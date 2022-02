Bezpieczeństwo w sieci - Poradnik dla rodziców

Najlepszym sposobem, aby wiedzieć, co Twoje dziecko robi w sieci, jest zapytać. Niezależnie od tego, czy pytasz innych rodziców, znajomego znającego się na Internecie, czy swoje dziecko o to, jak korzysta z Internetu, zadawanie właściwych pytań pomoże Ci zrozumieć, co Twoje dziecko robi w sieci, dzięki czemu będziesz mógł upewnić się, że dokonuje bezpiecznych wyborów w sieci.

PYTANIA, KTÓRE WARTO ZADAĆ SWOJEMU DZIECKU:

Z jakich stron / aplikacji korzystasz?

Co robisz na tych stronach / aplikacjach?

Dlaczego wchodzisz na tę stronę / aplikację?

Ile czasu spędzasz na tej stronie / aplikacji?

Czy musiałeś się tam zarejestrować?

O jakie informacje prosili?

Jakich informacji udzieliłeś?

Spędź z dzieckiem czas na surfowaniu po sieci. To świetny sposób, aby dowiedzieć się, jakie rodzaje interakcji dziecko nawiązuje w sieci i z kim.

KOMUNIKACJA

Kiedy już wiesz, w jaki sposób Twoje dziecko korzysta z Internetu i co jest dla niego dostępne, możesz ustalić wytyczne i zasady korzystania z sieci. Niezależnie od tego, czy chodzi o ustalenie wytycznych dotyczących tego, które strony i aplikacje można odwiedzać, czy też co wolno robić w sieci, ważne jest, aby jasno przekazać dziecku zasady postępowania.

Często rozmawiaj z dzieckiem o potencjalnych zagrożeniach i o tym, co należy robić w rozmaitych sytuacjach. Zachęcaj dziecko do zadawania pytań dotyczących sytuacji, w których się znalazło. Świadomość zagrożeń, na jakie narażone jest dziecko oraz częste rozmowy z nim na ten temat pomogą mu rozwinąć umiejętność oceny sytuacji i poczucie odpowiedzialności za korzystanie z Internetu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Pomimo, że Internet oferuje niesamowite możliwości rozrywki, edukacji, komunikacji i nie tylko, każdy kto korzysta z sieci powinien rozumieć podstawowe zasady bezpieczeństwa w Internecie. Nauczenie dzieci tych podstaw jest bardzo ważne.

Nigdy nie udostępniaj identyfikatorów kont, haseł ani zdjęć swoich lub innych osób na prośbę znajomych lub nieznajomych, zarówno w Internecie, jak i poza nim, chyba że nie masz nic przeciwko temu, aby były one oglądane publicznie.

Nie ujawniaj żadnych danych osobowych w swoich nazwach użytkownika, takich jak data urodzenia, hobby, miasto rodzinne czy szkoła.

Jeśli korzystasz z publicznego wifi, rozważ dodatkowe opcje zabezpieczenia swojego cyfrowego życia.

W każdej wymianie informacji, takiej jak e-mail lub czat, nigdy nie podawaj żadnych informacji osobistych o sobie lub o kimś innym.

Nie udostępniaj zdjęć swoich, swojej rodziny lub swojego mieszkania osobom poznanym w sieci.

Nigdy nie otwieraj e-maili, które pochodzą z nieznanych źródeł, usuń je .

. Nie odpowiadaj na złośliwe lub zawierające groźby komentarze w sieci. Wyloguj się i zgłoś ten fakt rodzicom.

Nic, co piszesz w sieci, jest w pełni prywatne. Uważaj, co mówisz i komu.

Nigdy nie planuj indywidualnego spotkania z internetowym "przyjacielem".

W razie wątpliwości: Zawsze proś rodziców o pomoc. Jeśli nie jesteś pewien co robić, wyloguj się.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dzieci w wieku zaledwie dwóch lat korzystają z Internetu siedząc na kolanach swoich rodziców. Z wiekiem jednak mogą zacząć samodzielnie korzystać z Internetu, korzystając ze wsparcia i wskazówek, jakie można im zapewnić. Do rodziców należy decyzja, jakie środki kontroli należy wprowadzić, a kiedy należy je złagodzić, w miarę jak dzieci rosną i dojrzewają w podejmowaniu decyzji. Oto kilka materiałów, które można wykorzystać do kształtowania sposobu korzystania z Internetu przez dziecko:

Wiele witryn zawiera przewodniki dla rodziców. Zapoznaj się z nimi, aby upewnić się, że rozumiesz, w jaki sposób strony, które odwiedza Twoje dziecko, podchodzą do kwestii bezpieczeństwa.

Niektóre witryny oferują kontrolę rodzicielską. Skorzystaj z kontroli rodzicielskiej, aby określić, do czego ma dostęp Twoje dziecko.

Większość przeglądarek ma ustawienia umożliwiające blokowanie witryn internetowych lub całych domen. Użyj tych funkcji, aby wstępnie wybrać strony internetowe, których dzieci mogą lub nie mogą odwiedzać.

Monitoruj, jakie aplikacje pobrało Twoje dziecko. Uwaga, czasami mogą być one ukryte w folderach i nie być widoczne od razu po spojrzeniu na ekran.

Sprawdź dostępne oprogramowanie, które pozwala na monitorowanie korzystania z Internetu przez dzieci.

Zapoznaj się z polityką prywatności ulubionych stron Twojego dziecka, aby mieć świadomość, jakiego rodzaju informacje są zbierane o Twoim dziecku i jak są one wykorzystywane.

CYBERPRZEMOC

Tak jak dziecko może spotkać się z nękaniem lub agresywnym zachowaniem ze strony innych uczniów w szkole, tak samo może stać się obiektem nękania w sieci. Tak zwana "cyberprzemoc" odnosi się do ludzi mogących wysyłać szkodliwe i okrutne słowa lub obrazy przez Internet lub urządzenie elektroniczne, takie jak telefon komórkowy, w celu nękania, zawstydzania, poniżania i grożenia swojemu celowi. Do innych form nękania należy hakowanie haseł, kradzież tożsamości i szantaż. Wiele dzieci może w równym stopniu stać się ofiarami lub dręczycielami. Podczas gdy niektóre z nich są anonimowe, osoby używające cyberprzemocy to często uczniowie, którzy są znani przez dzieci ze szkoły, obozu, grupy społecznej lub sąsiedztwa. Ważne jest, aby otwarcie rozmawiać z dziećmi o tym, jak radzić sobie z problemem cyberprzemocy. Jeżeli Twoje dziecko zetknie się z formą cyberprzemocy, pamiętaj, że dręczyciele dobrze reagują na reakcje swoich celów. Dzieci powinny unikać eskalacji sytuacji poprzez powstrzymanie się od odpowiedzi na zaczepki. Jeśli problem nie ustępuje, rodzice powinni skontaktować się z lokalnymi władzami. Pamiętaj, aby zapisać wszystkie wiadomości, łącznie z datą i godziną.