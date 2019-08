6 cech, które musi mieć dobry ekspres do kawy. Czy znasz wszystkie z nich?

Przelewowy, ciśnieniowy, kapsułkowy… Jaki rodzaj wybrać?

Zacznijmy od rodzaju ekspresu. Czym różnią się od siebie poszczególne modele, jakie są ich wady i zalety? Ekspresy ciśnieniowe, jak sugeruje sama nazwa, do zaparzenia kawy wykorzystują wysokie ciśnienie. Najważniejsze elementy tego typu modeli to:

• bojler, czyli zbiornik, do którego wlewamy wodę, która to jest później podgrzewana elektryczną grzałką,

• pojemnik z sitkiem i filtrem, do którego wsypujemy kawę.

Ekspres ciśnieniowy pozwala na zaparzenie aromatycznego espresso, kaw o średniej mocy, ale również cappuccino z dodatkiem spienionego mleka, delikatnego flat white i wielu innych rodzajów napojów.

Ekspresy kapsułkowe to kompaktowe sprzęty, które z uwagi na swoje wymiary często wybierane są do małych kuchni. Nie potrzebujemy wsypywać do niej zmielonej kawy czy kawy w ziarnach, za to niezbędne będzie zaopatrzenie się w specjalne kapsułki. To zarówno wada, jak i zaleta tych urządzeń. Korzystanie z nich jest łatwe, ale jeśli pijemy co najmniej jedną kawę dziennie, nowe kapsułki będziemy musieli dokupować dość często (w opakowaniach z reguły znajdziemy 8 lub 16 kapsułek). Jest to więc świetne urządzenie dla tych osób, które kawą raczymą się sporadycznie, a od ekspresu oczekujemy łatwości użytkowania i dużego wyboru smaków.

Ekspresy przelewowe od lat cieszą się dużą popularnością. To proste w użyciu urządzenia, które nie wymagają dużych umiejętności w parzeniu kawy. Są wydajne (to, jak bardzo, zależy od pojemności dzbanka) i niedrogie, a metoda przygotowania napoju przypomina zwykłe parzenie kawy. Minus? W ekspresie przelewowym przygotujemy tylko jeden rodzaj kawy.

Jakie cechy ekspresu do kawy są najważniejsze?

Niezależnie od tego, na jaki rodzaj ekspresu się zdecydujesz, koniecznie przyjrzyj się jego parametrom. Od których zacząć?

• Moc – to zdecydowanie jeden z najważniejszych parametrów, bo od niego zależy prędkość parzenia kawy.

• Ciśnienie – to wartość wyrażana w barach. Absolutne minimum to 9 barów – taka wartość jest niezbędna do zaparzenia espresso. • Płyta podgrzewająca – dostępna w wielu ekspresach przelewowych i ciśnieniowych. Pozwala na zachowanie ciepła napoju przez dłużej.

• Rozmiar – wybór rodzaju ekspresu do kawy zależy nie tylko od Twoich potrzeb, ale też miejsca w kuchni. W niewielkim pomieszczeniu, gdzie liczy się każdy cm2 na blacie lepiej sprawdzi się model przelewowy lub kapsułkowy.

• Młynek do kawy – w przypadku ekspresu ciśnieniowego młynek często jest wbudowany. To niezwykle przydatny element, dzięki któremu możemy kupować ziarnistą kawę i wygodnie mielić ją tuż przed zaparzeniem napoju.

• Wielkość pojemników – dobrze, jeśli pojemniki na kawę i wodę są na tyle duże, by nie wymagały ciągłego uzupełniania. Trzeba jednak pamiętać, że nie możemy pozostawić wody i kawy na zbyt długo. Kawa straci aromat, a woda może być niezdatna do picia.

