10 powodów, aby rozpocząć studia w Polsce

Jeśli chcesz prowadzić szczęśliwe życie i cieszyć się tym, co świat ma do zaoferowania, z pewnością musisz się kształcić. Dobra praca, reputacja społeczna to tylko niektóre z wielu korzyści płynących z bycia osobą wykształconą. Edukacja jest koniecznością dla obiecującej i bezpiecznej przyszłości oraz stabilnego życia. Edukacja jest jednym z najważniejszych aspektów rozwijających się krajów, bez niej nasza cywilizacja wyglądałaby kompletnie inaczej, a rozwój i obecny stan społeczeństwa zawdzięczamy właśnie edukacji.

Jest ona bardzo ważna, jeśli chcesz być osobą samodzielną. Pomaga w uzyskaniu niezależności finansowej, ale to nie wszystko. Edukacja czyni cię mądrzejszym, abyś mógł podejmować własne decyzje. Edukacja w znacznym stopniu wpływa na nasze zrozumienie różnicy między dobrem a złem.. Jeśli jesteś wykształcony, dobrze znasz swoje prawa, prawo i obowiązki wobec społeczeństwa. Dlatego też edukacja jest ważnym czynnikiem, który przyczynia się do harmonii społecznej i pokoju.

Jednym z najlepszych krajów, w których możemy zacząć lub kontynuować swoją edukację jest z pewnością Polska. Poniżej prezentujemy 10 powodów, które powinny przekonać cię, że naprawdę warto wybrać Polskę.

1. Wysoki poziom uniwersytetów

Polski system edukacji był najbardziej dynamicznie rozwijającym się w Europie w ciągu ostatnich dwunastu lat. Liczba uczelni wzrosła pięciokrotnie, a liczba studentów czterokrotnie. Każdego roku prawie pół miliona młodych ludzi rozpoczyna naukę na uniwersytetach i uczelniach wyższych. W Polsce działa obecnie ponad 400 uczelni wyższych, wprawdzie jest to duża liczba, jednak na polskiej ziemi można wyróżnić kilka z nich, które odznaczają się w porównaniu do uniwersytetów na całym świecie. Do najbardziej znanych i uznawanych uczelni zalicza się:

Uniwersytet Warszawski

Jest to największy uniwersytet w Polsce, założony w 1816 roku. Uczelnia składa się z 21 wydziałów, co daje łączną liczbę studentów na poziomie 55 000. Więcej informacji na temat oferowanych kierunków oraz innych możliwości związanych ze studiowaniem na UW można znaleźć na stronie uniwersytetu: https://www.uw.edu.pl/.

Uniwersytet Jagielloński

Jest to najstarszy polski uniwersytet (założony w 1364 roku) i jeden z najstarszych w Europie. Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski od lat walczą o tytuł najlepszego uniwersytetu w Polsce, zmieniając się na prowadzeniu co kilka lat. Politechnika Warszawska Zajmuje miejsce wśród wiodących uczelni technicznych w Europie i jest jedną z najwyżej cenionych szkół wyższych w Polsce. Położona w stolicy Polski uczelnia 30 tys. studentów i ponad 20 kierunków studiów, które obejmują wszystkie dziedziny nauki i techniki. Politechnika została założona w 1899 r. i była jedną z pierwszych uczelni w Polsce, na której wykładano inżynierię. W ostatnich latach jej absolwenci stali się znani z tego, że stanowią imponująco wysoki odsetek polskich menedżerów i kadry zarządzającej.

Od wielu lat polskie szkoły medyczne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, jest to związane z relatywnie niskim czesnym oraz możliwością wykonywania zawodu w innych krajach europejskich. Studia te prowadzone są w języku angielskim, a znajomość polskiego nie jest konieczna.

Jak więc dostać się na studia, jeśli jesteśmy studentem z zagranicy? Przede wszystkim musimy posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej lub oficjalny duplikat dyplomu wydany przez daną szkołę średnią lub jej odpowiednik w danym kraju. Dodatkowo należy posiadać certyfikat biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim, chyba że zajęcia w szkole odbywały się w tym języku. W przypadku aplikowania na studia magisterskie należy posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, życiorys, formularz zgłoszeniowy, dowód znajomości języka oraz ewentualnie referencje.

