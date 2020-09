8 najlepszych inwestycji 2021 roku: W co teraz inwestować?

Na te pytania odpowie poniższy artykuł, który... też może być inwestycją w przyszłość!

Dlaczego warto inwestować pieniądze?

Ktoś powie, że pieniądze zarabia się w pracy a nie inwestuje. Oczywiście jest to błąd, który - bardzo często - powielają osoby, które nie miały nic wspólnego z inwestowaniem (i z rynkami w ogóle). Problem polega na tym, że pieniądze tracą swoją wartość i to najczęściej w tempie - jak uczy ekonomia - szybszym, niż wynikałoby to z podwyżek wynagrodzeń.

Tą utratą wartości jest inflacja, czyli (w dużym uproszczeniu) spadek wartości pieniądza. Jeśli jej wartość wynosi 4 procent, to tyle właśnie w danym roku straciliśmy.

Oczywiście nikt nam tych pieniędzy nie ukradł. Zmniejszyła się po prostu ich siła nabywcza. Dlatego posiadany przez nas słoik pieniędzy, z każdym rokiem będzie tracił na wartości. Chcąc skompensować tą stratę, możemy albo więcej pracować (czego nikt tak naprawdę nie chce), albo próbować zarabiać w alternatywny sposób, czyli inwestując pieniądze.

Słów kilka o procencie składanym

Mądrze inwestowane środki, mogą przynieść naprawdę spore dochody. Przykładem niech będzie procent składany, który dużo mówi o opłacalności naszych inwestycji.

Jeśli założymy, że każdego roku nasz wkład będzie przynosił zyski na poziomie 10 procent, to po dwóch latach dostaniemy nie 20 lecz 21 procent (kapitalizowane będą odsetki). Niestety, to samo dotyczy inflacji. Jeśli każdego roku tracimy np. 5 procent, to po kilku latach stracimy znacznie więcej, niż tylko kolejną wielokrotność piątki.

Zwrot z inwestycji, ryzyko i płynność finansowa

Najlepsze inwestycje to takie, które gwarantują najwyższy zwrot. Niestety, są to praktycznie zawsze inwestycje podwyższonego ryzyka. Czym zatem jest ryzyko? W dużym uproszczeniu, jest to prawdopodobieństwo utraty części (lub całości) zainwestowanych środków. Im jest ono większe, tym większy jest potencjalny zysk z danej inwestycji. Inaczej oprocentowane są lokaty bankowe, a inaczej akcje giełdowe. O tym zresztą później...

Czym jest wspomniana płynność finansowa? Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, jest to zdolność do terminowej realizacji wszystkich zobowiązań finansowych. Z punktu widzenia inwestora, płynność będzie wiązać się z częstością wypłaty odsetek.

Przykładowo inwestowanie w lokaty długoterminowe ma sens jedynie wtedy, jeśli uzyskane z nich środki, mają być przeznaczone na konkretne i duże inwestycje. Płynne lokaty (odnawiające się do miesiąc) będą z kolei odpowiednie dla osób, które szukają stałych, np. comiesięcznych dochodów.

W co inwestować w 2021 roku?

W co zatem inwestować w 2021 roku? Wbrew aktualnej (i dość niekorzystnej) sytuacji gospodarczej, Inwestor może zdecydować się na kilka metod inwestycyjnych. Są to między innymi:

Lokata bankowa

Lokata bankowa oferuje bardzo mały zysk (zwłaszcza w kontekście inflacji), ale też zapewnia praktycznie maksymalne bezpieczeństwo zainwestowanemu kapitałowi.

Jest to optymalne rozwiązanie dla osób ostrożnych, które szukają pewnej "poduszki finansowej". Najwyższe (i bardzo rzadkie) oprocentowanie lokat w Polsce obecnie to 3%, co zaledwie pokrywa inwlację.

Akcje firm

Zakup akcji to już bardziej skomplikowana inwestycja, dlatego że potrzebna jest często dogłębna analiza czynników fundamentalnych firm oraz analiza wykresów. Profesjonalne platformy tradingowe jak Handel Pro do ułatwienia pracy z wykresami podają podpowiedzi automatyczne albo opinie profesjonalnych traderów, dzięki czemu nie trzeba poświęcać dużo czasu na naukę.

