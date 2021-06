Akumulatory 12V - gwarancja zasilania w trakcie przerw w dostawie prądu

Optymalne natężenie prądu ładowania zawsze wynosi 10% pojemności. Wielu producentów dopuszcza uzupełnianie energii prądem o natężeniu 20% całkowitej pojemności akumulatora.

Akumulatory 12V - najczęstsze zastosowanie i dodatkowe informacje

Wysokiej klasy akumulator 12V jest przystosowany zarówno do pracy cyklicznej, jak i buforowej. Jego żywotność, w zależności od konkretnego modelu, waha się od kilku do nawet kilkunastu lat. Akumulatory 12V najczęściej wykorzystuje się do stabilnego zasilania systemów awaryjnego oświetlenia, a także w centralach pożarowych. Ponadto wykorzystuje się je do zasilania systemów typu SSWIN, systemów oddymiania, różnych urządzeń alarmowych oraz do urządzeń UPS. Akumulatory 12V charakteryzują się niską wagą w porównaniu do ilości energii jaką mogą kumulować.

Warto również wspomnieć o systemach zabezpieczenia. Choć obudowa akumulatora jest perfekcyjnie szczelna (dzięki czemu może pracować w każdej pozycji) to wybrane modele są wyposażone w tak zwany zawór bezpieczeństwa. W wyniku przeładowania może dojść do wzrostu ciśnienia gazów w akumulatorze. Gdy tak się stanie, zawór upuszcza jego nadmiar i ciśnienie wraca do bezpiecznego stanu.

Modele wykonane w technologii AGM wyróżniają się podwyższoną odpornością na wstrząsy i drgania. Z tego powodu są bardziej uniwersalne niż klasyczne akumulatory kwasowo-ołowiowe.

Ze względu na doskonałą szczelność, akumulatory AGM są w pełni bezobsługowe. Oznacza to, że użytkownik nie musi sprawdzać i w razie konieczności uzupełniać ilość wody destylowanej. Ponadto wyróżniają się efektywnym odprowadzaniem ciepła, zwłaszcza w trakcie intensywnej pracy. Warto również zaznaczyć, że w porównaniu do klasycznych akumulatorów kwasowo-ołowiowych są znacznie bardziej odporne zarówno na głębokie rozładowanie, jak i przeciążenie.