Bestsellery 2021 roku – po jakie książki warto sięgnąć?

Książki warte przeczytania – literatura piękna

„Pieśń o Achillesie”, Madeline Miller – przygotowana przez Wydawnictwo Albatros pozycja bardzo szybko zyskała miano bestsellera. Jest to historia greckiego Achillesa podana w zupełnie nowy i świeży sposób. Jeszcze nikt nie patrzył w ten sposób na tego antycznego bohatera, zauważając w nim ludzkie uczucia, targające nim emocje, a także ciążące na nim fatum. Powieść przez wiele tygodni utrzymywała się na liście bestsellerów New York Times. Warto wspomnieć, że książka jest pięknie wydana; ma twardą okładkę i obwolutę. Będzie się zatem dumnie prezentować na półce.

Dobre książki z gatunku fantasy

„Wiedźmin”, Andrzej Sapkowski – jeśli chodzi o najlepsze książki, to niezwykle popularna w minionym roku okazała się saga o walecznym Geralcie z Rivii. Można się domyślić, co było przyczyną wzmożonego zainteresowania książkami Andrzeja Sapkowskiego. Platforma Netflix wypuściła drugi już sezon serialu, inspirowanego przygodami Wiedźmina. Fani chcieli się przekonać, na ile scenariusz jest zgodny z treścią książek. Być może na fali popularności tego uniwersum warto przeczytać dzieło życia Andrzeja Sapkowskiego? Z całą pewnością dobrze jest mieć ładnie wydaną sagę na półce.

Nieśmiertelne kryminały – polecane książki

„Wilkołak”, Wojciech Chmielarz – do detektywa Dawida Wolskiego niespodziewanie powróciła przeszłość. Na pogrzebie ojca spotyka Igę – kobietę swojego życia, która... od dawna rzekomo nie żyje. Iga szybko znika ponownie, zostawiając zrozpaczonego Wolskiego z niewyjaśnioną zagadką. Bohater jest znany z poprzednich tomów, które wyszły spod pióra znakomitego pisarza Wojciecha Chmielarza, a mianowicie z tomów „Wampir” i „Zombie”. Wszystkie trzy są warte polecenia. Jako ciekawostkę można przywołać fakt, że autor negocjuje obecnie warunki sprzedaży praw do serialu i filmu na podstawie książki.

Reportaż – historie, które wbijają w fotel

„Beze mnie jesteś nikim. Przemoc w polskich domach”, Jacek Hołub – przemoc w rodzinie to temat tabu. Niestety badania pokazują, że jest to zjawisko powszechne. Jeśli nie jesteśmy sprawcami przemocy domowej, to najczęściej padamy jej ofiarami. W sidła przemocy uwikłanych jest wiele polskich rodzin. W niektórych domach eskalacja przemocy wymyka się spod kontroli. Czytanie tej książki jest bolesne, ale jest to bezsprzecznie potrzebny reportaż.

Czy najlepsze książki = najpopularniejsze książki?

Dobra książka – powieść czy też zbiór opowiadań – musi trafić do czytelnika. Bestseller to powieść, która spodobała się wielu osobom. Czy zatem taka popularna książka może być naprawdę dobra i wartościowa, skoro podoba się niemal wszystkim? Oczywiście nie warto ślepo kupować wszystkiego, co podbija listy bestsellerów. Zawsze warto zrobić przesiew pod kątem własnych zainteresowań. Jednakże nie bez powodu książki trafiają na listy bestsellerów, zdobywają nagrody i wyróżnienia. Z pewnością takie listy, zestawienia czy rankingi powinny stanowić inspirację i pomagać w wyborze interesującej książki. Nie zawsze musi to być najnowsza publikacja. Bardzo często są to wznowienia klasyków literatury.