Audyt efektywności energetycznej w firmie – co to jest i czemu służy?

Efektywność energetyczna – co to takiego?

W myśl przepisów efektywność energetyczna to stosunek efektu użytkowego obiektu, urządzenia lub instalacji do ilości zużytej energii przez ten obiekt, urządzenie lub instalację.

Brzmi to dość zawile, dlatego też warto odwołać się do pojęcia poprawy efektywności energetycznej. To, najprościej mówiąc, ilość zaoszczędzonej energii. Aby obliczyć, czy i ile energii udało się zaoszczędzić, należy dokonać odpowiednich pomiarów przed wdrożeniem w obiekcie danych rozwiązań oraz po ich wdrożeniu. W tym kontekście poprawa efektywności energetycznej oznacza przede wszystkim uzyskiwanie lepszych rezultatów lub możliwość świadczenia większej liczby usług bądź rozszerzenia ich zakresu przy takich samych, a nawet mniejszych nakładach energetycznych. Podstawowym przykładem tego typu działań jest wymiana żarówek w budynku na energooszczędne. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, przeczytaj artykuł E.ON Polska o efektywności energetycznej.

Dlaczego należy dążyć do poprawy efektywności energetycznej w firmie?

Do większości przedsiębiorców na pewno przemówi argument finansowy. Poprawa efektywności energetycznej pozwala obniżyć koszty prowadzenia firmy albo polepszyć jakość przy tych samych wydatkach na energię elektryczną i cieplną. Ma to ogromne znaczenie w kontekście rosnących cen oraz niestabilnej sytuacji na rynku energii. Musimy się przygotować na to, że prąd oraz pozostałe media będą coraz droższe. Najlepszym sposobem jest więc modernizowanie budynku oraz wdrażanie takich rozwiązań, które pozwolą nam na przynajmniej częściowe uniezależnienie się od sprzedawców energii.

Na czym polega audyt efektywności energetycznej?

Audyt energetyczny to procedura mająca na celu ocenę potencjału firmy w zakresie efektywności energetycznej. Specjaliści przeprowadzający audyt weryfikują stan techniczny budynku (m.in. właściwości termiczne ścian i okien), instalacji i urządzeń. Podczas audytu identyfikuje się przede wszystkim te obszary, w których możliwe jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz paliw konwencjonalnych.

Na kolejnym etapie powstaje dokument zawierający szczegółową analizę. W raporcie proponowane są konkretne rozwiązania, usprawnienia, instalacje, zakres prac renowacyjnych, dzięki którym możemy ograniczyć wydatki na prąd i ogrzewanie, a jednocześnie zmniejszyć negatywny wpływ budynku na środowisko. Przygotowywane są również prognozy dotyczące oszczędności, na jakie można liczyć po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych.