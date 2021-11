Bornholm: co warto zobaczyć na najpiękniejszej wyspie Bałtyku.

Bornholm, ślady morskich wojowników

Z pewnością w głębi lądu hotele oraz kwatery mają liczne zalety. Jednak w przypadku archipelagu duńskiego, takie rozwiązanie nie wydaje się najlepszym pomysłem.

Pamiętajmy, że Bornholm od wieków było wyspą rybaków, z tego powodu liczne osady położone na wybrzeżu umożliwiają swobodne cumowanie. Nie ma najmniejszych powodów, by nie zrobić sobie przerwy, i nie wyjść na ląd w poszukiwaniu atrakcji, a wieczorem odpocząć w luksusowej kajucie pośród kojącego szumu fal. Własny pokład nie tylko zwalnia z konieczności wynajęcia kwater, które są tutaj astronomicznie drogie, lecz także uniezależnia nas od miejscowej lokomocji. Opływając wyspę, z pewnością znajdziemy mnóstwo ciekawych miejsc, w których zapisana jest historia tej pięknej krainy.

Bliskość wyspy od naszego wybrzeża powoduje, że jest to wyśmienity cel zarówno na dłuższy pobyt, jak i dwudniowy relaks po tygodniu ciężkiej pracy.

Zwiedzanie można zacząć od wysepek Christiansø i Frederiksø, zamieszkałych przez około sto osób. To niepowtarzalna okazja, by bliżej przyjrzeć się zwyczajom i trybie życia wyspiarzy. Jest to o tyle łatwiejsze, że mieszkańcy są nad wyraz gościnni i chętnie wdają się w pogaduszki o wszystkim i niczym.

Dalej, płyniemy na północ, ku położonej tam twierdzy Hammershus. Prawdopodobnie nie zostałby po niej ślad, gdyby zamku nie wpisano na listę zabytków. Zaradni wyspiarze powoli, acz sukcesywnie zmieniali warowne mury w chlewiki i inną zabudowę, pozyskując z zabytkowej budowli cegły i inne surowce. Rok 1822 położył kres tej inicjatywie.

Nieopodal znajdziemy cudowne kamienne plaże Hammeren z dwiema latarniami. Pierwszą jest Hammerodde Fyr, druga nosi miano Hammer Fyr. Z uwagi na liczne podwodne skały, wielu marynarzy zawdzięcza im prawdopodobnie życie.

Płynąc wzdłuż wschodniego wybrzeża, trafimy do Allinge-Sandvig. Będzie to okazja do uzupełnienia zapasów oraz dokupienia czegoś do jachtowej kuchni. Nie ma nic przyjemniejszego, jak własnoręcznie przygotowany posiłek na pokładzie.

Będzie także okazja podziwiać wiatraki, których na tej bałtyckiej wyspie nie brakuje. To, co rzuca się w oczy, to ich doskonała kondycja budowlana. Sprawiają wrażenie, jakby powstały zaledwie kilka lat temu.

Jeszcze niżej na wschodnim wybrzeżu zacumujemy w Svaneke. To świetna okazja, by w miejscowej wędzarni zwanej røgeri spożyć regionalny przysmak, jakim bez wątpienia jest śledź wędzony z jajkiem i rzodkiewką.

Na wyspie znajdziemy także perły budowli sakralnych, niespotykanych w innych częściach Europy. Ich niepowtarzalność wynika z warownej, rotundowej konstrukcji. Poza przeznaczeniem modlitewnym kościoły służyły dawnym mieszkańcom również jako punkty obrony.

Noce pod żaglami

Trzeba uczciwie przyznać, że ceny na wyspie nie należą do niskich. Wręcz przeciwnie. Przeciętny turysta najczęściej korzysta z pól namiotowych, unikając wynajmu jak ognia. Czarter jachtów Bałtyk zwalnia z ekonomicznych ograniczeń. Dzięki własnemu pokładowi nie jesteśmy narażenia na tak duże wydatki.

Nie ma też przeszkód, by zabrać ze sobą rower, uniezależniając się od miejscowych wypożyczalni.

Jachty wyposażone są w dwuosobowe kajuty, łazienki oraz kuchnię. Na pokładzie znajdziemy mnóstwo wygodnego miejsca, by zażywać słonecznych kąpieli. Czy można chcieć więcej?

Nie zwlekaj, za pośrednictwem nordwinds.pl już dziś zadbaj o wakacyjny komfort. A może sprawisz komuś niespodziankę? Rejs po Bałtyku zostaje w pamięci na długie lata.