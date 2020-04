Baltic Natur Park niesamowite domki w Niechorzu

Baza turystyczna nad Bałtykiem w ostatnich latach bardzo mocno się rozbudowała i poszerzyła swoją ofertę. Rodzime wybrzeże oferuje wiele bardzo atrakcyjnych możliwości, a jedną z nich jest Baltic Natur Park w Niechorzu oferujący apartamenty i domki do wynajęcia. Jego położenie jest bardzo atrakcyjne i spodoba się miłośnikom czystej, pięknej natury. Leży on w bliskim sąsiedztwie Rezerwatu Liwia Łuża, oraz jednej z najczystszych plaż nad Bałtykiem, do której jest zaledwie kilka minut spacerem. Goście mają do dyspozycji 13 tysięcy m² terenu, na którym znajdują się komfortowe domki i apartamenty oraz bogate zaplecze rekreacyjne.

Domki i apartamenty.

Osoby lubiące prywatność, ale ceniące sobie komfort i wygodę będą zadowolone z korzystania z parteru i piętra w niezwykłych domkach. Do dyspozycji gości jest kilkanaście dwupoziomowych domków dla rodzin lub grup liczących 4-6 osób w trzech różnych wariantach: Domek Komfortowy / Wejście Front, Domek Komfortowy / Wejście Podcień oraz Domek Idealny. Wszystkie obiekty mają bogato wyposażone aneksy kuchenne, w których obok potrzebnych naczyń i sztućców są zmywarka, czajnik elektryczny, toster czy ekspres do kawy. W sypialniach znajdują się wygodne łóżka, a w łazienkach duże kabiny prysznicowe pozbawione niewygodnych progów. Na tarasie, do dyspozycji gości, rozstawione są meble umożliwiające spokój i relaks na świeżym powietrzu. A wszystko to, utrzymane jest w łagodnej białej kolorystyce, z dodatkiem stylowych szarości, czerni i elementów drewnianych. Tym, którzy cenią przede wszystkim wygodę, ośrodek oferuje równie komfortowe apartamenty z tarasami. Każdy domek i apartament jest klimatyzowany i posiada ogrzewanie podłogowe i dostęp do Wi-fi.

Atrakcje w ośrodku

Na terenie ośrodka, do dyspozycji gości, znajduje się wiele miejsc dzięki którym pobyt jest przyjemniejszy. Należy do nich specjalnie wyznaczone miejsce na ognisko, przy którym można spędzić klimatyczny, ciepły wieczór, stolik do gry w szachy, sauna, letni basen z podgrzewaną wodą, strefa Wellness&Spa, siłownia na świeżym powietrzu. Dodatkowo dla rodzin z dziećmi, obok boiska, placu zabaw, hamaków i rowerów codziennie organizowane są ciekawe animacje. To i wiele więcej sprawi, że pobyt w Baltic Natur Park będzie ciekawy i niezapomniany, co potwierdzają opinie gości.

Niechorze

Niechorze to niewielka wieś znajdująca się w województwie zachodniopomorskim w powiecie gryfickim, w gminie Rewal. Jej bardzo malownicze położenie, od północy graniczy z Morzem Bałtyckim, a od południa z jeziorem Liwia Łuża, sprawia, że jest to miejsce wyjątkowe. Podróżujący z całej Polski powinni kierować się w kierunku większych miejscowości, takich jak Szczecin, Gryfice czy Kamień Pomorski. Niechorze od Warszawy dzieli 520 km, od Poznania – 320 k, od Krakowa – 870 km, od Katowic – 780 km, od Wrocławia – 475 km, natomiast od Szczecina – 115 km. Dojazd do miejscowości umożliwia droga wojewódzka nr 102, którą należy kierować się aż do miejscowości Lędzin, by za nią skręcić w ul. Trzebiatowską. Podróżujących od strony wybrzeża doprowadzi ul. Klifowa lub ul. Wojska Polskiego.

Historia miejscowości.

Historia miejscowości i żyjących w niej mieszkańców związana jest mocno z morzem Bałtyckim. Powstała ona jako typowa osada rybacka i niechorzanie długo czerpali środki do życia z połowu ryb. Początek turystycznego rozwoju Niechorzy stanowi wybudowana tu w 1866 roku latarnia morska, a w cztery lata później zaczęła się nowa karta w dziejach miejscowości jako popularnego kąpieliska. Z roku na rok liczba letników zwiększała się do czego przyczyniły się turystyczne atrakcje, takie jak pawilon kąpielowy ze zjeżdżalnią (istniejący do 1947 roku), hotele i pensjonaty. W sezonie od 15 maja do 30 września oferowano także zabiegi lecznicze, w postaci kąpieli w ciepłej i zimnej wodzie morskiej oraz kąpieli medycznych. Szybki rozwój turystyki umożliwiła otwarta 1 lipca 1896 pierwsza zachodnia linia Gryfickiej Kolei Wąskotorowej łączącej Niechorze z Gryficami. 16 lat później miejscowość wzbogaciła się o połączenie z Trzebiatowem i Pogorzelicami oraz o kolejny, czynny do dzisiaj dworzec kolei wąskotorowej. Po II wojnie światowej tereny te znalazły się w granicach Polski.

