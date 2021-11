5 pomysłów na trafiony prezent dla dziecka

Robot

Dzieci znakomicie odnajdują się w świecie nowych technologii i cybernetyki. Nic więc dziwnego, że robot to doskonały pomysł na prezent. Zabawka posiada wiele funkcji: jeździ w dowolnym kierunku, rusza głową i rękami, pozwala na prowadzenie transmisji live, a nawet potrafi utrzymać drobne przedmioty i… tańczyć! Specjalna funkcja pozwala także na odsłuchiwanie dźwięków, które roztaczają się wokół robota. Dziecko może także samo zaprogramować dowolną sekwencję ruchów, a robot ją odtworzy. Zakup takiej zabawki zainspiruje więc smyka do nauki programowania. Robot, w zależności od wybranego modelu, może posiadać jeszcze inne funkcje. Niektóre zabawki wchodzą w interakcję z innymi robotami, poruszają się po wyznaczonych labiryntach, planszach i liniach, a nawet reagują na komendy. W tym sklepie internetowym: https://runo.sklep.pl/ dostępnych jest kilka wariantów takich interaktywnych zabawek dla wszystkich młodych fanów cybernetyki.

Samochód elektryczny

Każde dziecko chce naśladować dorosłych, a więc także prowadzić samochód. Teraz jest to możliwe. W sklepach dostępne są bowiem pojazdy na akumulator, a to oznacza, że możesz sprawić swojemu smykowi Audi, Mercedesa lub… Bentleya! Auta zostały odwzorowane z najwyższą precyzją i do złudzenia przypominają swoje prawdziwe odpowiedniki. Zadbano także o wyposażenie. Samochody zawierają m.in.: gałkę do zmiany biegów, światła LED, prędkościomierze, otwierane drzwi, bagażnik, radio, panel muzyczny, lusterka boczne i pasy. Dostępne są zresztą nie tylko auta osobowe, ale również quady, motory i wozy policyjne. Znajdzie się coś zarówno dla chłopców, jak i dla dziewczynek. Pojazd na akumulator to idealny prezent dla każdego dziecka.

Zabawki na biegunach

Popularne koniki na biegunach to tradycyjne, a zarazem wciąż modne zabawki. Każde dziecko uwielbia przecież się bujać, więc konik zawsze będzie dobrym wyborem na świąteczny prezent. Klasyczny model zabawki przeznaczony jest dla dzieci od 3. roku życia, ale produkowane są także warianty z siedziskiem, pasami i oparciem dostosowane do potrzeb znacznie młodszych brzdąców. Niektóre zabawki na biegunach posiadają także interaktywne przyciski dźwiękowe, co czyni jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla dzieci.

Rowerek biegowy

Bezpieczeństwo, rozwój i dobra zabawa w jednym. Właśnie tak można scharakteryzować korzyści, wynikające z jazdy na rowerku biegowym. To idealny pojazd dla wszystkich maluchów. Pomaga ćwiczyć zmysł równowagi, wzmacniać mięśnie i trenować motorykę ciała. Co więcej, dziecko, które przez kilka sezonów korzystało z biegówki jest potem w stanie przesiąść się na tradycyjny rower bez kółek bocznych. Rowerek biegowy może towarzyszyć dzieciom już od ok. 24. miesiąca życia nawet do ukończenia 6-7 lat. To zatem prezent na wiele sezonów.

Trampolina

Każde dziecko uwielbia skakać. Niestety zazwyczaj smyki trenują swoje akrobatyczne zdolności na łóżkach i kanapach, co jest niebezpieczne dla dzieci, a z pewnością nie wpływa korzystnie także na meble. Najlepiej kupić więc dziecku trampolinę. Na takim sprzęcie będzie mogło bez żadnych przeszkód aktywnie spędzać czas i spożytkować swoją energię. Trampoliny mogą mieć różne rozmiary, od małych po bardzo duże. Te pierwsze nadają się do zabawy w domu i zawierają zazwyczaj specjalne podpory, które dziecko wykorzystuje do przytrzymywania się podczas skoków. Z kolei duże trampoliny ogrodzone są specjalną siatką, która chroni przed wypadnięciem poza obszar pola do skakania. Taka trampolina gwarantuje doskonałą zabawę dla całej rodziny.

Każda z 5 propozycji na prezent jest oryginalna, stanowi zachętę do aktywności i impuls do rozwoju. Niezależnie więc od tego, na którą z nich się zdecydujesz, jedno jest pewne – po rozpakowaniu podarunku na twarzy dziecka zobaczysz szeroki uśmiech. I o to właśnie chodzi!