2. Brak czesnego i niższe ceny

Studenci z zagranicy, którzy aplikują na studia nie muszą się przejmować żadnymi dodatkowymi opłatami. Natomiast jeśli chodzi o studentów pochodzących z poza Unii Europejskiej niezbędna jest Karta Polaka. Jedynym wymogiem darmowej edukacji jest zapisanie się na kierunek prowadzony w języku polskim.

W przypadku kierunków prowadzonych w innych językach mogą obowiązywać niewielkie opłaty, jednak sumy te są zdecydowanie niższe niż w innych krajach Unii Europejskiej i zaczynają się już od około 1500 EUR za rok. Dla porównania na przykład w krajach skandynawskich musimy liczyć się z wysokością czesnego rzędu 10 000 EUR za rok. W przypadku studiów zaocznych, wieczorowych lub dla osób pochodzących z poza Unii Europejskiej i nieposiadających Karty Polaka obowiązują dodatkowe opłaty semestralna za studiowanie. Wysokość czesnego zależy od kierunku studiów jak również od wybranej uczelni. Oprócz wysokości czesnego bardzo ważnym czynnikiem są również koszty życia w danym kraju. Ceny wynajmu mieszkań bardzo znacznie wahają się w zależności od miasta, do którego chcemy przeprowadzić się na studia. Oczywiście ceny te są najwyższe w stolicy – Warszawie, gdzie za wynajem pokoju będziemy musieli zapłacić około 250 EUR w zależności od dzielnicy. Natomiast w innych miastach ceny za pokój zawierają się zazwyczaj w granicy do 250 EUR.

Natomiast jeśli nie chcemy wydawać 250 EUR na pokój lub mieszkanie do dyspozycji studentów pozostają również liczne akademiki/domy studenckie, które są znacząco tańsze. Zazwyczaj zagraniczny studenci nie mają problemu z otrzymaniem miejsca w takim akademiku, a koszt za miesiąc nie jest większy niż 150 EUR.

Kolejnym bardzo przystępnym czynnikiem są ceny komunikacji miejskiej w Polsce. W większości miast koszt biletu miesięcznego dla studentów wynosi około 20 EUR. Natomiast w czasie cieplejszej połowy roku do dyspozycji mamy również system rowerów miejski, który jest bardzo przystępny, a ceny za użytkowanie są bardzo niskie.

Rząd zaleca, aby miesięczny budżet dla studentów międzynarodowych oscylował w okolicach 300 EUR. Jednak oczywiście wszystko zależy od stylu życia i od wybranego zakwaterowania. W praktyce, jedząc na mieście, chodząc na imprezy itd. wydatki nie powinny przekroczyć 550 EUR, wliczając jedzenie oraz opłaty za pokój.

Kolejną bardzo atrakcyjna opcją dla studentów jest możliwość korzystania z bardzo tanich pociągów. Studenci w momencie otrzymania legitymacji mogą skorzystać ze zniżki 51% na wszystkie pociągi. Największe polskie miasta są bardzo dobrze skomunikowanie, a czas przejazdu z Warszawy do Krakowa czy Gdańska to około 3 godziny. Koszt biletu dla studentów zazwyczaj nie przekracza 25 EUR.

Jeśli jednak brakuje nam pieniędzy możemy poszukać dodatkowych możliwości zarobku. Obecnie w Internecie można bardzo łatwo znaleźć różnorodne oferty pracy. Oczywiście początki są zawsze trudne jednak po włożeniu odpowiedniej ilości pracy możemy oczekiwać stałego dochodu na odpowiednim poziomie. Na przykład możemy zająć się pisaniem artykułów na jednym z dostępnych portali na przykład Paper Leaf

3. System boloński w Polsce

W Polsce obowiązuje trójstopniowy system wyższej edukacji bazujący na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Jest on oparty na europejskich systemie transferu i akumulacji punktów. Oznacza to, że zarówno Polacy jak i osoby pochodzące z zagranicy pozostają mobilni i mogą kontynuować naukę w całej Unii Europejskiej.

