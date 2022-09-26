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Англійська онлайн - 5 способів вивчити мову

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Вчити іноземну мову вдома можна цікаво та весело
Вчити іноземну мову вдома можна цікаво та весело

П'ять способів ненудно вчити англійську онлайн і досягати хороших результатів без зайвих зусиль.

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Н1 П'ять способів вивчити англійську онлайн

Вивчати англійську необов'язково нудно та складно. Просто підберіть для себе заняття та контент, які будуть до душі.

Н2 Перший спосіб: вчимо англійську онлайн на курсах

Без сумнівів, найлегший спосіб вивчити англійська онлайн — записатися на мовні курси.
Підберіть програму та розклад під свої запити та починайте вчити. Тільки не забувайте, що знайти хороші курси – це лише початок, далі все залежить від вас. Докладіть трохи зусиль і приділіть щодня трохи часу вивчення нових слів чи повторення вивчених. Спілкуйтеся з одногрупниками та відвідуйте розмовні клуби онлайн. Обговорюйте цікаві теми та ділитеся матеріалами. У групі вчити іноземну мову онлайн легше.

Н2 Другий спосіб: вчимо англійську за серіалами

Набирати словниковий запас можна просто переглядаючи улюблені серіали онлайн. Важко сприймати на слух англійську мову? Включайте субтитри, але лише в оригіналі. Перекладайте деякі слова, висловлювання можете записувати. Повторюйте фрази, які будуть корисні в житті та намагайтеся використовувати нові слова та висловлювання у розмові чи письмі. Так ваш активний словниковий запас буде швидко та легко поповнюватись.

Н2 Третій спосіб: додатки для вивчення мови

Завантажте собі кілька додатків для вивчення англійської. Також можете знайти різні сайти. Це може бути тренажер для запам'ятовування нових слів або комплексна програма з вивчення граматики та лексики. Вибирайте зручний для себе спосіб та вчитеся у перервах між роботою та навчанням: у транспорті, перед сном або за чашкою чаю. Введіть для себе щоденний ритуал з вивчення мови і результат вас здивує.

Вивчайте іноземну у вигляді гри онлайн, змагайтеся з іншими учасниками та досягайте нових рівнів без нудних підручників та сухої теорії.

Н2 Четвертий спосіб: спілкуємося онлайн у соцмережах

Соціальні мережі — найкращий онлайн спосіб практикувати іноземну з носіями мови. Ви можете знайти групи за інтересами та познайомитися з людьми з різних країн. Для практики іноземної можна використовувати як звичайні популярні соцмережі, як Facebook, Instagram, так і спеціальні для вивчення іноземних мов.

Спілкуйтесь за відеозв'язком, переписуйтесь у месенджерах, пишіть блог та коментуйте пости. Все це допоможе активно розвивати англійську.

Н2 П'ятий спосіб: слухаємо пісні онлайн англійською

Як вам ідея караоке? А якщо робити домашні справи та підспівувати улюблені пісні? Вчіть мову, підспівуючи пісні. Шукайте онлайн переклад та запам'ятовуйте цілі фрази. Так будете тренувати і вимову, і поповнювати словниковий запас. Виписуйте невідомі фрази і не забувайте про ідіоми. Їх можна виписувати в окрему рубрику та перекладати за допомогою словників. Адже дослівний переклад у такому варіанті може зіграти злий жарт, а вивчивши різні ідіоми, ваша розмовна англійська стане багатшою і красивішою.

 

 

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