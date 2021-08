Abonament na audiobooki i ebooki - jak to działa?

Książki elektroniczne i w wersji audio - skąd ta popularność?

Słuchanie audiobooków cieszy się obecnie ogromną popularnością. Dla wielu osób to często jedyna możliwość obcowania z literaturą. Nie wszyscy mają możliwość i warunki do spokojnej lektury. Audiobooki świetnie zaś sprawdzają się podczas jazdy samochodem, rowerem, biegania, podróży pociągiem czy samolotem. Słowem - można korzystać z nich nawet gdy twoje ciało jest zajęte wykonywaniem zupełnie innych ruchów. Nic więc dziwnego, że miesięczny abonament na audiobooki lub ebooki cieszy się coraz większą popularnością. Oprócz audiobooków można korzystać w aplikacji z tysięcy ebooków, które dla papierowych wydań książek także stanowią coraz większą konkurencję. Można z nich bowiem korzystać gdzie się chce, zawsze są pod ręką, w smartfonie lub komputerze. Nie zabierają tyle miejsca, a przy tym są znacznie tańsze. W abonamencie jest jeszcze korzystniej.

Ebooki, audiobooki - abonament

Empik Go udostępnia usługę ebooki, audiobooki abonament. W ramach jednej opłaty miesięcznej zyskujesz właściwie nieograniczony dostęp do materiałów w aplikacji. To rozwiązanie genialnie sprawdza się więc przede wszystkim w wypadku osób, które sięgają po więcej niż jedną pozycję miesięcznie. W trakcie trwania subskrypcji z aplikacji i jej zasobów możesz korzystać bez limitu. Opłata miesięczna to zaś mniej niż 40 zł. Za tę kwotę mógłbyś kupić maksymalnie dwa ebooki czy audiobooki, a w Empik Go zyskujesz dostęp do tysięcy tytułów, zarówno w wersji ebook, jak i audiobook. Z aplikacji możesz korzystać na smartfonie, komputerze, tablecie czy czytniku. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz - dostęp do kultury masz zawsze.

Empik Go - za co cenią go użytkownicy?

Miesięczną subskrypcję użytkownicy cenią nie tylko za atrakcyjną ofertę finansową, ale warto to podkreślić. Dostęp do audiobooków czy ebooków jest oczywiście tańszy niż w przypadku zakupu tradycyjnych, papierowych wersji, natomiast dostęp do większej ilości pozycji miesięcznie oznacza często niemałe koszty. Dzięki subskrypcji możesz te koszty ograniczyć do niecałych 40 złotych. To niewiele za dostęp do tysięcy pozycji i możliwość sięgnięcia po dowolną lekturę właściwie natychmiast. Ponadto, aplikacja pozwala nie tylko streamować audiobooki, ale i pobierać je do pamięci urządzenia do odtworzenia w trybie offline. Oznacza to, że ulubionej książki możesz słuchać w chatce nad jeziorem, gdzie dostęp do sieci komórkowej jest ograniczony. Możesz z powodzeniem sięgnąć po audiobook lub ebook w trakcie lotu samolotem i w każdej innej sytuacji.

Abonament daje ci także dostęp do bardzo bogatej oferty podcastów, wśród których każdy znajdzie inspirujące go treści. Także i tutaj tryb offline nie stanowi problemu. Empik Go pod tym względem to najbardziej bogaty, zróżnicowany w swojej ofercie produktowej abonament na polskim rynku.

Chcesz sprawdzić, jak to działa? Nic prostszego! Dla nowych użytkowników Empik przygotował ofertę 7-dniowego bezpłatnego okresu próbnego. Dzięki temu rozwiązaniu masz okazję sprawdzić, jak to działa w praktyce. Przejrzeć tytuły, autorów, poszczególne pozycje. Kultura jeszcze nigdy nie była tak bardzo dostępna, jak teraz. Aplikacje Empik Go działa oczywiście zarówno z systemem Android, jak i iOS.

