Akcesoria, które każdy rolnik powinien mieć w swoim gospodarstwie

Uniwersalna kolczykownica dla zwierząt

Znakowanie zwierząt to wymóg określony w przepisach krajowych i europejskich. Jeżeli masz w swoim gospodarstwie różne gatunki zwierząt, warto zakupić kolczykownicę uniwersalną. Nadaje się do zakładania kilku rodzajów kolczyków u wszystkich zwierząt hodowlanych. Z użyciem takiego narzędzia proces kolczykowania przebiegnie bardzo sprawnie.

Akcesoria antystresowe dla prosiąt

Świnie bywają agresywne. Często toczą walki o miejsce w hierarchii czy też o dostęp do koryta. Takie zachowania można skutecznie ograniczyć, odpowiednio organizując zwierzętom czas. Pomogą w tym specjalne zabawki np. piłki czy gryzaki. Świnie spożytkują swoją energię na zabawę, dzięki czemu zjawisko podgryzania ogonów zostanie wyeliminowane. Zakup takiej zabawki przyczynia się do poprawy dobrostanu świń.

Urządzenie do czyszczenia bydła

Bydło powinno mieć regularnie czyszczoną skórę, aby nie rozwinęły się w niej bakterie, grzyby i pasożyty. Służą do tego celu specjalne urządzenia ze szczotkami. Zawierają mechanizm napędowy, dzięki któremu szczotki obracają się w dwóch kierunkach i pod każdym kątem. Ocieranie się o szorstkie powierzchnie jest naturalnym odruchem u bydła, więc urządzenie włączy się, gdy wyczuje nacisk.

Mobilna dojarka

W dużych gospodarstwach hodowlanych proces dojenia przeprowadza się zazwyczaj z użyciem specjalistycznych urządzeń. Właściciele mniejszych stad także mogą nieco ułatwić sobie codzienną pracę. W tym celu wystarczy kupić dojarkę mobilną. Dzięki takiemu urządzeniu unikniemy wielokrotnego dźwigania wiader z mlekiem do miejsca, w którym znajduje się główny zbiornik. Bańka na mleko i dojarka są umieszczone na specjalnej konstrukcji z kołami, dzięki czemu można przewozić je w dowolnym kierunku.

Opielacz

Usuwanie chwastów to żmudny i czasochłonny proces. Można jednak znacznie przyspieszyć jego przebieg, wykorzystując opielacz. Narzędzie to zawiera koło, prowadnik i ostrza, które usuwają chwasty w uprawach międzyrzędowych. W sprzedaży są również opielacze dwu- i trójfunkcyjne, które zostały wyposażone w dodatkowe elementy: redlicę i pazurki do spulchniania.

Siewnik taczkowy

Siewnik taczkowy to, obok opielacza, kolejne niezbędne narzędzie w każdym gospodarstwie rolnym. Zawiera specjalny zbiornik na nasiona, regulowane radło, które tworzy w ziemi rowki, tarczę, przez którą nasiona wpadają do rowków oraz zagarniacz i dwa koła. Dostępne są siewniki jedno- lub dwurzędowe.

Folia podkładowa

Przechowywanie paszy to duże wyzwanie logistyczne. Każda partia kiszonki powinna zostać starannie zabezpieczona prze niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi. W przeciwnym razie pożywienie dla zwierząt może się szybko zmarnować. Dla lepszej ochrony kiszonki warto stosować folie podkładowe. Wilgoć kiszonki sprawia, że folia zaczyna idealnie dostosowywać się do kształtu masy i dokładniej do niej przylegać. W takich warunkach fermentacja przebiegnie bez żadnych zakłóceń, a po otwarciu danej partii kiszonki pasza zachowa swoje właściwości na dłużej.

Flizy

Hodowcy przeżuwaczy powinni zwrócić uwagę na flizy ochronne. Umożliwiają one składowanie bel siana w odpowiednich warunkach, czyli zapobiegają rozwojowi pleśni i toksyn. Jeżeli szukasz dobrej jakości flizów, wybierz te o wysokiej gramaturze. To zakup na wiele lat. Dzięki flizom nie musisz wznosić wiat ani innych konstrukcji ochronnych. Skutecznie zabezpieczają siano przed śniegiem, deszczem i promieniowaniem UV.

Ogrodzenia elektryczne

Ogrodzenie elektryczne okaże się przydatne zarówno dla właścicieli gospodarstw hodowlanych, jak i dla właścicieli gospodarstw rolnych. Elektryczny pastuch odstrasza dziką zwierzynę, dzięki czemu ta nie niszczy upraw. Taki sprzęt może też służyć do wygradzania terenu na wybieg lub na pastwisko dla zwierząt gospodarskich.

Zakup dobrej jakości akcesoriów rolniczych to skuteczny sposób na usprawnienie przebiegu prac wykonywanych w gospodarstwie. Jeśli zainwestujemy w dobre narzędzia i sprzęty, zaoszczędzimy mnóstwo czasu, który będzie można przeznaczyć na odpoczynek lub na nowe przedsięwzięcia w gospodarstwie.