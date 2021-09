Bieganie dla początkujących - dobre zasady

Rozgrzewka przed każdym treningiem

Jogging jako jednostka treningowa, powinien być poprzedzony odpowiednią rozgrzewką. Ma ona na celu przygotowanie ciała pod względem wydolnościowym, a także jak wskazuje sama jej nazwa, rozgrzanie mięśni i stawów po to, aby były one gotowe podjąć wysiłek fizyczny. Jakie ćwiczenia zaliczają się zatem do rozgrzewki przed bieganiem? Mogą być to na przykład: marsz w miejscu z wysokim podnoszeniem kolan, przysiady, zakroki, wymachy nóg, skoki na jednej nodze. Sprawdzą się tu wszystkie ćwiczenia, które pobudzają do pracy mięśnie aktywowane podczas biegu, czyli mięśnie taśmy tylnej. Nie należy pomijać również ćwiczeń izolacyjnych: skrętów korpusu, rotacji w stawach barkowych i biodrowych. Ile powinna trwać rozgrzewka? Zalecany jej czas to 7-10 minut.

Sukcesywne zwiększanie dystansów

Słynne polskie przysłowie mówi: „Nie od razu Kraków zbudowano”. Stare porzekadło wspaniale sprawdza się w sporcie. Amator biegania nie powinien przeciążać swojego organizmu. Plan treningowy można ułożyć samodzielnie lub z wykwalifikowanym trenerem personalnym. Warto również skonsultować się z lekarzem ortopedą, który po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem i badaniu kontrolnym układu mięśniowo-szkieletowego wyda odpowiednie zalecenia.

Początkujący biegacze powinni zaczynać od krótkich dystansów. W ten sposób wypracowują sobie wytrzymałość. Na początek warto rozpocząć od 15-minutowego truchtu w umiarkowanym tempie. Z każdym tygodniem należy zwiększać czas wykonywania biegu. Mięśnie i stawy pracują wydolnościowo, także płuca „przyzwyczajają się” do zwiększania swojej objętości w trakcie wzmożonego wysiłku. Dopiero gdy biegacz przez kilkadziesiąt minut będzie w stanie pokonywać odległości bez zatrzymania, powinien pomyśleć o zwiększeniu tempa, bądź stosowaniu trybu interwałowego (szybki bieg przeplatany umiarkowanym).

Odpowiedni strój do biegania

Profesjonalna strój do biegania to podstawa. Konieczna jest zatem inwestycja w odzież termoaktywną i obuwie. Ubrania określane mianem "termoaktywne" mają zapewnić biegaczowi wentylację powietrza. Z jednej strony chronią przed utratą ciepła, ale jednocześnie odprowadzają wilgoć na zewnątrz. Dzięki temu materiał nie przesiąka potem, a osoba uprawiająca jogging nie żadnego dyskomfortu. Jakie buty polecane są nowicjuszom w bieganiu? Najważniejsze, aby były dopasowane do wagi ciała (w ten sposób zapewniają odpowiednią amortyzację), a w okolicy palców miały około 1 cm zapasu - obuwie przeznaczone do joggingu nie może być zbyt ciasne.

