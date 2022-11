8 zabawnych sposobów na surfowanie po Internecie jak zawodowiec

Użyj Adblockera

Czy nienawidzisz wpadania na reklamy za każdym razem, gdy próbujesz przeczytać coś ciekawego online? Cóż, jest na to rozwiązanie. Adblocker blokuje reklamy przed wyświetlaniem na stronach internetowych, które odwiedzasz, poprawiając w ten sposób Twoje doświadczenie online. Wystarczy dodać rozszerzenie adblocker do przeglądarki, aby zmniejszyć ruch reklamowy podczas przeglądania stron internetowych.

Wyświetl wszystkie szczegóły strony

Możesz sprawdzić, ile ciasteczek używa dana witryna i czy ma dostęp do Twojego mikrofonu, kamery i lokalizacji, klikając ikonę kłódki przed adresem URL w Chrome. Aby zresetować uprawnienia w Chrome, przejdź do "Ustawień witryny" i zablokuj dostęp witryny do swojej prywatności.

Otwieranie linków w nowych kartach

Jeśli szukasz informacji w sieci, łatwiej jest otworzyć wszystkie linki do stron, które chcesz przeczytać, w nowych kartach. W rezultacie nie musisz ciągle używać klawisza strzałki wstecz lub ponownie szukać tego samego, aby otworzyć inną stronę.

Pobierz VPN

Twoja prywatność nie jest tak bezpieczna, jak myślisz, gdy jesteś w Internecie. Dzieje się tak, ponieważ strony internetowe mogą śledzić Twój adres IP, Twoją lokalizację, strony, które odwiedzasz, oraz urządzenie, z którego korzystasz. Na szczęście możesz odzyskać kontrolę nad swoją prywatnością dzięki wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

VPN zapewnia bezpieczeństwo, anonimowość i prywatność, ukrywając Twój adres IP, lokalizację, historię przeglądania, aktywność w sieci i urządzenia. Możesz dodać VPN jako rozszerzenie do swojej przeglądarki lub pobrać go na komputer stacjonarny lub komórkowy.

Sieci VPN mają również funkcje, które pozwalają ominąć ograniczenia geograficzne. Na przykład niektóre treści na platformach streamingowych takich jak Netflix mogą być ograniczone w Twoim kraju, ale możesz to łatwo pokonać, pobierając Netflix VPN.

Łatwe wyszukiwanie stron w jednej witrynie

Gdy szukasz informacji na jednej stronie, wpisz "Strona" w polu wyszukiwania, a następnie nazwę domeny i słowo kluczowe, którego szukasz. Ta metoda jest szybsza i bardziej efektywna niż nawigowanie przez wiele zasobów na stronie internetowej.

Użyj okna Incognito

Użyj okna incognito, jeśli nie chcesz, aby przeglądarka przechowywała historię przeglądania. Ponadto użyj tego okna, aby uzyskać dostęp do różnych kont na Facebooku lub Twitterze. Aby uzyskać łatwy dostęp do tego okna, użyj CTRL+Shift+N.

Poznaj ciemną sieć

Internet jest ogromny. Standardowe przeglądarki, takie jak Firefox i Chrome, nie mogą uzyskać dostępu do ukrytego internetu. Jednak dzięki przeglądarce takiej jak Tor możesz uzyskać dostęp do ciemnej sieci i odwiedzić strony, o których istnieniu nigdy nie wiedziałeś. Podczas gdy darknet jest czasami znany z nielegalnych działań, możesz znaleźć legalne i przydatne zasoby, takie jak darmowe prace naukowe.

Nabyć program do zarządzania hasłami

Zapamiętywanie haseł to trudne zadanie. Dlatego wszyscy potrzebujemy menedżera haseł, który przechowuje dla nas nasze hasła. Możesz użyć menedżera haseł w swojej przeglądarce lub możesz użyć rozszerzenia przeglądarki.

Zamiast tworzyć nowe hasła podczas rejestracji nowych kont, użyj sugerowanych haseł z przeglądarki i zaoszczędź sobie cenny czas.