Biel bieli nierówna – jaką białą farbę wybrać do swojego wnętrza?

Biała farba: skandynawski chłód czy boho-szyk?

Biel we wnętrzach daje ogromną swobodę stylistyczną – jest kanwą, na której możesz wyczarować dowolną aranżację. Wybierając białą farbę pamiętaj, by zwrócić uwagę nie tylko na jej właściwości, takie jak odporność na plamy, ścieranie czy styl wykończenia, ale również na odcień. Wbrew pozorom nie każda farba w tym kolorze jest identyczna, a niektóre marki posiadają w ofercie nawet kilkanaście odcieni bieli. Biel, na którą się zdecydujesz, może podkreślić charakter aranżacji. Odcienie chłodne, śnieżne i świeże świetnie sprawdzą się we wnętrzach o ultranowoczesnym charakterze bądź w stylu glamour, gdzie świetlistość bieli ma współgrać z błyskiem powierzchni i dodatków. Ciepła biel, z nutami beżu lub żółci, dodaje wnętrzu przytulności i świetnie współgra na przykład z drewnianymi meblami i obfitą roślinnością. Planując białe wnętrze zwróć uwagę również na kierunek, na który wychodzą okna. Do wnętrz oświetlonych z południa lub zachodu wpada cieplejsze, popołudniowe światło, natomiast do północnych i wschodnich – chłodne i podszyte błękitem. Dobierając odpowiedni odcień bieli na ścianie można zrównoważyć ten efekt nadając wnętrzu bardziej neutralnego charakteru lub wręcz przeciwnie, podkreślić naturalny efekt oświetlenia.

Czy białe ściany mogą być praktyczne?

Jako kolor podstawowy, biel współgra z każdą inną barwą, ale ma jedną zasadniczą wadę – na takiej ścianie wszystkie zabrudzenia widać jak na dłoni. To jednak nie powinno Cię zniechęcać, ponieważ współczesne farby są wzbogacone o dodatki, które zmniejszają ryzyko zabrudzeń lub ułatwiają ich usunięcie. Przed wyborem farby zwróć uwagę na to, czy posiada właściwości plamoodporne. Taki efekt zazwyczaj osiąga się dodając do niej komponenty żywiczne lub ceramiczne, dzięki czemu tak pomalowaną farbę można zmywać lub wręcz szorować, by pozbyć się trudnych zabrudzeń takich jak olej, wino, kredki czy pisaki. W specyfikacji farby znajdziesz informację o tym, w jaki sposób można usuwać plamy, by nie zniszczyć powłoki i uzyskać satysfakcjonujące efekty. Dodatkowo, część białych farb posiada także właściwości antystatyczne, co utrudnia osadzanie się kurzu. Biała farba do ścian może również zadziałać jak swoisty „lifting” wnętrza, które ze względu na upływ lat nie prezentuje się dobrze. Nowego blasku nada mu nie tylko jasny, świetlisty kolor, ale także wykończenie. Matowa biała farba na ścianie sprawia, że nierówności w jej strukturze stają się mniej widoczne. Szeroki wybór białych farb o wszechstronnych właściwościach znajdziesz tutaj: https://www.dekoratorium.pl/pl/Produkty/Farby-wewnetrzne/Farby-biale/c/b2c-white-paints. Wybór ułatwia podział na konkretne marki i typy farb.

Biała farba do zadań specjalnych

Na rynku znaleźć można również białe farby o specyficznych właściwościach, stworzone z myślą o maskowaniu zacieków i wyjątkowo uciążliwych plam. Produkty tego typu zazwyczaj są białe, ponieważ często służą kolorystycznemu ujednoliceniu powierzchni, która finalnie ma mieć zupełnie inną barwę. Białe farby tego typu charakteryzują się nie tylko wyjątkowo mocnym kryciem, ale także świetną przyczepnością do podłoża różnego typu (nie tylko do ścian gipsowych, ale też betonowych czy gipsowo-kartonowych) oraz właściwościami zapobiegającymi rozwój pleśni i grzybów. Są stosowane nie tylko do renowacji wyjątkowo zabrudzonych ścian, ale także jako farba wykańczająca wnętrza budynków użyteczności publicznej, szczególnie narażone na powstawanie zabrudzeń różnego typu.

Biała farba do ścian – dlaczego warto ją wybrać?

Jeśli nadal wahasz się nad doborem koloru do wykończenia wnętrz, nasze argumenty pomogą przechylić szalę na rzecz bieli, która nieprzypadkowo cieszy się ogromną popularnością we współczesnych aranżacjach.