Zabytki.

W południowej, najstarszej części wsi, która kiedyś była oddzielną rolniczą miejscowością, można spotkać dawne zagrody i kamieniczki rybackie z XVIII i XIX wieku z charakterystycznymi ozdobnymi bramami wjazdowymi.

Największym zabytkiem jest latarnia morska. Została wybudowana w 1866 roku z licowej cegły i ma 45 metrów wysokości. Podczas II wojny światowej została częściowo zniszczono, ale ładunki wybuchowe, które zostały podłożone przez wycofujące się wojska niemieckie nie zdążyły eksplodować i budynek przetrwał. W 1948 latarnię odbudowano. Na jej szczycie znajduje się taras widokowy, z którego można podziwiać przepiękne wybrzeże rewalskie. W Niechorzy znajduje się tutaj również zabytkowy budynek dworca kolei wąskotorowej.

Rybackie tradycje, na których wyrosły Niechorze można podziwiać w Muzeum Rybołówstwa Morskiego, w którym gromadzone, zabezpieczane i katalogowane są zabytki związane z historią, tradycją i kulturą rybacką całego Pomorza Zachodniego. Placówkę otwarto w 1994 roku i mieści się ona w zabytkowej willi z lat 30-tych XX wieku. Ekspozycje stałe umieszczone zostały w budynku i należą do nich między innymi sprzęty połowowe, sprzęty nawigacyjne oraz kolekcja bursztynów. W plenerze, z kolei, można podziwiać kolekcję kutrów rybackich. Oprócz nich muzeum organizuje wystawy czasowe.

Aktywne wakacje

Zwolennicy aktywnego wypoczynku z pewnością będą zadowoleni z czasu spędzonego w Niechorzu. Miejscowość ta posiada kilka strzeżonych kąpielisk, a w sezonie letnim, co 100 metrów rozstawione są stanowiska ratowników, którzy codziennie w godzinach od 10 do 18 czuwają nad bezpieczeństwem wypoczywających. Każdego roku dostępne są także zjeżdżalnia i atrakcje, takie jak przejażdżki skuterami wodnymi, jazda na bananie za motorówką lub rejsy statkami wycieczkowymi. Plaża w Niechorzu posiada również wygodne zejście dla osób niepełnosprawnych oraz oddzielne dla posiadaczy czworonogów. W Niechorzu dostępny jest również bezpłatny, w pełni profesjonalny skatepark, gdzie możliwa jest ekstremalna jazda na deskorolkach, rowerach czy rolkach. Zainteresowani mogą korzystać z takich przeszkód, jak bank, quarter pipe, grinbox, rampy czy poręcz. Użytkować go mogą zarówno początkujący, jak i zaawansowani miłośnicy sportów ekstremalnych. Amatorzy gry w tenisa ziemnego mogą skorzystać z ogólnodostępnych czterech kortów posiadających bardzo dobrą nawierzchnię. Można z nich korzystać grupowo lub indywidualne, a dostępne sztuczne oświetlenie umożliwia grę nawet po zapadnięciu zmroku. Ponadto na terenie miejscowości są trasy rowerowe, z których do najciekawszych należą szlak śladami historii Niechorza oraz Szlak Jeziora Liwia Łuża.

Atrakcje przyrodnicze

Prawdziwym skarbem Niechorzy, i jej największą atrakcją jest przyroda. Szczególne znaczenie ma bliskość Rezerwatu Jeziora Liwia Łuża. Jest to niespełna 240 hektarowy obszar na którym w 1959 roku utworzono rezerwat, aby chronić unikalne gatunki występujących tam roślin i zwierząt. Do bytujących tam rzadkich gatunków ptaków należą perkoz dwuczuby, żuraw, gęgawa, błotniak stawowy czy krwawodziób, śmieszka, gęś białoczelna, gęś zbożowa, mewa srebrzysta, czy rybitwa zwyczajna. Do mieszkańców tego terenu należą także żaby brunatne i zielone, traszki, kumaki nizinne, grzebiuszki ziemne, ropuchy szare, zaskrońce zwyczajne i wydry oraz wiele gatunków ryb, pająków, owadów i ślimaków. Rezerwat jest również ostoją niespotykanych, słonolubnych roślin.

