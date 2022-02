6 sposobów na to, jak zostać zauważonym na Instagramie

Zdefiniuj wizerunek swojej marki

Instagram to przede wszystkim kreowanie wizerunku, więc musisz zrobić coś więcej niż tylko opublikować kolekcję zdjęć, które odnoszą się do Twojej marki. Chcesz stworzyć artystyczną wizję swojej marki za pomocą postów, które łatwo zidentyfikują Twój produkt lub usługę. Celem jest sprawienie, aby Twoje posty były natychmiast rozpoznawalne, nawet jeśli przeglądarka nie patrzy na nazwy profili.

Wybieraj tylko sesje lifestylowe lub zawsze używaj określonego filtra, lub punktu widzenia do wszystkich swoich zdjęć. Opowiedz historię swojej marki i pokaż swoim docelowym odbiorcom, jaki styl życia prowadzi przeciętny klient. Zrób z tego historię, w której będą chcieli uczestniczyć, aby zoptymalizować swój Instagram Business.

Oznacz swoje produkty

Tagowanie produktów komercyjnych jest wciąż stosunkowo nowe, ale jest to cenne narzędzie Instagrama dla marketerów społecznościowych. Kiedy oznaczasz produkt, tworzysz zwięzłe wezwanie do działania, które ułatwia konsumentom zakup Twojego produktu lub usługi. Proces konfiguracji jest tak prosty, że poradzi sobie z nim nawet początkujący użytkownik Instagrama. Wykonaj poniższe kroki, aby prawidłowo skonfigurować znaczniki produktów.

1. Otwórz swoją stronę biznesową na Facebooku i załóż sekcję sklepu.

2. Połącz swoją sekcję sklepu z Instagramem i dodawaj produkty.

3. Poczekaj, aż Instagram zatwierdzi Twoją prośbę.

4. Zamieść zdjęcie, wybierz "oznacz produkt", a następnie wybierz odpowiedni tag.

Pamiętaj, aby napisać dobry podpis, bez odpowiedniej uwagi do swojej kopii społecznej, może skończyć się utratą możliwości.

Oszczędzaj czas dzięki hashtagom

Podobnie jak w przypadku większości platform społecznościowych, łatwo jest pogubić się w szczegółach podczas tworzenia postów. Zaoszczędź sobie trochę czasu i trzymaj się hashtagów, aby zidentyfikować swój produkt. Inteligentne hashtagi nie tylko pomogą Ci przyciągnąć nowych klientów, ale także pozwolą Twoim treściom uplasować się w wynikach wyszukiwania. Utwórz wspólne notatki hashtagów dla małych firm w oparciu o często publikowane zdjęcia, a następnie po prostu przejrzyj je za każdym razem, gdy publikujesz. Posiadanie podręcznego arkusza z hashtagami pozwala zaoszczędzić czas i stworzyć grupę ludzi, którzy są na szczycie trendów.

Współpraca z firmami z Instagrama

Ogłoś konkurs dla nowych obserwujących Twoje konto. Uprość wejście, prosząc zainteresowanych użytkowników o śledzenie obu kont biznesowych, aby otrzymać np. darmową wejściówkę na jakieś wydarzenie. Większość ludzi zdecyduje się na to, ponieważ jest "za darmo", co pozwoli Ci uzyskać wysokiej jakości zwolenników w swojej niszy docelowej. A duża ilość obserwujących na Instagramie to dodatkowy atut! Sztuką jest, aby wybrać firmę, która nie jest bezpośrednim konkurentem, ale istnieje w ramach podobnego rynku, aby poprawić współczynnik konwersji swoich nowych zwolenników.

Postępuj zgodnie z zasadą trzech tercji

To może być kuszące, aby pisać posty, gdy przychodzi inspiracja, ale więcej sensu biznesowego ma zasada podziału na trzy rodzaje. Zasady tercji definiują trzy różne typy postów na Instagramie.

1. Posty konwersacyjne: te posty angażują Twoich odbiorców i zachęcają ich do komentowania i dołączania do rozmowy.

2. Posty promocyjne: te posty wyraźnie podkreślają Twoje produkty, markę lub firmę.

3. Udostępnione posty: są to posty, które przekazują, że odnoszą się do Twojej branży lub grupy docelowej.

Znalezienie równowagi pomiędzy tymi trzema stylami postów pozwala Twoim followersom zachować zaangażowanie i koncentrację na Twojej marce.

Zastosuj podejście wieloplatformowe

Instagram jest potężnym narzędziem mediów społecznościowych dla nowych firm, ale tak samo jak Facebook, Twitter i YouTube. Nie ma powodu, aby ograniczać swoją ekspozycję tylko do Instagrama. Wykorzystaj ponownie swoje codzienne posty i używaj tych samych materiałów na innych platformach mediów społecznościowych. Dzięki temu oszczędzasz czas i zwiększasz swój zasięg w sieci.