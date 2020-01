ABC strony www, czyli dlaczego potrzebujesz własnej strony internetowej?

Obecnie Internet daje nam zdecydowanie więcej możliwości na samodzielne zbudowanie strony internetowej niż maiło to miejsce na początku wieku - łatwy dostęp do usług związanych z prowadzeniem strony internetowej, darmowe instalacje plików, na której możemy ją postawić oraz cała masa porad jak dostosować ją do naszych potrzeb nawet, jeśli nie mamy pojęcia o kodowaniu i programowaniu. W niniejszym artykule przeprowadzimy szybką analizę wymogów, które musimy spełnić, aby postawić naszą pierwszą prostą stronę internetową.

Po co nam hosting?

Aby postawić stronę internetową przede wszystkim musimy zorganizować wirtualne miejsce w Internecie, gdzie będzie ona przechowywana. W takim wypadku musimy znaleźć sprawdzonego dostawcę hostingu i wykupić u niego taką usługę. Czym jest cały ten hosting? Jest to nic innego jak pewna wydzielona część serwera zdalnego, który umożliwia nam przechowywanie wszelkich plików i danych naszej strony internetowej. Serwer ten znajduje się w komputerach w ogromnych halach magazynowych a jego zaletą jest stały dostęp do Internetu. Mają one ogromną moc obliczeniową i pojemność pamięci, działa niezwykle szybko, a nad jego bezpieczeństwem całodobowo czuwają specjaliści w tej dziedzinie.

Wśród hostingów wyróżniamy te płatne i darmowe. Po co w takim razie wykupywać hosting skoro można go mieć za darmo? W przypadku korzystania z darmowych hostingów nasza strona zostanie zasypana sporą ilością reklam, które są nam odgórnie narzucone – jest to cena właśnie tego niby darmowego hostingu. Dlatego też najlepiej wydać niewielkie w skali roku pieniądze i zdecydować się na wykup serwera współdzielonego. Hosting współdzielony - jak sama nazwa wskazuje - polega na dzieleniu przestrzeni dyskowej serwera z innymi użytkownikami. Jest to rozwiązanie najprostsze i najtańsze, dlatego z powodzeniem możemy go wykupić na początku naszej przygody z samodzielnym stawianiem strony internetowej.

Czym jest domena i jak ją wybrać?

Domeną nazywamy element adresu internetowego, który wyświetla się w pasku przeglądarki internetowej za każdym razem, gdy odwiedzamy daną stronę. Najprościej rzecz ujmując domena to unikalna nazwa naszej witryny, która przekierowuje nas do określonych zasobów Internetu. Zanim zaczniemy szukać wolnej domeny, warto dokładnie przemyśleń jej nazwę – czy ma się ona odnosić do zakresu działalności naszej firmy, zawierać jej nazwę, czy nasze imię i nazwisko.

Wolna domena to domena, która jeszcze przez nikogo nie jest używana. Im bardziej ogólne pojęcie zawiera nasza nazwa domeny (sprzedaż-ubrań, wynajem aut, kwiaciarnia- warszawa) tym mniejsza szansa, że nikt z niej nie korzysta. Największe szansę na znalezienie wolnej domeny mamy podając swoje imię i nazwisko. Jednak to rozwiązanie najlepsze dla blogerów lub artystów, którzy swoim nazwiskiem podpisują wszystkie swoje aktywności.

Aby dowiedzieć się, czy nazwa naszej domeny nie jest zajęta wystarczy wpisać w wyszukiwarkę odpowiednie zapytanie, które zaprowadzi nas do narzędzi przeszukujących zasoby Internetu pod względem używanych i nieużywanych domen. Większość dostawców hostingu na swoich stronach posiada również specjalne wyszukiwarki wolnych domen, z których z powodzeniem możemy skorzystać i zakupić domenę bez konieczności późniejszego jej przenoszenia na nasz hosting.

Bezpłatny system CMS, czyli pliki strony

Jeśli posiadasz już swój hosting oraz wybrałeś nazwę domeny potrzebujesz już tylko dobrego systemu zarządzania treścią czyli CMS. Spośród wielu dostępnych CMS-ów należy wymienić Joomlę, Drupal oraz Wordpressa, z których najlepszym wyborem będzie ten ostatni.

Dlaczego Wordpress to najlepszy CMS dostępny na rynku? Porównując wszystkie wyżej wymienione CMS-y okazuje się, że jest on najbardziej intuicyjny i najprostszy w obsłudze dla osób, które nie posiadają wiedzy technicznej. Wordpress posiada ogromną bazę motywów, na których możesz budować swoją stronę bezpłatnie. Dodatkowo stronę opartą na Wordpressie możemy wyposażyć w wiele dodatkowych funkcjonalności za pomocą płatnych i bezpłatnych wtyczek, które są stale aktualizowane i udoskonalane. Kolejnym atutem Wordpressa jest proces instalacji paczki, który jest banalnie prosty, a już po kilku minutach sama witryna gotowa jest do przebudowy według naszych preferencji.

WordPress to nie tylko narzędzie do postawienia prostej wizytówki, bloga czy strony firmowej. Wiele rozbudowanych serwisów internetowych/sklepów używa właśnie Wordpressa do zarządzania treścią na stronie, produktami czy usługami, jest on bowiem łatwy w rozbudowie o dodatkowe funkcje.

Podsumowanie

Jak widać z powyższego artykułu proces postawienia własnej strony lub bloga nie jest trudnym zadaniem. Wszelkie porady i szczegółowe informacje dotyczące hostingu i domeny bez problemu odnajdziemy w Intrenecie. Na samym Youtubie znajdziemy setki tutoriali dotyczących budowania witryn na Wordpressie. Warto jednak pamiętać, że samo postawienie witryny nie wystarczy, aby na niej zarabiać. Budowa strony, dbanie o jej bezpieczeństwo, jej optymalizacja, aktualizacja i pozycjonowanie to naprawdę rozległy temat, dlatego wiele agencji interaktywnych proponuje swoje usługi właśnie w tym zakresie. Poza tym samo postawienie witryny internetowej na gotowym CMS-ie, który jest bezpłatny i niezwykle popularny prowadzi do licznych włamań hakerów na tego typu strony przy braku odpowiednich zabezpieczeń. Jeśli poważnie myślimy o rozwijaniu naszego biznesu za pomocą strony www, powinniśmy oddać ten proces w ręce firm, które zajmują się tworzeniem stron internetowych. Tylko taki sposób zagwarantuje niepowtarzalność naszej witryny, dostosowanie jej wyglądu i funkcjonalności do naszych potrzeb, odpowiednie zabezpieczenie strony oraz ułatwi zwiększenie widoczności w wyszukiwarce Google.

Zleć to profesjonalistom

Jeśli nie masz czasu na samodzielne tworzenie strony internetowej, zleć to zadanie specjalistom z SzamaniWP. Decydując się na skorzystanie z usług firmy zajmującej się tworzeniem serwisów www, masz gwarancję nie tylko poprawnie działającej strony, lecz także zbudowanej zgodnie z najnowszymi standardami, responsywnej - działającej poprawnie na wszystkich urządzeniach, zabezpieczonej przed włamaniami, nowoczesnej i przyjaznej dla użytkownika. Poza zwykłą wizytówką firmy czy blogiem osobistym, możesz również sprzedawać swoje produkty tworząc sklep internetowy - zyskasz dzięki temu dostęp do nieograniczonej liczby klientów.