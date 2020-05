Amazon Fba - Amazteam.pro

Oferta dla producentów

Jeżeli chodzi o ofertę dla producentów to należy zaznaczyć, iż usług ta jest skierowana przede wszystkim do tych osób, których planem jest budowanie swojej marki wśród 310 milionów klientów jednej z największych platform e-commerce na świecie. Amazteam.pro oferuje przede wszystkim rejestrację marki danej firmy, stworzenie dedykowanego sklepu, jak również sprawienie, iż klienci będą wracać do danego sklepu po jeszcze większe zakupy, a to przełoży się na jeszcze większe osiągane dochody. Usługa, którą oferuje swoim klientom Amazteam.pro jest w pełni kompleksowa, opierająca się na pełnym outsourcingu konta firmy Amazon zarówno w całej Europie, jak również w Stanach Zjednoczonych. W ramach tej usługi jest możliwość szeregu działań, które pozwolą w sposób bezpieczny rozpocząć, bądź rozwinąć działalność na Amazon. Celem projektu jest przede wszystkim odpowiednia i skuteczna budowa wizerunku marki danego przedsiębiorstwa w świece e-commerce, ale również dotarcie do jak największego grona zadowolonych klientów. Należy także zaznaczyć, iż poza tym bardzo dużą zaletą jest także to, że aby móc korzystać w pełni ze wszystkich tajników firmy Amazon, nie trzeba zatrudniać specjalnych pracowników, którzy byliby odpowiedzialni za obsługę platformy. W związku z tym jest to dużą oszczędność zarówno czasu, jak i pieniędzy. Do zakresu usług wchodzą przede wszystkim takie kwestie jak:

consulting Amazon - który polega na opracowywaniu strategii działania i planu sprzedaży na Amazon, bezpośredniej analizie dotyczącej konkurencji, jak również wyboru odpowiednich rynków, jeżeli chodzi o kwestię sprzedaży oraz pomoc w dobraniu odpowiednich partnerów biznesowych

obsługa konta Amazon - polega ona na rejestracji konta na Amazon, stałym kontakcie z obsługą firmy Amazon, rozwiązywaniem spraw zgodnie ze strategią firmy Amazon, jak również na odpowiedniej kontroli statystyk

obsługa klienta firmy Amazon - polega ona przede wszystkim na tym, że klient ma możliwość obsługi korespondencji w pięciu językach, rozstrzygania reklamacji oraz zwrotów, a także monitoringu zamówień

tworzenie różnych aukcji oraz pozycjonowanie na Amazon - działanie to obejmuje przede wszystkim implementację produktów na platformie Amazon, wsparcie techniczne oraz merytoryczne związane z tworzeniem różnych materiałów, jak również otwieranie różnorodnych kategorii sprzedażowych

pełna ochrona konta - tutaj należy zaliczyć w szczególności takie kwestie jak: neutralizację zagrożeń oraz utrzymywanie ciągłości wypłat

ochrona sprzedaży na Amazon - wiąże się ona z zabezpieczeniem przed nieuczciwymi działaniami ze strony konkurencji, jak również z pełną kontrolą komentarzy oraz dodawanych opinii

tworzenie świadomości marki - chodzi tutaj przede wszystkim o aspekt rejestracji oraz ochrony znaku towarowego, tworzenia dedykowanego sklepu oraz samej kwestii związanej z ulepszaniem danego produktu

pozycjonowanie sklepu Amazon - tutaj należy zaliczyć przede wszystkim kwestie związane z dedykowanymi reklamami, przekierowaniami ruchu, a także tworzeniem landingpages

Oferta dotycząca dystrybutorów

Jeżeli chodzi o ofertę dotyczącą dystrybutorów to należy tutaj przede wszystkim zaliczyć taką kwestię jak to, że jest to produkt kierowany w szczególności do osób, którym zależy na zwiększeniu sprzedaży, dokonując przy tym pełnej kontroli wszelkich kosztów oraz przy zachowaniu odpowiedniego cash flow. Usługa ta charakteryzuje się przede wszystkim tym, iż daje możliwość klientom outsourcingu konta Amazon, zarówno na terenie Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Współpracując z Amazteam.pro istnieje możliwość zaoszczędzenia pieniędzy, ponieważ nie ma potrzeby zatrudniania szeregu pracowników i wydawaniu pieniędzy na ich specjalistyczne szkolenia. Jedynie przez pierwsze trzy miesiące jest pobierany czynsz, a w późniejszym etapie pracy zostaje pobierany wyłącznie niski procent od wysokości obrotu, który zostaje wygenerowany. Jest więc to bardzo opłacalna inwestycja. Jeżeli chodzi o zakres tej usługi to należy tutaj zaliczyć między innymi:

consulting - polega on na opracowaniu odpowiednich decyzji oraz planu sprzedaży w firmie Amazon, analizie dotyczącej bezpośredniej konkurencji, jak również wyboru rynków do sprzedaży

obsługa klienta - polega ona na rejestracji konta na Amazon, stałym kontakcie z obsługą Amazon, jak również z odpowiednią kontrolą statystyk

obsługa klienta - należy tutaj zaliczyć w szczególności obsługę korespondencji w pięciu językach, do których należy zaliczyć: angielski, hiszpański, włoski, niemiecki oraz francuski

pełna ochrona konta

tworzenie aukcji oraz pozycjonowanie strony internetowej

ochrona sprzedaży

Należy także zaznaczyć, iż ulepszanie aktualnych listingów obejmuje przede wszystkim:

ustawienia odpowiednich key words

otwieranie kategorii produktowych

tworzenie landing pages

ustawienia PPC

obsługa Viral Lunch

tworzenie langingpages

przekierowanie ruchu

jak również wsparcie techniczne oraz merytoryczne podczas tworzenia materiałów

Co należy do innych usług Amazon?

