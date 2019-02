Ach ta młodość… Czy młode pokolenie powinno gromadzić pieniądze?

Jednak, czy młodość to odpowiedni czas na tak poważne decyzje finansowe? Jak najbardziej! Rozwiązań na dodatkową gotówkę jest wiele. To nie tylko zaciąganie zobowiązań w SMART Pożyczka, ale również odkładanie niewielkich sum na koncie, które uchronią przed wkroczeniem w dorosłe życie z bagażem niepotrzebnych długów.

Młodość jest po to, by szaleć i korzystać! Czy aby na pewno?!

“Mam czas…”, “Od jutra już na pewno zacznę…”, “Teraz jest pora, by korzystać z życia!” - znacie te wymówki na pamięć? Bo my tak! Coraz więcej młodych ludzi bierze te słowa aż nadto do siebie i “rozgrzeszają” swoje nadmierne wydatki, powołując się na prawa młodości. A to błąd! Życie w taki sposób - nawet podczas beztroskiego okresu studenckiego prowadzi do finansowej klęski, która nie wróży dobrej przyszłości....

Szaleństwa szaleństwami, ale mądre zarządzanie pieniędzmi również pozwala na czerpanie z życia wielu radości i to nie tylko do 25. roku życia. Im młody człowiek bardziej dba o swój rozwój finansowy, tym na więcej może sobie pozwolić w przyszłości. Lepsza praca, wyższe zarobki i możliwość przeżywania kolejnych przygód - to jedne z nich. Oczywiście pod warunkiem, że duża część wydatków nie będzie przeznaczona na przypadkowe przyjemności i rozrywki.

Pieniądze? To nie powód do zmartwienia!

Myśli tak zapewne wiele osób - do czasu, gdy rzeczywiście staną się niezbędne. Nic dziwnego, w końcu pieniądze to często temat tabu. Nie lubimy o nich mówić, a kłopoty finansowe traktujemy jako powód do wstydu. Dlatego wielu młodych ludzi przyjmuje postawę “na strusia”. Co to oznacza? Zwyczajnie - chowają głowę w piasek i stwierdzają, że jeśli nie widzą problemu to go nie ma… Na szczęście mądre gospodarowanie pieniędzmi potrafi uchronić przed niepotrzebnymi zmartwieniami. Nasze finanse funkcjonują dobrze, a my śpimy spokojnie!

“Nie mam z czego odkładać, więc tego nie robię …”

To wymówka przeciętnego Kowalskiego - co gorsza, nie tylko reprezentanta młodego pokolenia. Co wpływa na taki ogląd finansów? Przede wszystkim niewielka wiedza, na temat zarządzania oszczędnościami! W końcu, zawsze znajdzie się powód, by zamiast odłożyć - wydać! Dlatego, jeśli mamy problem z oszczędzaniem to warto rozejrzeć się za dodatkową bądź lepiej płatną pracą. Pamiętajmy, że dorosły człowiek odpowiada za swoje czyny - także finansowo! Odrobina zdrowego rozsądku i rezygnacja z konsumpcyjnego stylu życia to pierwszy krok do bezpiecznej i stabilnej przyszłości!

Po co oszczędzać na przyszłość?

Sporo młodych osób nie decyduje się na oszczędzanie pieniędzy z bardzo błahego powodu - nie widzą sensu w odkładaniu pieniędzy na bliżej nieokreśloną przyszłość. Jeśli ma się dwadzieścia, a nawet trzydzieści lat, to często nie myśli się o emeryturze i o tym, skąd się weźmie fundusze nie tylko na realizację marzeń, ale także na najpotrzebniejsze produkty. Nie dajmy się jednak zwieść pozorom. Wbrew wszystkiemu, to właśnie na starość, człowiek szczególnie potrzebuje odłożonej gotówki. Oczywistym jest, że życie codzienne kosztuje, opieka zdrowotna również. Ale warto zaznaczyć, że w okresie okołoemerytalnym ludzie mają o wiele więcej czasu wolnego, gdyż nie muszą pracować. Warto o tym pomyśleć wcześniej, aby później ten czas móc wykorzystać w najlepszy możliwy sposób. Zaoszczędzone za młodu pieniądze pozwolą na rozwój nowych pasji, albo realizację najskrytszych marzeń.

Jak oszczędzać pieniądze w młodym wieku?

Pomysł na to, aby oszczędzać od młodego wieku jest znakomity. Warto jednak pamiętać, żeby robić to z głową i umiejętnie wykorzystywać swoje możliwości. Dobrym pomysłem jest wykorzystanie dostępnych w ofertach banków kont oszczędnościowych. W każdym miesiącu można przelewać na nie konkretną kwotę, albo ustawić automatyczne przelewy, np. z zaokrąglenia wydawanych pieniędzy. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze najlepiej umieścić na korzystnych lokatach krótkoterminowych - dzięki temu nie zostaną “zamrożone” na zbyt długo, a będą korzystnie oprocentowane. Świetną inicjatywą dla młodych ludzi na początek oszczędzania jest także zbudowanie tzw. poduszki finansowej, czyli odłożenie równowartości 3 pensji. Dzięki temu nie tylko możemy poczuć się bezpieczniej z własnymi finansami, ale także racjonalniej będziemy podejmować dalsze decyzje w związku z oszczędzaniem.