W Niechorzu od 15 czerwca do 15 września codziennie otwarte jest oceanarium, szczególnie atrakcyjne dla rodzin z dziećmi. Znajduje się w nim kilka wystaw tematycznych rozmieszczonych w 20 zbiornikach, w tym robiąca największe wrażenie na zwiedzających ekspozycja Giganci oceanów z okazem młodego rekina. Aranżacje pozostałych zbiorników również są imponujące i niesamowicie kolorowe. Znajdują się w nich mureny, węgorze, pirnie, zebrosomy żołte, pielęgnice pawiookie, pyszczaki i pilęgnice papuzie, błazenki, czarno-białe panienki, skrzydlice pstre i wiele, wiele innych.

W Niechorzu znajduje się również motylarnia, w której przebywa wiele różnych odmian owadów, między innymi afrykański Monarcha oraz singapurski Żeglarz. Jest to miejsce wielu wrażeń estetycznych, ale także edukacyjnych, gdyż dużo można tam dowiedzieć się o życiu tych pięknych owadów.

Atrakcje turystyczne w okolicy.

W niewielkiej odległości od miejscowości istnieje wile bardzo ciekawych i atrakcyjnych miejsc oraz możliwości ciekawego spędzenia czasu.

Zabytki

Nadmorska Kolej Wąskotorowa, której początki sięgają końca XIX wieku przechodziła okresy wzlotów i upadków. Dzisiaj, dzięki dotacjom unijnym, jest wyremontowanym i działającym zabytkiem i dużą atrakcją turystyczną gminy Rewal. Niezapomniany romantyczny i tajemniczy widok przedstawiają ruiny kościoła św. Mikołaja w Trzęsaczu. Wzniesiono go w XIII wieku i był wówczas jedną z najbardziej okazałych budowli. Niestety wpływ przyrody (morze zbliżyło się do lądu), uderzenie piorunem i historii (wojny i pożary) spowodowały, że do dzisiaj zachował się tylko fragment murów. Zespół pałacowo-folwarczny w Trzęsaczu - pierwotnie założony w XVII wieku, zniszczony przez pożar i odbudowany sto lat później na stabilnych kamiennych fundamentach. Wielokrotnie był przebudowywany i dzisiaj wraz z parkiem ze starodrzewiem lipowym jest prywatnym obiektem hotelowym.

W Lędzinie, dwa kilometry od Niechorza znajduje się stary holenderski wiatrak. Zbudowano go w 1723 roku i przez niemal 240 lat wykonywał swoją pracę. Gdy zaprzestano jego eksploatacji popadł w ruinę do czasu aż w 1984 roku przejął go nowy właściciel. Obecnie jest odremontowany i odrestaurowany zgodnie z wymogami konserwatora zabytków i stanowi miejsce do wynajęcia zaledwie 2 km od morza.

Okolica Niechorzy obfituje w wiele atrakcji dla zwolenników czynnego i biernego wypoczynku. Miłośnicy hippiki, lub osoby, które chcą wykorzystać czas wolny na naukę jazdy konnej mogą skorzystać z zaplecza, które oferują stadniny w Rewalu lub Nowielicach. Zaawansowani jeźdźcy znajdą tu pole do trenowania, a początkujący doświadczonych instruktorów. Dla amatorów sportów wodnych dostępne są poza atrakcjami, jakie oferuje Bałtyk i jego plaże, spływy kajakowe rzeką Regą. Gdyby pogoda nie sprzyjała w Pogorzelicy, w hotelu Sandra dostępna jest kręgielnia oraz stoły do gry w bilard, z których mogą korzystać także osoby niebędące hotelowymi gośćmi. W Rewalu, Pogorzelicy i Pobierowie mieszczą się ogólnodostępne obiekty basenowe. W tych trzech miejscowościach znajdują się również parki linowe. Najmłodsi ucieszą się z parków rozrywki, które znajdują się w Rewalu: Park wieloryba, gdzie na dzieciaki czeka dużo morskich przygód oraz Bajkowa chata nawiązująca do świata baśni, fantazji i iluzji.

Baza noclegowa w Niechorzy.

Miejscowość jest bardzo rozwinięta pod względem turystycznym. Istniej tu wiele obiektów o rożnych charakterze i poziomie usług i cen. Znajduje się tutaj wiele hoteli, pensjonatów, domów gościnnych. Istnieje możliwość wynajęcia apartamentów, pojedynczych pokojów, czy domków letniskowych. Istnieje wiele obiektów przyjaznych rodzinom z dziećmi oraz takie, do których można udać się ze zwierzęciem. Dodatkowo w miejscowości są także kempingi i pola namiotowe.

Ponadto cała gmina Rewal jest bogata w ofertę noclegową. W miejscowościach położonych blisko Niechorzy znajduje się wiele obiektów bardzo różnych pod względem komfortu i ceny.