Inne usługi Amazon to przede wszystkim:

blokada konta - fachowcy zweryfikują to co było przyczyną wstrzymania sprzedaży, jak również sprawdzą jakość usług oraz błędy związane z ewentualnymi błędami

usuwanie negatywnych recenzji - jeżeli chodzi o tą kwestię to negatywne opinie nawet, jeżeli są wystawione przez klienta niezarejestrowanego to specjaliści przeprowadzą kontrolę takich komentarzy i podpowiedzą, w jaki sposób odzyskać dobrą reputację

audyt konta - w przypadku, gdy zdarzy się sytuacja, że wystąpią nieprzychylne opinie klientów, to firma Amazon wyślę stosowne ostrzeżenie dotyczące możliwość blokady danego konta, a doradcy przeprowadzą szczegółowy audyt, dzięki któremu klient będzie w stanie poprawić istniejące błędy

rejestracja marki - jeżeli chodzi o kwestię rejestracji marki to jest to jedna z najważniejszych procedur, które musi przejść każdy sprzedawca w celu weryfikacji bezpieczeństwa. Oprócz tego należy zaznaczyć, iż firma Amazon bardzo wnikliwie sprawdza wszelkie dokumenty, które są niezbędne w celu uruchomienia platformy potencjalnego użytkownika, jak również jego usług oraz wiarygodności marki

pozycjonowanie produktów - polega ono na tym, że proces pozycjonowania polega przede wszystkim na tym, że w największym stopniu zależy ono od jakości świadczonych usług. W zakres ten wchodzą zarówno opinie, jak również pozostawione przez klientów oceny. W związku z tym, aby zmaksymalizować zyski przedsiębiorstwa, podmiot prowadzący działalność gospodarczą powinien zwrócić szczególną uwagę na pozycjonowanie swojego produktu, bądź usługi. Bowiem idzie za tym zwiększenie popularności marki oraz zwiększone zyski

sprawdzanie bullet points - chodzi tutaj o to, że produkty danej firmy będzie można znaleźć znacznie szybciej w związku z wpisaniem odpowiedniego hasła w wyszukiwarkę internetową. Bowiem dzięki odpowiedniemu doborowi słów osoby kupujące będą miały szanse szybciej dotrzeć do produktu oferowanego przez dana firmę. Kolejnym elementem są także odpowiednie opisy produktów, ponieważ szczegółowy i dobry opisy daje szansę potencjalnemu klientowi pozyskania szczegółowych informacji na temat, który go interesuje

stworzenie sklepu - jeżeli chodzi o kwestię stworzenia sklepu to trzeba tutaj przede wszystkim wspomnieć o takich kwestiach jak zyskanie rzeszy większej ilości lojalnych klientów, dając im możliwość przejrzystego przeglądania ofert danej firmy. Oprócz tego odpowiednio prowadzony sklep internetowy jest źródłem stałego, dobrego zysku, a także wizytówką danego przedsiębiorstwa

stworzenie landing pages - jeżeli chodzi o landing pages to należy tutaj w szczególności zwrócić uwagę na to, że reklama wyświetlana zostaje w różnego rodzaju social mediach, jak również w wszelkiego rodzajach stron internetowych. Stworzenie landing pages wiąże się również z tym, iż pozwala ona klientowi przejść w zwiększoną popularność produktów danego przedsiębiorstwa, które jest promowane, jak również powoduje ona o wiele łatwiejszy dostęp do platformy sprzedażowej. Fachowcy służą pomocą, jeżeli chodzi o dostęp do przygotowania rzetelnej kampanii reklamowej oraz zwiększeniu odwiedzin na danej stronie

odblokowanie kategorii - jeżeli chodzi o kwestię odblokowania kategorii to należy tutaj wspomnieć w szczególności o tym, że produkty, które zostają dopuszczone do sprzedaży w sieci firmy Amazon są dodatkowo weryfikowane, jak również weryfikowane jest pozwolenie dotyczące korzystania z tej strony. Autoryzacji dodatkowo podlega także zarówno sprzedawca, jak i producent. W procesie weryfikacji niezbędne są również dokumenty, które mogą potwierdzić tożsamość oraz takie, które zostaną dostarczone w odpowiednie formie

obsługa FBA i Vendor - jeżeli chodzi o tą kwestię to są to podstawowe formy ułatwiające prowadzenie sprzedaży na platformie Amazon. Osoby sprzedające mają większe możliwości, jeżeli chodzi o docieranie do swoich klientów