Jednym z najbardziej atrakcyjnych programów wymiany jest Erasmus, który rozpoczął się w 1998 roku. W ramach tego programu do Polski przyjechało ponad 50 tysięcy studentów zagranicznych, a ponad 100 tysięcy Polaków wzięło udział w edukacji na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej.

Natomiast jeśli twój kraj nie należy do sieci Socrates-Erasmus nadal masz do dyspozycji kilka możliwości uzyskania dofinansowania. Co roku udostępniane jest wiele różnych programów stypendialnych dla osób pochodzących spoza UE. Większość z nich przeznaczona jest dla osób pochodzących z państw wschodnioeuropejskich, Ukrainy, Białorusi czy Mołdawii. Oczywiście dostępne są również programy dla osób pochodzących spoza Europy, w tym przypadku najlepszych sposobem, aby dowiedzieć się o możliwościach, jest skontaktowanie się z polską ambasadą w danym kraju.

4. Naprawdę porywające życie studenckie!

Jest to z pewnością jedna z najważniejszych kwestii dla studentów – czyli życie poza nauką i studiami. Polska oferują naprawdę bogatą ofertę jeśli chodzi o wydarzenia i imprezy. Liczne festiwale muzyczne, filmowe itd., niezliczona liczba restauracji, barów i klubów, możliwość zorganizowania wycieczki do innego miasta w Polsce za naprawdę niskie pieniądze to tylko kilka możliwości, z których możemy skorzystać w Polsce.

Oczywiście organizowane są również wydarzenia czy festiwale, które kierowane są głównie do studentów. Są to tzw. Juwenalia, czyli koncerty organizowane przez uczelnie dla studentów. Zazwyczaj każda uczelnia, czy mniejsza, czy większa organizuje swoje Juwenalia. Koncerty te odbywają się zazwyczaj w Maju, a podczas ich trwania zajęcia na uczelni się nie odbywają.

Oczywiście nie wszystkie miasta są tak samo atrakcyjne, jeśli chodzi o życie nocne czy organizowane wydarzenia. W tej kategorii przodują największe Polskie miasta, czyli Warszawa, Kraków czy Wrocław. Oczywiście w innych polskich miastach również możemy spodziewać się naprawdę bogatego życia studenckiego, jednak w wyżej wymienionych miastach możliwości są prawie nieograniczone.

Polskie instytucje kultury zapewniają wysokiej jakości rozrywkę na każdy gust. Liczba festiwali, targów książki, koncertów, koncertów, koncertów i innych form rozrywki jest ogromna. Jest też coś dla fanów sportu. W 2012 roku w Polsce odbyły się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA. Jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych na świecie przyciągnie tysiące kibiców z całej Europy.

5. Przepyszne jedzenie

Niskie koszty życia, a do tego przepyszne jedzenie, czy to może być prawda? Oczywiście, że tak. Podczas studiów w Polsce można doświadczyć całego przekroju różnorodnych potraw. Do najpopularniejszych polskich przysmaków można zaliczyć pierogi, gołąbki, kotlet schabowy, bigos, golonkę, krupnik oraz całą masę różnych zup – rosół, zupa pomidorowa, zupa ogórkowa oraz wiele innych. Oczywiście znajdzie się również coś dla fanów słodkości – faworki, pączki, sernik czy makowce. Polska kuchnia jest naprawdę bogata i warto poznać wszystkie jej sekrety.

6. Wysoki poziom bezpieczeństwa

Warto wziąć również poziom bezpieczeństwa publicznego, który znacznie różni się w poszczególnych krajach europejskich. Na przykład kraje skandynawskie, które odznaczają się relatywnie wysokim poziomem bezpieczeństwa mają wyższy wskaźnik przestępczości niż Polska. Jest to kraj całkowicie bezpieczny dla międzynarodowych studentów, niezależnie skąd pochodzisz.