Potencjalne ryzyko inwestowania w akcje może być bardzo wysokie, ale poziom ryzyka bardzo mocno się różni w zależności od branży i konkretnej firmy.

Charakteryzuje się on co prawda bardzo wysokim (potencjalnym) zwrotem, ale jednocześnie istnieje spore ryzyko, że część zainwestowanego kapitału zostanie przez nas utracona. Inwestowanie w akcje jest przeznaczone dla bardziej doświadczonych inwestorów.

Obligacje Skarbowe

to papiery dłużne wystawiane przez państwo. Poprzez ich wykupienie, Inwestor zyskuje prawo do otrzymania zainwestowanego kapitału wraz z odpowiednim zyskiem. Obligacje są najbezpieczniejszą formą inwestycji, gdyż są uwierzytelniane przez Skarb Państwa.

Inwestycje w nowe technologie

To bardzo ciekawa forma inwestycji, która jednak wymaga odpowiedniego rozeznania w rynku. Niektóre branże (jak np. IT) cieszą się sporą popularnością wśród Inwestorów, głównie ze względu na ich rentowność. Inwestycją może być też wprowadzenie kapitału do start upu lub dużej firmy.

Kryptowaluty

Ich zaletą jest możliwość upłynnienia ich praktycznie wszędzie. Co więcej, można na nich sporo zyskać.

Problem polega na tym, że rynek kryptowalut jest bardzo dynamiczny i niestabilny. Ze względu na fakt, iż reaguje on nawet na najbardziej nieprzewidywalne zjawiska rynkowe, inwestują w niego wyłącznie osoby doświadczone w temacie.

Jednak może zainwestować każdy. Na platformie Handel Pro znajdziesz 13 kryptowalut, w które możesz zainwestować też na podstawie automatycznych podpodiwdzi.

Kruszce

Inwestować można w praktycznie wszystko, również w złoto, srebro, węgiel czy metale ziem rzadkich. Na chwilę obecną najbardziej stabilną formą zysku jest oczywiście inwestycja w złoto. Jest to spowodowane tym, że jego wartość rośnie w sposób przewidywalny i to już od paru dobrych lat. Nie oznacza to oczywiście, że taki stan rzeczy będzie trwał zawsze.

Nieruchomości

Nieruchomości to bardzo popularna metoda inwestowania całkiem dużych środków pieniężnych. Kupując np. nieruchomość w stanie surowym zamkniętym, możemy zainwestować w jej remont, a następnie sprzedać ją jako inwestycję pod klucz. Co więcej - jest to dość pewna inwestycja, ale wymaga umiejętności wyceny konkretnych nieruchomości i rozeznania w mechanizmach rynkowych.

Prywatne pożyczki

inwestować można również poprzez pożyczanie pieniędzy innym osobom prywatnym. Oczywiście robienie tego "na boku" jest nielegalne. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest korzystanie z serwisów oferujących możliwość odpłatnego pożyczania pieniędzy osobom trzecim. Ryzyko jest tutaj dość duże, ale zyski również mogą być bardzo wysokie (w zależności od ustalonego przez Wierzyciela oprocentowania).

Czy można jeszcze w coś inwestować? Tak, np. w siebie, dbając o wzrost swoich kwalifikacji, zdolności, umiejętności i doświadczenia zawodowego. Jest to jednak zupełnie inna kwestia...

Podsumowanie

W co zatem można inwestować?

Odpowiedź jest prosta: we wszystko. Oczywiście inwestowanie kapitału "na oko" nie jest dobrym pomysłem. Dlatego przed wpłatą środków warto przeanalizować to, o czym pisaliśmy na wstępie, czyli wysokość ewentualnego zwrotu, ryzyko itd.

Nie zapominajmy też, że równie ważne jest dywersyfikowanie metod inwestycyjnych, gdyż dzięki temu możemy skompensować ewentualne straty.

