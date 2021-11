Backlight – czy warto zainwestować w taką formę reklamy?

Backlight to podświetlana reklama, która rzuca się w oczy nawet w słabo oświetlonych miejscach. Dzięki temu stanowi bardzo efektywną formę promocji. Jeżeli zastanawiasz się, czy ta forma reklamy będzie odpowiednim rozwiązaniem dla Ciebie, zapoznaj się z naszym artykułem.

Czym jest backlight?

Backlight to wielkoformatowy nośnik reklamy, podświetlany od tyłu. Jest to jedna z najbardziej spektakularnych form reklamy zewnętrznej. Dzięki odpowiedniemu podświetleniu reklama doskonale prezentuje się zarówno w dzień, jak i w nocy. Backlighty można spotkać m.in. na przystankach autobusowych, w galeriach handlowych lub podczas różnego rodzaju targów czy eventów. Backlight to najlepsze rozwiązanie dla osób, które chcą, aby ich reklama przyciągała uwagę klientów i była widoczna w każdych warunkach. Materiał, z którego wykonywane są backlighty, po podświetleniu prezentuje wysokiej jakości, wyrazisty obraz. Dzięki temu idealnie nadaje się do stworzenia atrakcyjnych tablic reklamowych, kasetonów czy podświetlanych gablot. Warto pamiętać, że backlighty często znajdują swoje zastosowanie nie tylko na zewnątrz, ale także w reklamach wewnątrz budynków.

Dlaczego warto inwestować w backlighty?

Backlight to forma reklamy, która dzięki efektownemu podświetleniu ma dużą przewagę nad zwykłymi billboardami oraz nośnikami bez oświetlenia zewnętrznego. Doskonale sprawdzi się zwłaszcza wtedy, gdy chcesz, aby Twoja reklama była dobrze widoczna w każdych warunkach - zarówno w dzień, jak i w nocy. Materiał, z którego wykonuje się backlighty, świetnie rozprasza i przepuszcza światło. Sprawia to, że obok takiej reklamy nikt nie przejdzie obojętnie - nawet wtedy, gdy znajduje się ona w słabo oświetlonym miejscu. Kolejnym plusem backlightów jest to, że idealnie oddają one kolory i szczegóły obrazu, co istotnie wpływa na atrakcyjność grafiki. Ogromna zaleta nośników backlight to również materiał wykonania, który jest odporny na uszkodzenia, promieniowanie UV i skoki temperatury. Dlatego ta forma reklamy idealnie sprawdzi się w każdych warunkach. Backlight stanowi idealne rozwiązanie zwłaszcza w przypadku reklam, w których grafika pełni kluczową rolę.

Druk wielkoformatowy – jak wybrać najlepszą firmę?

Jeżeli planujesz zamówić reklamę wielkoformatową, skorzystaj z usług profesjonalnej firmy świadczącej usługi poligraficzne. Warto podjąć współpracę z firmą, która stosuje innowacyjne technologie druku, co pozwoli skrócić czas realizacji zamówienia do minimum. Przed zakupem sprawdź, czy w danym miejscu możesz zamówić reklamy w różnych formatach. Zwróć uwagę, czy możesz stworzyć format własny reklamy i dowolnie wybrać wymiar A, wymiar B itp. Dobrze jest również zwrócić uwagę na obsługę klienta. Pracownicy powinni nie tylko wysłuchać Twoich potrzeb i oczekiwań dotyczących zamówienia, ale także zapewnić fachowe doradztwo w zakresie doboru odpowiedniej technologii druku czy surowców. Wysokiej jakości backlighty możesz zamówić w firmie Colours Factory - http://coloursfactory.pl/backlighty-rw/.

Jeżeli zależy Ci na niezwykle atrakcyjnej i maksymalnie widocznej reklamie, rozważ inwestycję w backlight. Jest to forma reklamy, która naprawdę rzuca się w oczy, dzięki czemu z pewnością nikt nie przejdzie obok niej obojętnie. Decydując się na zamówienie backlightu, warto podjąć współpracę z profesjonalną i doświadczoną firmą zajmującą się drukiem wielkoformatowym.