7. Wyjątkowa kultura

Kultura polska jest dobrze znana na całym świecie, zarówno ze względu na dziedzictwo historyczne, jak i obecne osiągnięcia i dokonania. Kultura rozwinęła się głównie w związku położeniem geograficznym i relacjami z innymi krajami, a jej historia sięga tysiąca lat. Pięciu polskich pisarzy zostało nagrodzonych Nagrodą Nobla. Kompozytorzy, tacy jak Karol Szymanowski, Fryderyk Chopin i Ignacy Paderewski, a obecni jak Henryk Górecki, Witold Lutosławski czy Krzysztof Penderecki napisali nowe rozdziały w historii muzyki. Laureaci Oscara: Andrzej Wajda, Janusz Kamiński, Roman Polański, zdobywca Złotej Palmy Krzysztof Kieślowski i wielu innych artystów z branży filmowej są rozpoznawalni na całym świecie. Warto również pamiętać, że Polska to bardzo religijny naród. Około 95 procent mieszkańców to katolicy, a 75% z nich regularnie uczestniczy w nabożeństwach kościelnych. Ta przynależność kościelna wpłynęła na święta i tradycje, które są tak ważną częścią polskiej kultury.

8. Polska gościnność

Gościnność jest głęboko zakorzeniona w polskiej kulturze. Można się spodziewać, że każde przypadkowe zaproszenie na kolację lub kolację skończy się jako trzydaniowa uczta. Oczywiście jest w tym nuta przesady, jednak polska gościnność jest naprawdę ogromna. Polacy nie zawahają się zaoferować Ci możliwości noclegu na jedną czy dwie noce, jeśli masz problemy z zorganizowaniem zakwaterowania i zawsze zadbają o to, aby Twój pobyt w Polsce był komfortowy i ciekawy. Ponieważ historia jest ważną częścią polskiej tożsamości, prawie każdy Polak opowie zapierające dech w piersiach historie o swoim rodzinnym mieście, stając się natychmiast atrakcyjnym przewodnikiem turystycznym. Polacy są naprawdę otwarci na poznawanie innych ludzi i są zawsze w tanie dużo zaoferować od siebie.

9. Miasta pełne uroku i magii

Polska jest bardzo zróżnicowanym krajem pod względem geograficznym. Na północy piękne wybrzeże i Bałtyk, natomiast na południu różne masywy górskie, na czele z Tatrami. Można również powiedzieć, że Polska to kraj, w którym spotykają się Zachód i Wschód. Mieszanka kultur jest widoczna w architekturze, sztuce czy kuchni. We wszystkich miastach w Polsce można znaleźć ciekawe zabytki i ślady minionych dni – kościoły, pałace, zamki.

Jednym z najważniejszych ośrodków górskich jest Zakopane – niezależnie od pory roku spotkamy tutaj tysiące turystów zafascynowanych krajobrazem Tatr. Jest to z pewnością doskonałe miejsce do odwiedzenia, jeśli lubimy spędzać czas na świeżym powietrzu i chcemy poznać ciekawą kulturę górali. Ze względu na swoje cechy, wielu artystów, poetów, pisarzy i malarzy wybierało się do Zakopanego, aby znaleźć inspiracje do tworzenia swoich dzieł.

Przechodząc od razu na północ natrafimy na Trójmiasto, czyli Gdynię, Gdańsk i Sopot. Każde z tych miast ma do zaoferowania coś innego, unikalnego. Sopot, bardzo popularny kurort nadmorski, przyciąga niezależnie od pory roku. W mieście tym znajdziemy wiele restauracji, barów i klubów. Jest to z pewnością miejsce, które nigdy nie zasypia. Burzliwa historia Gdańska zaowocowała unikalną tożsamością i wyglądem. W związku z tym w Gdańsku można wyróżnić wiele różnych stylów architektonicznych, a powojenna odbudowa Gdańska tylko się do tego przyczyniła. Jest to z pewnością miasto licznie odwiedzane przez turystów z całej Europy. W Gdańsku z pewnością każdy znajdzie dla siebie zajęcie, do dyspozycji są liczne muzea, restauracje czy też sklepiki w urokliwych uliczkach. Można również odpocząć w pięknych ogródkach piwnych lub popłynąć łodzią wycieczkową.

