Rozmowa z dr hab. n.med. Hanną Karakułą-Juchnowicz, kierownikiem I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji SPSK1 w Lublinie.

• Skąd u dzieci i nastolatków skłonności do anoreksji czy samookaleczeń?

- Składa się na to wiele różnych czynników. Przede wszystkim chodzi o system rodzinny. Rodzina coraz częściej nie daje dziecku takiego wsparcia, które gwarantowałoby jego prawidłowy rozwój. A silna rodzina to silne dziecko. Na początku XXI wieku obserwujemy poprawę w zakresie zdrowia fizycznego dzieci i młodzieży, przy jednoczesnym pogorszaniu się ich zdrowia psychicznego. Szacuje się, że zaburzenia psychiczne dotykają ok. 10 proc. młodzieży, co w praktyce oznacza, że problem ma co dziesiąty młody człowiek. Niepokojące tendencje dotyczą wzrostu rozpowszechnienie samookaleczeń i anoreksji, przy obniżającym się wieku zachorowania dzieci.