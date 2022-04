Automaty do lodów, kostkarki i kruszarki w profesjonalnej gastronomii

Automaty do lodów

Na jaki automat do lodów zdecydować się w nowo otwartej lodziarni lub cukierni? To zależy, jakie specjały chcemy produkować. Jeśli zdecydujemy się na lody rzemieślnicze i sorbety na bazie owoców lub naturalnych soków, najlepszym urządzeniem okaże się z pewnością frezer. W takiej sytuacji warto mieć w wyposażeniu również pasteryzator, czyli maszynę odpowiadającą za pasteryzację, przechowywanie i dojrzewanie bazy do dalszej produkcji lodów. Lodziarnie, które oferują ograniczoną ilość smaków, a produkcja odbywa się w nich na niewielką skalę, korzystają często z dwucylindrowych maszyn łączących funkcje frezera i pasteryzatora. Do produkcji tradycyjnych lodów włoskich najlepiej wybrać automat do lodów typu soft, za pomocą którego można wyprodukować również mrożone jogurty. Przy okazji warto zastanowić się nad inwestycją w emulsyfikator, który pomaga zaoszczędzić sporo cennego czasu w trakcie przygotowywania określonej mieszanki smakowej.

Automaty do bitej śmietany

Automaty do bitej śmietany zapewniają szybką produkcję dużych ilości śmietany, są więc doskonałą alternatywą wobec syfonów. Nowoczesne technologie gwarantują wysoki stopień napowietrzenia wytwarzanego produktu oraz jego niezmienną i stabilną strukturę. Dzięki zastosowaniu powietrza, a nie podtlenku azotu, śmietana z automatu ma neutralny smak i idealną konsystencję. Jeśli więc nie jest nam obojętna jakość tego produktu na oferowanych deserach, wybór automatu zamiast syfonu staje się oczywisty.

Kostkarki i kruszarki do lodu

W każdej profesjonalnie zorganizowanej przestrzeni barowej powinna znaleźć się kostkarka i kruszarka do lodu, czyli urządzenia służące do jego produkcji i rozdrabniania. Lód, niezależnie od pory roku, dodawany jest do różnego rodzaju drinków, koktajli i napojów. Służy również do chłodzenia szampana lub wina podawanego na stół w specjalnym wiaderku.

Profesjonalne kostkarki do lodu produkowane są w dwóch wersjach – z zasobnikiem i bez zasobnika. Kostkarki z zasobnikiem są wygodniejsze i szybsze, ponieważ nie ma potrzeby przekładania wyprodukowanych kostek lodu do innego pojemnika. Kostkarka do lodu produkuje lód metodą natryskową, dzięki czemu usuwane są wszelkie zanieczyszczenia oraz pęcherzyki powietrza. W przypadku kostkarki przenośnej, o mniejszych gabarytach, lód produkowany jest metodą zalewową, kostki lodu nie są więc zazwyczaj idealnie transparentne. Plus jest taki, że małe kostkarki nie wymagają stałego podłączenia do wody i odpływu. Zróżnicowane gabaryty i wydajności kostkarek do lodu umożliwiają wybór urządzenia dostosowanego optymalnie do potrzeb lokalu.

Lód możemy rozdrobnić w różny sposób, również ręcznie, jednak jeśli nie chcemy tracić cennego czasu, jednym z elementów wyposażenia przestrzeni barowej powinna być kruszarka do lodu. To urządzenie służy nie tylko do rozdrabniania gotowych kostek, ale także do produkcji sorbetów lub chłodzenia niektórych produktów. Do wyboru mamy dwa rodzaje kruszarek – ręczną i elektryczną. Ręczne kruszarki do lodu charakteryzują się przystępną ceną i są bardzo ekonomiczne, ponieważ nie zużywają prądu. Elektryczne kruszarki do lodu są znacznie wydajniejsze od modeli ręcznych. Sprawdzają się one przede wszystkim w miejscach o dużym zapotrzebowaniu na kruszony lód, a więc w większych restauracjach i barach, klubach i sklepach spożywczych.