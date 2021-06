5 powodów, dla których nie warto ćwiczyć w złych butach

2. Skrzywienie kręgosłupa

Przyjrzyjmy się butom do biegania. Powinny one być dobrane w zależności od rodzaju Twojej stopy. Wyróżnia się ich trzy: stopa neutralna, pronująca i supinującą. Te dwie ostatnie charakteryzują się wewnętrzną lub zewnętrzną rotacją w stawie skokowym. Wymagają one butów, które będą je wspierać. W innym przypadku może dojść do nadmiernej rotacji stawu biodrowego, co prowadzi do powstania efektu skośnej miednicy i skrzywienia kręgosłupa. Zespoły bólowe z nim związane mogą być bardzo dokuczliwe i utrudniać codzienne funkcjonowanie.

3. Słabe wyniki i niska efektywność

Dobre buty sportowe męskie mogą w znaczący sposób poprawić wydajność Twojego organizmu oraz szybkość. Dziś na porządku dziennym jest porównywanie swoich wyników z cudzymi. Znajomi na mediach społecznościowych, członkowie grup tematycznych oraz inni użytkownicy aplikacji, której używasz, regularnie chwalą się swoimi osiągnięciami. Źle dobrane buty mogą sprawić, że nie będziesz w stanie ich dogonić. W tym miejscu często pojawia się brak motywacji i rezygnacja.

4. Dyskomfort podczas treningu

Z pozoru brzmi niegroźnie. Odciski i otarcia to nie wszystko. Musisz liczyć się z ewentualnymi skurczami mięśni, bólem nóg. Wszystko to może szybko zniechęcić Cię do regularnych ćwiczeń. Ruch jest ogromnie ważny dla zdrowego rozwoju naszego organizmu, dlatego nie pozwól na to, by taki drobiazg jak buty, odebrał Ci radość i energię do dalszych treningów.

5. Problemy z higieną stóp

Trenowanie w obuwiu, które nie zapewnia stopom właściwej wentylacji, to nie tylko najlepszy sposób do osiągnięcia brzydkiego zapachu. To także nieprzyjemne uczucie ślizgania się w mokrych butach i świetne warunki do rozwoju bakterii oraz grzybów. Wybieraj zawsze buty, w których stopa będzie mogła oddychać i za każdym razem zakładaj skarpetki, które będą odprowadzać wilgoć.