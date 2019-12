Aparaty bezlusterkowe – co warto o nich wiedzieć?

Aparat bezlusterkowy – co to takiego?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym w ogóle są aparaty bezlusterkowe. Bezlusterkowiec to cyfrowy aparat, który nie ma lustra. Matryca, czyli najważniejszy światłoczuły element sprzętu determinujący jakość wykonywanych zdjęć znajduje się tuż za obiektywem. Kiedy odsłaniamy obiektyw i robimy zdjęcie, na matrycę pada światło i w ten sposób tworzy się zdjęcie. W aparatach bezlusterkowych matrycę zobaczymy od razu tuż po odpięciu obiektywu. To mały prostokąt, który mieni się różnymi kolorami, kiedy pada na niego światło. Dawniej w aparatach potrzebowaliśmy filmu, żeby zapisać na nim zdjęcie. Dziś mamy cyfrowe matryce, dzięki którym możemy wykonywać zdjęcia i na bieżąco usuwać te, które nam nie wyszły.

Aparat bezlusterkowy nie ma lustra, ale co to znaczy dla aparatu? Dzięki pozbawieniu sprzętu lustra, pełnoklatkowy bezlusterkowiec może być mniejszy i lżejszy niż klasyczna lustrzanka. Zachowując tę samą (a niekiedy nawet lepszą) matrycę, bezlusterkowiec charakteryzuje się mniejszymi rozmiarami korpusu. Po doczepieniu obiektywu przypomina wyglądem lustrzankę, ale jest od niej nieco lżejszy. Dowiedz się więcej: Oferta aparatów bezlusterkowych marki Nikon.

Czym jeszcze cechują się aparaty bezlusterkowe? W analogowych i cyfrowych lustrzankach znajduje się optyczny wizjer. W bezlusterkowcach obraz zarejestrowany przez matrycę podglądamy bezpośrednio na ekranie LCD lub przez wizjer elektroniczny. Wizjer wyświetla zdjęcia w takiej postaci, w jakiej zostaną zapisane. Robiąc zdjęcie dokładnie widzimy, jaki efekt końcowy uzyskamy. Jeśli chcemy, żeby nasze zdjęcie wyglądało inaczej, wystarczy, że zmienimy ostrość, oświetlenie i inaczej wykadrujemy zdjęcie (na wizjer elektroniczny „nałożą się” pomocne wskazówki, które ułatwią wykonanie doskonałego zdjęcia). To wszystko możemy zrobić już na etapie wykonywania zdjęcia. Taka funkcja nie jest np. dostępna we wszystkich aparatach lustrzanych (modele cyfrowe mają możliwość podglądu zdjęcia na wyświetlaczu, jednak nie jest to tak dokładne odwzorowanie jak w przypadku bezlusterkowców).

Aparaty bezlusterkowe i niezawodny autofokus

To co zwraca uwagę w bezlusterkowcach, to niezawodny autofokus. Pierwsze modele aparatów bezlusterkowych miały problem z wyostrzaniem obrazu. Obecne aparaty z najnowszą technologią perfekcyjnie wyostrzają fotografowane obiekty i nie przeszkadza im w tym nawet bardzo słabe oświetlenie. Przydaje się to szczególnie wtedy, kiedy kręcimy filmy. Np. aparaty firmy Nikon wyposażone są w autofokus z detekcją fazową w płaszczyźnie ogniskowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu fotografowany obiekt łatwo wyostrzyć i zrobić zdjęcie bez zakłóceń. Dodatkowe systemy redukujące drgania pozwalają na wydłużenie czasu otwarcia migawki, co umożliwia robienie dobrze doświetlonych fotografii nawet przy bardzo słabym świetle. Mechanizm VR znajdujący się w aparatach Nikon Z kompensuje ruchy aparatu nawet w pięciu kierunkach.

Cichsza praca i lżejszy korpus bezlusterkowców

Aparaty bezlusterkowe pracują bezszelestnie. Nie ma w nich poruszającego się lustra, które wydaje charakterystyczny dźwięk. I o ile na co dzień nie stanowi to żadnego problemu (kto w ogóle usłyszałby tak cichy dźwięk), o tyle w niektórych sytuacjach może okazać się kłopotliwe.

Wyobraźmy sobie, że fotografujemy śpiące dziecko. Albo robimy zdjęcia w miejscu, gdzie wymaga się ciszy. Nie mówiąc już o sytuacji, kiedy np. robimy zdjęcia zwierzętom i potrzebujemy pełnego skupienia i idealnej ciszy. Na dźwięk lustrzani zwierzak może się spłoszyć, a bezlusterkowca prawdopodobnie w ogóle nie usłyszy (chyba, ze jest to lis, który potrafi wychwycić wszystkie dźwięki nawet poruszającej się daleko od niego myszki).

Dzięki lżejszemu korpusowi aparatu bezlusterkowego możemy go też częściej wykorzystywać do cykania zdjęć. Wygodnie nosi się go na szyi i nie musimy chować go do dużego plecaka czy futerału. Oczywiście o ile nie zdecydujemy się na dodatkowy obiektyw. Wtedy aparat zamienia się w pełnoklatkowy bezlusterkowiec zbliżony gabarytami i ciężkością do klasycznych lustrzanek (nadal jednak bezlusterkowiec jest lżejszy).

Jakie parametry uwzględnić, wybierając aparat bezlusterkowy?

Zakup takiego aparatu to dość duży wydatek. Dlatego swój wybór warto poprzedzić dokładną analizą. Nie zawsze jednak będziemy potrzebowali modelu z najwyższej półki. Warto mieć jednak na uwadze to, czy wybrany przez nas aparat bezlusterkowy daje się zamienić w sprzęt wyższej klasy. Chodzi tu o możliwość uzupełnienia go w obiektywy pozwalające robić profesjonalne zdjęcia.

I tak np. seria aparatów Nikon Z to cały bezlusterkowy system. Duża średnica mocowania umożliwia zakładanie różnych obiektywów w zależności od tego, jakiej jakości zdjęć oczekujemy. Inny obiektyw przyda się do ujęć szerokokątnych i portretów, a jeszcze inny do rejestrowania obrazów z detalami, zachwycającą głębią i kolorami.

Wybierając bezlusterkowiec, sprawdźmy z jakiego systemu stabilizacji korzysta. Czy system ten wbudowany jest w korpus, czy dostępny dopiero po zamocowaniu obiektywu? Pierwsze rozwiązanie będzie dla nas korzystniejsze, ponieważ nawet bez dodatkowych akcesoriów, aparat będzie w każdej sytuacji gwarantował nam taką samą stabilizację i redukcję drgań.

Sercem aparatu jest jego matryca. Rozdzielczość nie świadczy może całkowicie o jakości zdjęć, ale wpływa w największym stopniu na wygląd fotografii. Dlatego warto zdecydować się na aparat z wysoką rozdzielczością, zwłaszcza jeśli planujemy wykorzystywać go do kręcenia filmów.

Skoro już zdecydowaliśmy się na droższy od lustrzanki bezlusterkowiec, sprawdźmy, czy w zestawie znajduje się przynajmniej jeden dodatkowy obiektyw. Akcesoria znajdujące się już w komplecie będą miały korzystniejszą cenę, niż kupowane później osobno.

Aparaty bezlusterkowe doskonale nadają się dla osób początkujących. Dzięki dobrej kontroli stabilizacji i doskonałemu autofokusowi są w stanie wyczarować niesamowite fotografie nawet w rękach amatorów.

