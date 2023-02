Biologiczne naczynia Dewara – zadbaj o właściwe przechowywanie zamrożonych materiałów

Czym jest biologiczne naczynie Dewara?

Biologiczne naczynie Dewara to pojemnik o specjalistycznej budowie. Ma on podwójne ścianki, oddzielone od siebie równolegle w pewnej odległości. Pomiędzy nimi znajduje się natomiast próżnia, która ma zapewnić odpowiednią izolację. Dzięki temu produkty umieszczone w naczyniu mogą zachować swoje właściwości. To właśnie dlatego dewar swoje zastosowanie znalazł głównie przy przechowywaniu oraz transporcie ciekłego azotu, którego temperatura wynosi aż -196°C. Taka wartość pozwala m.in. na bezpieczne przechowywanie próbek z materiałem biologicznym. Należy jednak zadbać o to, aby stosowane było do tego biologiczne naczynie Dewara wyposażone w wewnętrzny zasobnik, czyli tzw. kanister, zawieszony na specjalnym pierścieniu. To właśnie w nim umieszcza się zamrożone preparaty. Na rynku pojemnik ten występuje bowiem również w wersji o przeznaczeniu transportowych – naczynie Dewara tego typu nie posiada wspomnianych zasobników.

W czym tkwi fenomen naczynia Dewara?

Zastanawiasz się, w czym tkwi fenomen naczynia Dewara? Cały sekret opiera się na wspomnianej wyżej budowie. Zapewnia ona wysoką szczelność oraz doskonałe parametry izolacyjne, chroniąc zawartość przed wyparowywaniem. W rezultacie umieszczony wewnątrz materiał zostaje skutecznie zabezpieczony przed utratą swoich właściwości. Nie oddziałuje także na otoczenie, co w przypadku ciekłego azotu ma duże znaczenie. Jego niska temperatura podczas kontaktu z tkanką mogłaby spowodować np. dotkliwe oparzenia.

Gdzie można kupić naczynie Dewara?

