają do nas głównie Polacy, a z Norwegii rodowici mieszkańcy. Korzystają przede wszystkim ze świadczeń z zakresu implantacji, a także protetyki – chodzi np. o korony czy mosty.

Zagranicznych pacjentów ma też dr n.med. Tomasz Bieżanek, właściciel Gabinetów Medycznych Botanik. – Na razie to głównie Polacy, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, Irlandii lub Norwegii – mówi dr Bieżanek. – Zainteresowani są przede wszystkim protetyką i leczeniem zachowawczym.

Jak tłumaczy dr Krawczyk, zagranicznych pacjentów przekonuje stosunek ceny usług medycznych do ich jakości. – Wiedzą, że przyjeżdżając do nas będą mieli leczenie na bardzo wysokim poziomie, a zapłacą za to kilka razy mniej niż w swoim kraju – mówi pani stomatolog.

Jej klinika bierze udział w kampanii skierowanej na rynek brytyjski, którą od stycznia prowadzi Lubelskie Konsorcjum Turystyki Medycznej. Dziś konsorcjum promuje głównie leczenie, ale w przyszłości chce zapewnić swoim pacjentom kompleksową ofertę – łącznie z informacją o noclegach, dojeździe, a nawet o wydarzeniach kulturalnych w naszym regionie.

– W Wielkiej Brytanii mamy najwięcej potencjalnych nowych klientów i tych, którzy już korzystają z usług lubelskich stomatologów – mówi Michał Janiszek z agencji INB Marketing, która obsługuje kampanię. – Tygodniowy pobyt w Polsce razem z przelotem wynosi ich taniej, niż wizyta i skorzystanie z takiej usługi w Wielkiej Brytanii. Zdarza się, że różnica w cenie jest nawet pięcio- lub sześciokrotna.

Janiszek dodaje, że kampania jest też prowadzona na rynek izraelski. – Rośnie zainteresowanie ze strony mieszkańców Tel Avivu, m.in. dzięki dogodnym połączeniom lotniczym z Lublinem – mówi.

Pacjenci z Bliskiego wschodu są zainteresowani przede wszystkim wykonaniem implantów.