Black Friday 2021 – kiedy wypada Czarny Piątek w Polsce?

Kiedy będzie Black Friday 2021 w polskich sklepach?

Nieoficjalne święto wyprzedaży, czyli po prostu Black Friday kiedy w 2021 roku wypada? To 26 listopada, czyli oczywiście piątek. Jego data wynika z terminu obchodzenia Święta Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych. Ten dzień bezpośrednio poprzedzający Black Friday 2021 to czwarty czwartek listopada. Natomiast promocje na Black Week to szereg akcji zaczynających się nawet tydzień wcześniej. Często ich zakończenie następuje również kilka dni po czarnym piątku wyprzedaży. Trwają odpowiednio długo, by każdy zainteresowany mógł z nich skorzystać. W polskich sklepach na Black Friday promocje mogą dotyczyć niemal każdego rodzaju asortymentu, głównie jest to:

obuwie i odzież, akcesoria,

kosmetyki, perfumy,

zabawki, gry i książki,

artykuły domowe,

elektronika, AGD.

Sklepy stacjonarne czy internetowe na Black Friday?

W ramach Black Week promocje i wyprzedaże organizują zarówno sklepy stacjonarne, jak i internetowe. Tradycyjne sklepy najczęściej są czynne dłużej, a także otwierane wcześniej. Niekiedy organizują nawet nocne wyprzedaże. Internetowe sklepy, z uwagi na stałą dostępność organizują często dodatkowe akcje w ramach Black Friday, na przykład dodawania nowych, ściśle określonych czasowo promocji. Najlepsze oferty cenowe najczęściej dostępne są w sieci.

Na co zwrócić uwagę w wyprzedażach Black Friday 2021?

Wyprzedaże w Black Friday są szansą na zakup różnorodnych produktów w cenach obniżonych nawet o kilkadziesiąt procent. Często również dostępne są promocje oferujące gratisy, rosnące rabaty czy wyprzedaże wielu grup produktów albo marek. Warto sprawdzać warunki oraz terminy obowiązywania promocji. Dobrym pomysłem jest postawienie na Black Friday 2021 w zaufanych sklepach, gwarantujących udane zakupy.

Wygodne i bezpieczne zakupy online na Black Friday

Niektórzy zastanawiają się nad tegorocznym Black Friday - czy się odbędzie? Sprzedaż online jest bezpieczna i korzystna, nie musisz wychodzić z domu. Produkty w najniższych cenach, wygodna możliwość porównania ofert różnych sklepów w jednym miejscu to nie wszystko. To, co doceniają użytkownicy, to prawdziwe opinie kupujących, potwierdzone wcześniejszym zakupem. Na Black Friday 2021 może też przydać się historia cen produktu, dzięki której będziesz mieć pewność najlepszego wyboru.