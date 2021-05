Apetete.pl - sklep z karmą dla kotów

Co nie powinno znaleźć się w dobrej kociej karmie?

Karma kocia o dobrej jakości z pewnością nie powinna w swoim składzie zawierać żadnych zbóż, a więc żyta, pszenicy, jęczmienia czy kukurydzy. Niewskazana jest także zawartość mączek pszennych, płatków owsianych czy ryżu. Zboża nie są dla kota odpowiednie głównie ze względu na bardzo wysoką zawartość węglowodanów. Zbyt częste ich spożywanie może prowadzić do nadwagi kota.

Podstawą kociego wyżywienia jest mięso. To właśnie ten składnik jest absolutnie najważniejszy. Ważne jest, by mięso to było w pełni wartościowe i przeznaczone do spożycia. Jeśli na etykiecie znajduje się zapis o tym, że do produkcji użyto mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, nie mamy tak naprawdę pewności, co znajduje się w składzie karmy. Mięso na etykiecie powinno być zawsze konkretnie określone i warto zwracać na to baczną uwagę.

Oczywiste jest, że białko zawiera również skrobia. Nie powinna być ona jednak źródłem białka w kociej karmie. Niewskazane jest podawanie kotom ziemniaków, roślin strączkowych ani otrębów. Unikać należy także przede wszystkim konserwantów, przeciwutleniaczy czy barwników. Niedopuszczalne jest podawaniu kotu cukru czy produktów zawierających aromaty, karmel czy zagęszczacze. To wszystko może powodować poważne problemy z kocim trawieniem, a w konsekwencji może prowadzić do poważnych chorób pupila.

Co w swoim składzie powinny zawierać karmy dla kota?

Pierwszą podstawową zasadą jest zawartość w karmie minimum 50% mięsa. Ważne jest jednak, by było to mięso podane z nazwy, nie chodzi tu o produkty pochodzenia zwierzęcego. Bardzo wskazanym składnikiem kociej karmy są także ryby i jaja. Warzywa również nie są szkodliwe, jednak ich zawartość nie powinna przekraczać 5%. Zawartość węglowodanów natomiast nie może przekraczać 2%.

W diecie kota musi znaleźć się także dodatek tauryny w ilości minimalnej 800-2500 mg/kg. To składnik niezwykle ważny dla wzroku kota, zdrowia jego serca, a także przeżywalności i wzrostu małych kociąt. W składzie dobrej karmy powinny znaleźć się także witaminy, mikroelementy, a także olej z łososia, który wzbogaci kocią dietę o kwasy omega-3.

Apetete.pl - karmy najwyższej jakości

Apetete to sklep, w którym znajdziesz karmy dla kota o najwyższej jakości. Oferujemy karmy suche i mokre, a także karmy dobrane do wieku kota czy jego rasy. W naszej ofercie znajdują się również specjalistyczne karmy weterynaryjne dla kotów seniorów czy zmagających się z różnymi chorobami i dolegliwościami. Nasze karmy stworzone są jedynie z naturalnych składników. Dostarczają kotom dokładnie tego, czego potrzebują ich organizmy. W produkcji naszych karm nie są stosowane żadne produkty pochodzenia zwierzęcego, a jedynie czyste mięso i podroby. Obok zwykłych karm do codziennego stosowania, w ofercie mamy również różnego rodzaju przysmaki, które Twój kot pokocha. Nic nie cieszy bardziej, niż szczęśliwy kot. A szczęście kota zależy od jego diety. Nasze karmy zapewnią mu to, co dla niego najlepsze i to w atrakcyjnej cenie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

