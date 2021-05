Barista w domu - zalety ekspresy kolbowego

Espresso proszę!

Rodzajów kaw na rynku jest bardzo wiele, jednak jedną z najszlachetniejszych i najbardziej znanych jest espresso. Mała dawka tego aromatycznego napoju nadaje nam energii, a sam rytuał jej picia daje poczucie wysublimowania. Jeśli zatem uwielbiacie espresso i nie wyobrażacie sobie bez niego życia, to ekspres kolbowy jest idealnym rozwiązaniem. Jest to bowiem ten rodzaj ekspresu, służący do zaparzania właśnie tego omawianego rodzaju kawy, ewentualnie do jego pochodnych czyli cappuccino lub latte. W przeciwieństwie do ekspresu automatycznego, w ekspresie kolbowym cały proces przyrządzania kawy leży po naszej stronie. Możemy zatem poczuć się jak najlepszy barista, przygotowując w domu taki rodzaj napoju, który odpowiada nam najbardziej. Brak tu ograniczenia jaki niosą ekspresy kapsułkowe czy automatyczne, z których kawa smakuje zawsze tak samo, z lekkim sztucznym aromatem. Z ekspresem kolbowym poczujemy zapach świeżych mielonych ziaren i tylko od nas zależy czy kawa zawsze będzie taka sama.



Rytuał opanowania ciśnienia

Głównym elementem ekspresu kolbowego, dostępnego np na stronie https://fonte.com.pl/kategoria/ekspresy/ekspresy-kolbowe/ jest specjalna kolba, widoczna zawsze na środku. Żeby przygotować kawę w takim ekspresie najpierw musimy zmielić odpowiednią ilość kawy, a następnie włożyć ją do kolby (będącego rodzajem podajnika). Włożoną kawę, następnie poddajemy procesowi prasowania i montujemy kolbę do urządzenia. Na końcu wciskamy przycisk uruchamiający proces parzenia i czekamy kilka minut na słodką ambrozję. Aby wykonać ją w sposób poprawny należy przede wszystkim pamiętać o dobrym, drobnym zmieleniu kawy. Jeśli będzie ona zmielona zbyt grubo, straci na tym smak. Przyjmuje się, że samo espresso ma ok 30ml i zaparzane jest 25 sekund. Potrzebuje do tego ciśnienia 9 barów, osiągającego temperaturę 88-92 stopni Celsjusza.

Dom czy kawiarnia?

Możliwość zrobienia kawy w domu to duża zaleta, nie tylko w powodów ekonomicznych, ale głównie z uwagi na satysfakcję. Proces sporządzania kawy może być też świetnym sposobem na przebudzenie się, jeszcze zanim zanurzymy usta w filiżance. Rynek kawowy oferuje sporo rodzajów eskpresów. Niektóre z nich wymagają jednego kliknięcia, aby w kilka sekund cieszyć się świeżym aromatem kawy, jednak ekspres kolbowy daje tej radości jeszcze więcej. Nie dość, że jest stosunkowo tani oraz estetyczny, to daje nam możliwość eksperymentowania. Tylko od nas zależy czy w wyniku grubszego zmielenia ziaren czy zastosowania dłuższego czasu parzenia, zyskamy kawę o większych walorach smakowych. W ten sposób możemy nauczyć się poprawnego parzenia i rozkoszować się w rytuale sporządzania kawy. Do tego smak jest porównywalny, a niejednokrotnie lepszy niż ten z kawiarni.

Jeśli ktoś docenia cały proces samodzielnego przygotowywania kawy, zapewne nie zwróci uwagi na wady ekspresu kolbowego. Te wynikają ze specyfiki samego urządzenia, dzięki któremu czas przygotowania kawy jest długotrwały i wymaga dużej precyzji. Jeśli jednak jesteśmy smakoszami, a do tego lubimy wyzwania, to wady zamienią się w zalety. Jedynym realnym mankamentem ekspresów kolbowych może być to, że wymagają one zakupienia dodatkowych akcesoriów tj. młynek do kawy czy spieniacz do mleka (jeśli rozważamy sporządzanie cappuccino). Może być to jednak kropla w morzu ogólnych zalet tego produktu. O ile pragniemy poczuć się jak barista.

undefined