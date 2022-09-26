Англійська онлайн - 5 способів вивчити мову

П'ять способів ненудно вчити англійську онлайн і досягати хороших результатів без зайвих зусиль.
Н1 П'ять способів вивчити англійську онлайн
Вивчати англійську необов'язково нудно та складно. Просто підберіть для себе заняття та контент, які будуть до душі.
Н2 Перший спосіб: вчимо англійську онлайн на курсах
Без сумнівів, найлегший спосіб вивчити англійська онлайн — записатися на мовні курси.
Підберіть програму та розклад під свої запити та починайте вчити. Тільки не забувайте, що знайти хороші курси – це лише початок, далі все залежить від вас. Докладіть трохи зусиль і приділіть щодня трохи часу вивчення нових слів чи повторення вивчених. Спілкуйтеся з одногрупниками та відвідуйте розмовні клуби онлайн. Обговорюйте цікаві теми та ділитеся матеріалами. У групі вчити іноземну мову онлайн легше.
Н2 Другий спосіб: вчимо англійську за серіалами
Набирати словниковий запас можна просто переглядаючи улюблені серіали онлайн. Важко сприймати на слух англійську мову? Включайте субтитри, але лише в оригіналі. Перекладайте деякі слова, висловлювання можете записувати. Повторюйте фрази, які будуть корисні в житті та намагайтеся використовувати нові слова та висловлювання у розмові чи письмі. Так ваш активний словниковий запас буде швидко та легко поповнюватись.
Н2 Третій спосіб: додатки для вивчення мови
Завантажте собі кілька додатків для вивчення англійської. Також можете знайти різні сайти. Це може бути тренажер для запам'ятовування нових слів або комплексна програма з вивчення граматики та лексики. Вибирайте зручний для себе спосіб та вчитеся у перервах між роботою та навчанням: у транспорті, перед сном або за чашкою чаю. Введіть для себе щоденний ритуал з вивчення мови і результат вас здивує.
Вивчайте іноземну у вигляді гри онлайн, змагайтеся з іншими учасниками та досягайте нових рівнів без нудних підручників та сухої теорії.
Н2 Четвертий спосіб: спілкуємося онлайн у соцмережах
Соціальні мережі — найкращий онлайн спосіб практикувати іноземну з носіями мови. Ви можете знайти групи за інтересами та познайомитися з людьми з різних країн. Для практики іноземної можна використовувати як звичайні популярні соцмережі, як Facebook, Instagram, так і спеціальні для вивчення іноземних мов.
Спілкуйтесь за відеозв'язком, переписуйтесь у месенджерах, пишіть блог та коментуйте пости. Все це допоможе активно розвивати англійську.
Н2 П'ятий спосіб: слухаємо пісні онлайн англійською
Як вам ідея караоке? А якщо робити домашні справи та підспівувати улюблені пісні? Вчіть мову, підспівуючи пісні. Шукайте онлайн переклад та запам'ятовуйте цілі фрази. Так будете тренувати і вимову, і поповнювати словниковий запас. Виписуйте невідомі фрази і не забувайте про ідіоми. Їх можна виписувати в окрему рубрику та перекладати за допомогою словників. Адже дослівний переклад у такому варіанті може зіграти злий жарт, а вивчивши різні ідіоми, ваша розмовна англійська стане багатшою і красивішою.
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