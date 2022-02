7 niepowtarzalnych prezentów walentynkowych

Prezenty na walentynki

Obdarowując ukochaną osobę, chcemy przede wszystkim okazać jej uczucia i wzmacniać naszą więź. Zazwyczaj wybieramy małe, symboliczne upominki albo wyjście do kina czy restauracji, ale to nie jedyny sposób na spędzenie walentynek. Spraw, aby w tym roku Twoje walentynki były niezapomniane! Zaskocz swoją połówkę i podaruj jej przeżycia, które zapadną jej w pamięć na długo. Podpowiemy Ci 7 niepowtarzalnych prezentów, które sprawią drugiej osobie radość i będą okazją do spędzenia razem niezapomnianych chwil!

Dzień SPA dla dwojga

Jeżeli obydwoje lubicie spokojne spędzanie czasu razem, to relaks w SPA jest idealnym prezentem na Dzień Zakochanych. Pakiet zabiegów na ciało pozwoli Wam się oderwać od codzienności i wprowadzi chwilę wytchnienia i relaksu. Dodatkowo blask świec wprowadzi romantyczną atmosferę.

Lot balonem

Nie ma nic bardziej romantycznego, niż podróż między chmurami w koszu balonu z ukochanym człowiekiem. Lot balonem to idealny pomysł na niezapomnianą randkę. Pozwoli Wam na nowo odkryć piękno natury i zbliży Was do siebie. Powłokę balonu najpierw wypełnia się powietrzem, a następnie podpina się gondolę wraz z palnikami. Gorące powietrze powoduje, że balon unosi się w górę. Podczas godziny w przestworzach będziecie mogli podziwiać zachód słońca, obserwować naturę i delikatnie płynąć po niebie. Czy można wyobrazić sobie coś bardziej romantycznego? Dodatkowo lot zwieńczy toast lampką szampana i wręczenie pamiątkowych certyfikatów.

Nurkowanie we dwoje

A może Waszym żywiołem jest woda i lubicie aktywne spędzanie razem czasu? W takim wypadku kurs nurkowania będzie idealnym prezentem. Jest to forma zapoznawczych zajęć, podczas których poznacie teoretyczne zasady nurkowania, zapoznacie się z profesjonalnym sprzętem, a następnie wypróbujecie poznaną wiedzę w praktyce i wypłyniecie na wody jeziora lub krytego basenu. To niebanalny sposób na spędzenie wolnego czasu, a nic tak nie łączy, jak rozwijanie wspólnej pasji i dzielenie razem niezapomnianych chwil!

Ekstremalne strzelanie

Jeżeli razem ze swoją drugą połówką uwielbiacie adrenalinę i interesujecie się militariami, to dobrym pomysłem będzie ekstremalne strzelanie. Trening pod okiem instruktora to idealny sposób na rozpoczęcie swojej przygody ze strzelectwem. Zajęcia obejmują szkolenie teoretyczne, zapoznanie się z bronią, a następnie każdy z uczestników oddaje kilkadziesiąt

strzałów z broni różnego kalibru. Pobyt na strzelnicy na pewno dostarczy Wam wielu emocji!

Kurs sushi

Dla miłośników japońskiej kuchni proponujemy kurs sushi. Podczas zajęć poznacie różne rodzaje sushi oraz sposoby ich przyrządzania. Szef kuchni udzieli cennych rad, w jaki sposób przygotować odpowiednie składniki, jak ugotować ryż do sushi oraz pokaże, w jaki sposób skręcać maki i nigiri. To świetna okazja do zasmakowania wyśmienitej kuchni azjatyckiej oraz zapoznania się z jej zasadami i kulturą.

Kurs tańca towarzyskiego

Kurs tańca towarzyskiego to wspaniała okazja do poznania podstaw różnych rodzajów tańca. Możesz wybrać spośród standardowego walca wiedeńskiego, ognistego tanga, sensualnej rumy lub energicznej cha-chy. W końcu nic tak nie zbliża, jak taniec we dwoje!

Sesja fotograficzna

Profesjonalna sesja fotograficzna pozwoli uwiecznić ważne chwile z ukochaną osobą. Fotografie opowiadają historie, mają sentymentalną wartość i pozostają z nami na lata. Sesja zdjęciowa stwarza możliwość spędzenia czasu w nietuzinkowy sposób i pozostawia pamiątkę na całe życie.

Walentynki to okazja, żeby poświęcić więcej czasu ukochanej osobie i pokazać jej, ile dla Ciebie znaczy. Warto sprawić, aby ten dzień był wyjątkowy i mamy nadzieję, że nasze prezenty stworzą niepowtarzalną okazję do celebracji tego niezwykłego uczucia, jakim jest miłość.