Atlas do ćwiczeń - czym kierować się przy jego wyborze?

Co to jest atlas do ćwiczeń?

Atlasy do ćwiczeń to wielofunkcyjne urządzenia określane także mianem atlasów treningowych i kulturystycznych. Umożliwiają one pracę nad wieloma różnymi grupami mięśniowymi, w odpowiednim stopniu angażując je, tak aby nie ulegały kontuzjom. Wykonywane na nich jednostki treningowe to standardowe ćwiczenia anaerobowe, które służą głównie przyrostom masy mięśniowej, a przy okazji modelują sylwetkę, która uzyskuje odpowiednie proporcje.

Atlasy do ćwiczeń stanowią jeden z najważniejszych elementów wyposażenia wielu klubów fitness i siłowni. W obecnych czasach, przy obecnym rozwoju technologicznym, coraz trudniej jest znaleźć miejsca, w których ćwiczy się przy użyciu tradycyjnego sprzętu. Atlasy można również nabyć do domowego użytku, ale trzeba wiedzieć, jakimi kryteriami się kierować, aby kupić wysokiej jakości sprzęt, który będzie odpowiadał wymaganiom użytkownika.

Jakie są zalety atlasu do ćwiczeń?

Od lat trwa spór o to, czy lepiej zainwestować w atlasy do ćwiczeń, czy też wolne ciężary. W tym artykule skupimy się jednak na zaletach tych pierwszych urządzeń. Atlasy do ćwiczeń to sprzęt, z którego z powodzeniem może korzystać każdy, zarówno osoby początkujące, jak i zaawansowane. Dzieje się tak, dlatego że można trenować przy wielu stanowiskach, dobierając przy tym obciążenie adekwatne do stażu i posiadanej siły fizycznej. Atlasy gwarantują przede wszystkim bezpieczny trening, ale wymienić można jeszcze kilka innych zalet:

zapewniają znakomite rezultaty

są urządzeniami wielofunkcyjnymi

ich obsługa jest bardzo prosta

na atlasie do ćwiczeń może trenować jednocześnie kilka osób

wszystkie obciążenia na atlasie są odpowiednio zabezpieczone

Warto także dodać, że w przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, atlasy zajmują znacznie mniej miejsca. Jedno wielofunkcyjne urządzenie z łatwością zastąpi kilka typów ławeczek do wyciskania, drążek oraz poręcze do dipsów, czy też wyciąg. Jak nie trudno sobie wyobrazić, decydując się na oddzielny sprzęt, niezbędne jest posiadanie znacznie większej ilości miejsca.

Trening na wolnych ciężarach a trening na atlasie

Jak już wcześniej zostało wspomniane, wiele osób spiera się ze sobą, co jest lepsze. Warto więc wskazać różnice pomiędzy dwoma rozwiązaniami. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że atlasy do ćwiczeń są znacznie bezpieczniejsze, a ciężar jest zawsze pod stałą kontrolą, czego nie można powiedzieć tradycyjnym treningu. Ponadto realizując jednostkę treningową na wielofunkcyjnym urządzeniu, można skupić się jedynie na konkretnej partii ciała, a w tym czasie pozostałe są izolowane.

Na dodatek użytkownik ma pewność, że wszystkie ćwiczenia wykonuje z prawidłową techniką, co jest niewątpliwie zasługą odpowiedniej konstrukcji sprzętu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby łączyć oba rodzaje sprzętu do ćwiczeń w trakcie treningu. Należy jednak pamiętać, że decydując się na wysokie ciężary, trzeba zapewnić sobie osobę do asekuracji.

Jakie są przeciwwskazania do ćwiczeń na atlasie?

Tak jak w przypadku treningu na wolnych ciężarach, taki i w przypadku atlasów są pewne przeciwwskazania. Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wizyta u lekarza, który zleci wykonanie badań. Dzięki temu przyszły sportowiec będzie miał pewność, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby zacząć intensywnie trenować. Do standardowych przeciwwskazań należy zaliczyć:

wady serca

problemy z kręgosłupem

wady postawy

dysplazję biodrową i inne schorzenia ortopedyczne

Rzecz jasna z treningiem siłowym, bez względu czy to będzie atlas, czy wolne ciężary, powinny zrezygnować kobiety w ciąży, a przynajmniej zachować dużą dozę ostrożności. Okres ciąży nie sprzyja budowie masy mięśniowej, ale nie wyklucza także ćwiczeń. Można je wykonywać z umiarkowaną intensywnością.

Na co zwrócić uwagę wybierając atlas do ćwiczeń?

Na rynku dostępnych jest wiele atlasów do ćwiczeń. Decydując się na zakup takiego sprzętu, trzeba jednak wziąć pod uwagę wiele istotnych kwestii. Przede wszystkim użytkownik musi określić, jakie ma oczekiwania względem urządzenia. Pod uwagę powinny być brane funkcje oraz liczba stanowisk. Aspekt finansowy, choć nie powinien być traktowany jako priorytet, to dla wielu jest wyznacznikiem. Niektórzy mają bowiem określony budżet, w którym muszą się zmieścić. Do innych czynników, które powinny być wzięte pod uwagę, powinno się dodać jeszcze:

liczbę użytkowników atlasu,

wielkość sprzętu,

stabilność,

łatwość obsługi,

możliwość rozszerzenia poszczególnych sekcji.

Atlasy do ćwiczeń stają się niezwykle popularne, także w przypadku użytkowników, którzy chcą mieć wysokiej jakości sprzęt w swoim domu. .