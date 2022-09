10 pomysłów na prezent dla mężczyzny

Woda kolońska

Zdecydowanym hitem wśród panów pozostają wszelkiego rodzaju wody kolońskie. Jest to wyjątkowo uniwersalna kategoria wód zapachowych, która plasuje się między tradycyjnymi perfumami, a wodą po goleniu. Ze względu na delikatniejszy od perfum zapach, świetnie sprawdza się na co dzień i w mniej formalnych sytuacjach. Mimo to nadaje niepowtarzalnego charakteru i stanowi subtelną zapachową ozdobę każdego dżentelmena!

Olejek do brody

Od kilku lat można zaobserwować wśród mężczyzn swoistą modę na szczególne dbanie o zarost. Świetnie prezentująca się broda to duma każdego z nich, a tym wysokim oczekiwaniom wychodzą naprzeciw twórcy kosmetyków. Olejek do brody to sposób na błyszczący, nawilżony i miły w dotyku zarost. Duży wybór zapachów pozwoli dobrać idealny egzemplarz na prezent!

Krem do twarzy

Chociaż pielęgnacja skóry twarzy zwykle kojarzy się z produktami skierowanymi do kobiet, warto łamać stereotypy gdyż męska cera również potrzebuje opieki. Krem do twarzy dla mężczyzn może, ale nie musi niwelować widoczność zmarszczek, za to na pewno powinien być dobrany do typu skóry. Każdy mężczyzna poczuje różnicę i chętnie będzie przeglądał się w lustrze po kilku dniach stosowania takiego kremu!

Maszynka do golenia

Przy goleniu nawet najlepsze umiejętności nie wskórają wiele przy słabej jakości maszynce. Właśnie dlatego maszynka do golenia, a najlepiej cały ich zestaw to absolutnie najbardziej uniwersalny prezent dla każdego mężczyzny! Specjalnie przygotowane zestawy upominkowe, z kosmetyczką i akcesoriami to prosty i trafny sposób na obdarowanie ważnej osoby!

Woda toaletowa

Wody toaletowe to świetna alternatywa dla perfum i wody kolońskiej. Utrzymuje się na ciele przez długi czas i dodaje mężczyźnie poczucia pewności siebie przez cały dzień! Ogromny wybór zapachów pozwoli wybrać tą jedną idealną intrygującą woń dla każdego mężczyzny.

Olejek do masażu

Olejki do masażu genialnie ujędrniają, odprężają i pielęgnują skórę. Olejek do masażu jako prezent będzie dobrym pretekstem do spędzenia kilku relaksujących chwil tylko we dwoje. Upominek ten świetnie zatem uzupełni ciekawy pomysł na prezent jakim jest wykonanie kojącego masażu!

Zestaw kosmetyków do kąpieli

Mężczyźni uwielbiają kąpiele nie mniej od kobiet i bezsprzecznie cenią sobie szeroki wybór kosmetyków. Dlatego bardzo łatwo jest skomponować ciekawy i spersonalizowany zestaw do kąpieli dla mężczyzn. Obowiązkowy jest żel pod prysznic, ciekawym dodatkiem będą sole do kąpieli, przy bujnych włosach nieodzowne zaś będą odpowiednie odżywki.

Wosk i balsam do zarostu

Powyższy zestaw może być zarówno samodzielnym prezentem, jak i uzupełnieniem olejków do zarostu. Balsam poza dbaniem o strukturę włosów, nawilża także skórę, zaś wosk pozwala na dowolną stylizację brody i wąsów. To bardzo dobra propozycja dla panów szczególnie dbających o zarost!

Luksusowe kosmetyki

Każdy czasami pragnie odrobiny luksusu, a trudno o lepszą jego szczyptę niż zapewnienie mężczyźnie zestawu kosmetyków na specjalne okazje. Niezależnie czy wybór padnie na ekskluzywny zestaw do pielęgnacji, czy perfumy znanych marek, mężczyzna z pewnością doceni tak niezwykły upominek!

Mini kosmetyki podróżne

Antyperspirant, szampon, maszynka do golenia - to podstawowe artykuły pielęgnacyjne zabierane w każdą niemal podróż. Zajmują one jednak sporo miejsca, dlatego dobrze jest rozważyć obdarowanie podróżnika mniejszymi wersjami tych przyborów, które będąc zawsze pod ręką, nie wpłyną negatywnie na dostępne w walizce czy plecaku miejsce. To kolejny przykład prezentu, który można łatwo spersonalizować pod obdarowaną osobę!