Miastem, które również warto odwiedzić jest stolica Polski – Warszawa. Została ona prawie całkowicie zniszczona podczas II wojny światowej, po której rozpoczął się długi i kosztowny proces odbudowy i odrestaurowania, w celu przywrócenia dawnej świetności. Wśród szaro-betonowych budynków z epoki komunizmu można znaleźć mieszankę różnych stylów architektonicznych, gotyckich kościołów, fantastycznych muzeów i nowoczesnych budowli. W Warszawie zobaczymy zarówno wysokie wieżowce, jak i dzielnice pełne wysokich i starych budynków mieszkalnych. Oprócz tego miasto może się poszczycić naprawdę tętniącym życiem nocnym.

Na południe od Warszawy i na północ od Zakopanego znajduje się jedno z najczęściej odwiedzanych przez turystów miast – Kraków. Przepiękne Stare Miasto jest naprawdę urzekające. Warto nadmienić, że rynek znajdujący się w Krakowie należy do największych w całej Europie. Miasto oferuję naprawdę wiele, a Wawel to tylko jedna z dziesiątek ciekawych miejsc, które należy zobaczyć. Tak samo jak w innych miastach, znajdziemy tutaj wiele restauracji, barów i klubów, dlatego też życie nocne z pewnością nas nie zawiedzie. Oprócz Wawelu z pewnością należy odwiedzić również dzielnicę Żydowską, która zachwyci nas swoim urokiem. Osoby zainteresowane wycieczkami powinny odwiedzić Auschwitz czy też wybrać się do Wieliczki.

Kolejnym ciekawym miastem na polskiej mapie jest Wrocław, który zlokalizowany jest na południowym zachodzie kraju. Ponieważ Wrocław był częścią Czech, Węgier, Prus, Niemiec, Niemiec i wreszcie Polski, ma również ciekawą mieszankę stylów architektonicznych, pochodzących z różnych okresów historii. Oznacza to, że starsze budynki mieszają się z nowym, niezwykłym designem. Sercem Wrocławia jest jego średniowieczny rynek, który jest jednym z największych w Polsce i prawdopodobnie jednym z najbardziej malowniczych w całej Europie. Podobnie jak w wielu miastach został on niemal całkowicie odbudowany po II wojnie światowej. Oprócz tego Wrocław oferuje bardzo wiele innych zabytków i miejsc, które warto odwiedzić.

10. Poczucie humoru

Należy przyznać, że Polacy mają jedną wspólną cechę, którą jest poczucie humoru. Wiele osób może powiedzieć, że jest to bardzo specyficzne cecha Polaków. Jest ono często określano jak cierpkie. Jest o związane z tym, że przez wiele lat komunizmu, mówienie i rozmawianie o pewnych rzeczach było zabronione. Cenzura zakazywała jakichkolwiek przejawów prawy. W takiej sytuacji Polacy musieli dostosować swoje poczucie humoru do rzeczywistości. Mimo, że komunizm się zakończył się już wiele lat temu, żarty uległy zmianie ale sposób ekspresji i poczucie humoru pozostało te same.

Podsumowanie

Studia w Polsce mogą być jednym z najlepszych doświadczeń w życiu. Polskie uczelnie oferują wiele kursów prowadzonych w języku angielskim, a ogólny poziom wykształcenia jest wysoki. Są jednak dwie ścieżki, które możesz wybrać: albo zdecydujesz się na udział w programie Erasmus, albo zdecydujesz się na zrobienie całego dyplomu tutaj. Zanim podejmiesz decyzję powinieneś dokładnie przeanalizować wszystkie plusy i minusy.

Jednak jeśli zdecydujesz się na Polskę z pewnością nie będziesz zawiedziony, ciekawe miasta, naprawdę atrakcyjny życie nocne, piękne krajobrazy oraz wiele więcej. Przedstawienie Polski w jednym artykule jest naprawdę trudne, jednak w Internecie znajdziemy dużo więcej informacji na temat poszczególnych aspektów wymienionych w tym artykule.