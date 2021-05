4 sposoby na udaną wycieczką w góry

1. Dobrze dopasowany ekwipunek to podstawa

Każda wycieczka, nawet po najłatwiejszym terenie i krótkiej trasie może stać się udręką bez odpowiednio dobranego sprzętu. Buty, które obcierają i nie amortyzują stopy na kamienistym podłożu, niewygodny plecak, którego szelki uwierają - są to rzeczy które zniechęcą do dalszego marszu nawet największego amatora górskich wędrówek. Pierwszy krok podczas przygotowań do trekkingu to zakupy! Buty i odzież należy dobrać odpowiednio do sezonu i pogody panującej danego dnia. Warto zaopatrzyć się także w uniwersalny plecak, który będzie dobrze dopasowany rozmiarowo i pozwoli na równomierne rozłożenie ciężaru. Podczas zakupów dobrym pomysłem jest postawienie na sprawdzone rozwiązania. Zakup produktów renomowanych firm zagwarantuje klientowi sprzęt wysokiej jakości, który posłuży dobrze przez wiele sezonów. Odzież i ekwipunek - Martyna Wojciechowska - to kategoria sklepu marki Jack Wolfskin, z którą zdecydowanie warto zapoznać się przed pierwszym trekkingiem.

2. Bezpieczeństwo przede wszystkim

Podczas górskich wycieczek najważniejsze jest bezpieczeństwo. Dlatego tak ważne jest odpowiednie dopasowanie posiadanego sprzętu do pogody. Tak naprawdę można wyróżnić 3 sezony panujące w górach: letni, zimowy i przejściowy. Każdy z nich wymaga nieco innego stroju. Niemniej jednak zawsze warto ubierać się "na cebulkę". Równie ważny jest wybór odpowiednio dobranej do umiejętności trasy. Warto pamiętać o tym, że kolory szlaków w Polsce nie oznaczają ich poziomu trudności! Zawsze należy zaopatrzyć się w mapę. Dzięki niej podczas wędrówki można sprawdzić wszelkie niezbędne informacje - nachylenie terenu, odległość pozostałą do celu, a nawet ile kilometrów pozostało do najbliższego schroniska.

3. Trekking z dziećmi - o czym pamiętać?

Wycieczki trekkingowe z dziećmi rządzą się swoimi prawami. Trasa nie może być zbyt wymagająca - warto jednak zadbać o obecność atrakcji na szlaku. Jeżeli cała droga będzie prowadziła tylko przez las, może być nudna dla młodego wędrowca. Jak ubrać dziecko na górską wyprawę? To także pytanie, które należy sobie zadać podczas przygotowań. Niezależnie od pogody panującej danego dnia elementy obowiązkowego wyposażenia do wygodne buty trekkingowe oraz nieprzemakalna kurtka przeciwdeszczowa. Jeżeli jest chłodnie nieodłącznym elementem będzie także bielizna termoaktywna.

4. Niezbędne elementy wyposażenia plecaka

Po dobraniu odpowiedniego modelu plecaka należy zadbać o jego wyposażenie. W dużej mierze zależy ono od długości planowanej trasy. Jednak jest kilka niezbędników, które przydadzą się zawsze. Przede wszystkim - prowiant na drogę. Nie zawsze będzie okazja na zakup posiłku podczas postoju, dlatego przygotowane wcześniej kanapki mogą okazać się zbawienne. Odpowiednia ilość wody - nie za mało, ale też nie za dużo, żeby nie dokładać do bagażu niepotrzebnych kilogramów. Inne rzeczy, które powinny znaleźć się w wycieczkowym zaopatrzeniu to kurtka przeciwdeszczowa, latarka, mapa i apteczka pierwszej pomocy.