Avon rejestracja – dlaczego warto zostać konsultantką?

Sprzedaż produktów Avon to doskonała szansa na rozwój zawodowy i poprawę swojej sytuacji finansowej. Jako że kosmetyki Avon są powszechnie znane i mają mocną pozycję na rynku, znalezienie klientek nie powinno stanowić problemu. Rejestracja Avon daje jednak więcej możliwości. Co znajdziesz w strefie konsultantki?

Avon rejestracja – jak dołączyć do zespołu Avon?

Aby zostać klientką Avon, wypełnij formularz, co zajmuje tylko kilka minut. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego stajesz się członkiem Klubu Avon i możesz zamawiać produkty na własne potrzeby. W momencie rejestracji przydzielony zostanie Ci opiekun, który odpowie na wszystkie Twoje pytania. Jeśli chcesz zostać konsultantką, poinformuj o tym swojego opiekuna, który pokieruje Cię dalej i przekaże wszelkie niezbędne materiały. Szczegóły znajdziesz na stronie: https://avonkosmetyki.pl/.

Jak zostać konsultantką Avon?

Kiedy już wypełnisz formularz rejestracyjny Avon, zamawiasz kosmetyki, które możesz sprzedawać swoim klientkom. Konsultantka Avon zamawia produkty w cenach promocyjnych i zarabia na różnicy między ceną zakupu a ceną katalogową, po której oferuje produkty Avon swoim klientom. Samo założenie konta nie zobowiązuje do złożenia zamówienia. Możesz to zrobić, kiedy zechcesz. Nie musisz też przejmować się poziomem swojej sprzedaży, ponieważ konsultantka Avonu nie musi osiągnąć żadnego minimum sprzedaży, aby zacząć zarabiać. To Ty decydujesz, czy, kiedy i ile sprzedasz.

Jakie są korzyści z bycia konsultantką Avon?

Zostając konsultantką Avon, zyskujesz szansę na dodatkowy zarobek. Na starcie jest to 15% rabatu na zakup kosmetyków, natomiast wraz ze wzrostem wartości zamówienia rabat rośnie i może wynieść nawet 40%. Strefa konsultantki Avon to też szansa na udział w akcjach specjalnych, gdzie zyskujesz dodatkowe rabaty i prezenty. Konsultanci mogą też brać udział w szkoleniach, które pozwalają zdobyć nowe umiejętności i zwiększyć zarobki. Osiągając dobre wyniki sprzedaży, masz szansę na dołączenie do grona liderów, których zadaniem jest zarządzanie grupą konsultantów. Warto więc zawsze mieć przy sobie katalog Avon i próbki produktów, aby korzystać z nadarzających się okazji do zaprezentowania oferty Avon potencjalnym klientom. Jako że konsultantka pracuje na własnych zasadach i o dowolnej porze, może samodzielnie kształtować poziom zarobków.