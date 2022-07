Grill – jak go ulepszyć?

Grillujemy wszędzie, gdzie to możliwe. Jednorazowe grille świetnie sprawdzą się podczas wycieczki, w mieście, w parku. Jednak wielu z nas ma własny grill, a jeśli posiadamy ogród czy działkę, chcemy również jak najlepiej przeprowadzić cały proces, potrzebne są więc nam akcesoria do grilla.

Bardzo ważną kwestią jest oczywiście odpowiednie miejsce. Aby było nam wygodnie, kluczową rolę grają meble ogrodowe – stolik i krzesła to konieczność. Dzięki temu będziemy mogli wygodnie podać i zjeść to, co przygotujemy. Jeśli spędzamy na grillowaniu dużo czasu, idealnie sprawdzą się też altany ogrodowe, które uchronią nas na przykład przed zmienną pogodą, a w słoneczne dni dadzą nam nieco cienia.

Co się przyda przy gotowaniu?

Aby jak najlepiej wykorzystać swoje doświadczenie w gotowaniu na świeżym powietrzu, pamiętaj, aby zabrać ze sobą kilka niezbędnych elementów, takich jak ruszty i płyty żeliwne. Będziesz także potrzebował kilku szpikulców do obracania mięsa na swoim grillu bez obawy o spalanie ich! Dobry zestaw będzie solidny, ponieważ zawrze w sobie wszystko – od szpatułek do widelców z termometrem.

Uchwyt do podnoszenia gorącego rusztu to bardzo przydatne narzędzie, za pomocą którego można bezpiecznie podnieść nie tylko ruszt grilla, lecz także inne akcesoria. Na przykład z jego pomocą będziemy mogli bez problemu przemieszczać wąskie perforowane patelnie do pieczenia czy żeliwne woki! Przyda się więc to nie tylko na grilla, lecz na co dzień w kuchni.

Rękawice grillowe są niezbędne do ochrony rąk podczas grillowania. Szczególnie polecamy te żaroodporne, wykonane z włókien aramidowych, które nie ograniczają ruchów (tak jak robi to silikon). Wewnętrzna podszewka wyściełana jest bawełną, dzięki czemu są wygodne i nie obciążają skóry!

Atomizer do oleju to niezbędne narzędzie w każdej kuchni. To urządzenie może być używane do rozpylania oleju na żeliwnych rusztach, chroniąc je przed przywieraniem żywności i zapewniając łatwe sprzątanie po gotowaniu! Ma również inne zastosowania, takie jak aromatyzowanie potraw, np. sałatek.

Warto mieć również termometr, który zmierzy nie tylko ciepło potraw, lecz także żaru.

Inne elementy, które mogą się przydać

Oczywiście, żeby grillować, musimy rozpalić węgiel czy brykiet. Do tego mogą się przydać na przykład takie akcesoria jak dmuchawa do rozpalania oraz różnego rodzaju rozpałka. Dzięki temu nie spędzimy długich godzin na tym, żeby grill w końcu się nagrzał, a szybko będziemy mogli przystąpić do gotowania.

Wiele akcesoriów do grilla można na co dzień używać w kuchni, dzięki czemu mogą być wykorzystywane przez cały rok, co jest doskonałym, wielofunkcyjnym rozwiązaniem, dzięki któremu wszystkie akcesoria możemy posiadać bez obaw, nawet wtedy, gdy grillujemy stosunkowo rzadko.