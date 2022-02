Baseny ogrodowe — idealny wybór w gorące dni

Dlaczego warto posiadać basen ogrodowy? Trochę luksusu w upalne dni

Czysta i chłodna woda w upalny dzień. Czego więcej nam potrzeba? Kupno basenów ogrodowych jest coraz popularniejsze. To nie tylko możliwość ochłodzenia się latem, ale także relaks czy zabawa. Przydomowy basen to osobista strefa relaksu. W zależności od tego, jaki rozmiar wybierzemy, basen może służyć do siedzenia, pływania czy nurkowania. To nie tylko atrakcja dla dorosłych. Baseny dla dzieci są, jak najlepszy plac zabaw. Skoki, nurki, chlapanie się wodą.

Prywatne baseny ogrodowe to idealny wybór dla osób aktywnych. Można w nim uprawiać aerobik i dzięki temu spalić mnóstwo kalorii. Przebywanie w chłodnej wodzie obniża ciśnienie, redukuje napięcie ciała, pomaga pozbyć się stresu oraz redukuje ból stawów. Wybierz basen dostosowany do twoich potrzeb.

Rodzaje basenów — basen stelażowy, dmuchany i rozporowy

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów basenów. To, na jaki basen się zdecydujemy, zależy od naszych preferencji, potrzeb i zasobu portfela. Na szczęście ceny basenów są przystępne, a własny basen nie jest już zarezerwowany dla bogaczy. To dobro luksusowe na miarę każdego.

W sklepie ibaseny.pl mamy kilka typów basenów: baseny dmuchane — głównie dla dzieci, basen rozporowy i basen rozporowy.

Dmuchane baseny ogrodowe

Baseny dmuchane, to najczęściej małe baseny dla dzieci, ale nie tylko. Posiadamy również baseny dmuchane familijne, które pomieszczą kilka osób. Mały basen ogrodowy jest bezpieczny dla małych dzieci, ponieważ nie jest głęboki, jest także atrakcyjny wizualnie i miękki. Ich zaletą jest łatwość montażu i bezproblemowość transportu.

Baseny stelażowe

Basen na stelażu montuje się z pionowych oraz poziomych belek i tworzy się z nich stelaż z nierdzewnej powłoki. Rozstawienie basenu wymaga trochę czasu, ale jego trwałość i wytrzymałość to wynagradza. Baseny tego typu posiadają różnorodne kształty i rozmiary. W basenach stelażowych można pływać. Do basenu stelażowego mieści się najwięcej osób ze wszystkich rodzajów basenów dostępnych na rynku.

Baseny rozporowe

Baseny rozporowe są wytrzymałe, produkowane w różnych rozmiarach. Są okrągłe, zwężają się ku górze. Ten rodzaj basenu nadaje się głównie dla rodzin z dziećmi.

Akcesoria basenowe

Wybraliśmy basen ogrodowy, co dalej? Warto zainwestować w przydatne akcesoria basenowe. To nie tylko narzędzia do czyszczenia basenów, ale także filtry do pomp, pokrywy, maty, drabinki czy podgrzewacze. Jeśli basen ma służyć do dziecięcych zabaw, to potrzebujemy ponadto artykułów plażowych i wodnych, aby uatrakcyjnić nasz basen.

Niezbędne akcesoria basenowe

Niezbędne akcesoria basenowe mają zwiększyć komfort użytkowania basenu i go zabezpieczać. Mata pod basen, to ochrona przed uszkodzeniami i utratą ciepła. Jej zadaniem jest chronić nasz basen, ale także nadawać miękkości pod stopami. Drugą niezbędną rzeczą jest pokrywa na basen. Po pierwsze chroni taflę wody przez zanieczyszczeniami, po drugie sprawia, że basen jest bezpieczny w nocy i nikt do niego nie wpadnie. Jeśli zdecydujemy się na pokrywę solarną, to pomoże ona podgrzać wodę w basenie i obniży utraty ciepła.

Wybierając basen rozporowy czy na stelażu musimy myśleć o bezpieczeństwie. Tutaj drabinka do basenu będzie niezbędna. Nie narazisz siebie i bliskich na trudne wchodzenie i wychodzenie z basenu czy upadki. Drabinki są stabilne i wytrzymałe, idealne dla dzieci. Ostatnią propozycją są podgrzewacze do basenu jako szybki i skuteczny sposób na ciepłą kąpiel. Już po kilku godzinach duży basen ogrodowy jest nagrzany, a wypoczynku nie pokrzyżuje nawet kapryśna pogoda.

Akcesoria dla dzieci

Basen ogrodowy dla dzieci musi być przede wszystkim bezpieczny. Bądź zawsze blisko, gdy dziecko się kąpie lub znajduje się blisko basenu. Zakładaj dziecku wszelkie akcesoria do pływania, które zapewnią mu bezpieczeństwo i ułatwią pływanie — szczególnie jeśli dziecko nie posiada tej umiejętności. Nie pozwalaj na korzystanie z basenu przy włączonej pompie filtrującej. Jeśli nie korzystasz z basenu, to drabinkę schowaj do zbiornika i nałóż pokrywę.

Kiedy zapewnisz dziecku wymagane bezpieczeństwo, pomyśl o akcesoriach, które uatrakcyjnią zabawę w basenie. Materac dmuchany to świetny sposób na relaks na tafli wody. Tutaj przyda się także pompka do materaca, którą szybko napompujesz materac. Jeśli dziecko nie potrafi pływać, pamiętaj o kole dmuchanym czy rękawkach do pływania. Zabawki dmuchane, takie jak piłka, sprawią, że dziecko będzie aktywnie spędzać czas. Pamiętaj, że okularki do pływania zwiększają komfort dziecka.

Jak dbać o basen ogrodowy?

Jeśli chcemy się cieszyć czystą wodą w basenie, to musimy dbać o filtrowanie. Oprócz pokrywy przyda nam się pompa do basenu. Pompa piaskowa z dozownikiem chemii w ciągu godziny przefiltruje aż 5678 litrów wody. To urządzenie niesamowicie skuteczne i ekonomiczne, dzięki któremu utrzymamy wodę zdrową i krystalicznie czystą.

Do czyszczenia basenów z zanieczyszczeń wybierzmy odkurzacz do basenu. Jest uniwersalny, do dużych i małych zbiorników. Łączy w sobie dwie funkcje: podbieraka i ciśnieniowego odkurzacza. Jest lekki i łatwy w montażu, a jego użytkowanie jest dziecinnie proste. Podłączamy go do węża ogrodowego i zbieramy zanieczyszczenia z dna i tafli wody do specjalnego woreczka. Dzięki tym urządzeniom zadbasz o idealną wodę w basenie.