5 powodów, dla których warto zainteresować się waporyzacją CBD

Dobroczynne właściwości CBD

Wdychanie CBD podczas waporyzacji może mieć pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Susz z konopi siewnych zawiera bowiem wiele cennych substancji aktywnych. Szczególnie ważna jest obecność kannabinoidów, które m.in. łagodzą przewlekły ból, wspomagają trawienie oraz wykazują właściwości antybakteryjne, antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Waporyzator CBD może zatem być stosowany w celach medycznych. W zależności od użytej dawki inhalacja może działać uspokajająco bądź pobudzająco.

Tańsze rozwiązanie niż palenie suszu

Niewątpliwą zaletą waporyzacji CBD jest fakt, iż jest to nieco bardziej opłacalne rozwiązanie niż palenie suszu konopnego. W dużej mierze ma to związek z tym, że podczas inhalacji potrzebne są mniejsze ilości zioła. W przypadku osoby, która pali dość często, oszczędności mogą być naprawdę spore. Może okazać się nawet, że zakup waporyzatora dość szybko się zwróci. Ponadto niektóre urządzenia mają porównywalną cenę np. z bongami z wyższej półki. Jeszcze większe różnice są widoczne, gdy porówna się koszt waporyzacji i palenia tradycyjnych papierosów.

Dobry sposób na rzucenie palenia

Dla wielu osób rozstanie z papierosami jest niezmiernie trudne. Co ciekawe, bardzo często większym problemem jest odzwyczajenie się od czynności związanych z paleniem niż samo odstawienie nikotyny. Waporyzatory CBD z oferty sklepu internetowego Vaporshop mogą ułatwić rzucenie nałogu. Inhalacja może bowiem kojarzyć się z paleniem, co pozwala na oszukanie mózgu przyzwyczajonego np. do odruchów zaciągania się i wypuszczania dymu. Ponadto konopie siewne mogą łagodzić odczuwanie głodu nikotynowego, co z pewnością pomaga w rzuceniu palenia.

Inhalacje bez szkodliwych substancji

Zasadniczą różnicą między wapowaniem i paleniem suszu jest poziom szkodliwości. Podczas inhalacji wdychana jest podgrzana para wodna, natomiast palenie wiąże się z produkcją dymu zawierającego wiele toksyn. Korzystanie z waporyzatora oznacza zatem dostarczanie do organizmu wyłącznie dobroczynnych substancji bez konieczności brudzenia płuc szkodliwymi związkami chemicznymi np. potencjalnie rakotwórczymi substancjami smolistymi.

Niskie ryzyko skutków ubocznych

Palenie suszu często wiąże się z kaszlem czy też nadmierną produkcją flegmy. W przypadku waporyzacji takie skutki uboczne są niezwykle rzadkie. Możliwe są zawroty głowy, podrażnienia gardła i uczucie suchości w jamie ustnej, jednak na takie dolegliwości skarży się niewielu fanów inhalacji z wykorzystaniem suszu konopnego. Co więcej, ewentualne nieprzyjemne konsekwencje przeważnie związane są z zastosowaniem nieodpowiedniej dawki CBD.