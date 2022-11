Aplikacja dla Firm na 2023 rok!

Program do fakturowania to podstawa!

Chcąc przeprowadzać transakcje i osiągać zyski bardzo ważne jest wyposażenie firmy w dobry program do wystawiania faktur. Właściwe narzędzie będzie upraszczało pracę z dokumentami, pozwoli wystawić je w zgodzie z obowiązującymi regulacjami. Program fakturujący powinien być uniwersalny i dawać przedsiębiorcy możliwość dostosowania funkcji do własnych potrzeb. Bardzo ważna jest prostota tak aby nie trzeba była poświęcać na jego naukę dużo czasu. Jaki program do faktur warto przetestować jeszcze w roku 2022? Ciekawą propozycję bardzo prostego w obsłudze programu do fakturowania przygotowała firma Mega-Tech, czyli program Faktura Small Business Lite. Oprogramowanie można pobrać ze strony producenta zupełnie za darmo i w ten sposób sprawdzić przygotowane funkcje. Warto z tego skorzystać, gdyż pozwoli to ocenić wykorzystanie aplikacji w firmie.

Co oferuje Faktura Small Business Lite?

Program Faktura Small Business Lite to niezwykle proste w obsłudze oprogramowanie. Można z jego pomocą przygotować podstawowe dokumenty jak faktury VAT, proformy, korekty, zaliczkowe, końcowe i więcej! Narzędzie pozwala dodać do faktur własne logo oraz pieczątkę. Przedsiębiorca pobierze dane kontrahentów z bazy CEiDG po wpisaniu NIPu firmy. Dodając produkty na fakturę czy też usługę użytkownik może szybko stworzyć kartotekę towarów i usług, aby w przyszłości nie zapisywać ponownie pozycji. Wystarczy odszukać je w przygotowanym wcześniej zestawieniu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku kontrahentów. Dokumenty można dowolnie oznaczać znacznikami, co wprowadza pewien porządek i sprzyja łatwiejszemu wyszukiwaniu zestawienia faktur w przyszłości.

eArchiwum, zgodność z regulacjami, analizy, ewidencje…

Mega-Tech przygotowując program Faktura Small Business w wersji Lite udostępnia przedsiębiorcy wiele analiz i ewidencji, które z pewnością zostaną wykorzystane w firmie. Bardzo przydatną funkcjonalnością jest również usługa eArchiwum, która pozwala tworzyć zdalne kopie bezpieczeństwa. Taki zabieg ochroni wprowadzone informację przed potencjalną ich utratą w sytuacji zawirusowania komputera. Kopie zapisywane są na serwerze, z którego można szybko jest przywrócić. Aplikacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Dlatego myśląc o fakturowaniu w 2023 roku warto rozważyć propozycję Mega-Tech.