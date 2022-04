Borówki amerykańskie - najważniejsze zasady w ich uprawie

Borówka amerykańska jest owocem pochodzącym z Ameryki Północnej, uprawianym od tysięcy lat. Pierwsze komercyjne uprawy zostały przeprowadzone w XIX wieku przez rolników z Maine, New Hampshire i Massachusetts. W 1828 roku szkółkarz, James Hovey, zaczął rozmnażać tę nową roślinę, którą nazwał „dziką jagodą”. Wprowadził go na rynki wschodnie i stał się bardzo popularny wśród konsumentów. Borówki amerykańskie są doskonałym źródłem przeciwutleniaczy, minerałów i witamin A i C. Jak uprawiać borówkę amerykańską by krzewy obfitowały w dorodne owoce? W tym artykule poruszymy podstawowe zasady uprawy borówki amerykańskiej.

Jak uprawiać borówkę amerykańską?

Wiele osób uwielbia owoce borówki amerykańskiej, ze względu na specyficzny i dobry smak. Borówki amerykańskie są również doskonałym źródłem przeciwutleniaczy, witamin i minerałów. Borówka amerykańska zawierają trzy razy więcej przeciwutleniaczy niż czerwone winogrona, trzy razy więcej witaminy C niż pomarańcze i sześć razy więcej witaminy A niż marchewka.

W uprawie borówki amerykańskiej niezwykle istotne jest zapewnienie borówce stosownej gleby - od tego zależy ilość uzyskanych z uprawy owoców oraz ich jakość. Owoce borówki potrzebują dobrze przepuszczalnej gleby. Aby uprawa była bardzo owocna gleba powinna posiadać co najmniej 10 procent próchnicy oraz współczynnik ph na poziomie 4 a 4,5. Przed posadzeniem borówki należy zatem sprawdzić czy gleba spełnia te wymagania. Bardzo ważne w uprawie borówki jest też systematyczne podcinanie dorosłych krzewów borówek amerykańskiej. Jest to bardzo ważny zabieg pielęgnacyjny, o którym trzeba pamiętać. Borówki amerykańskie potrzebują długiego okresu wegetacyjnego, podczas którego rośliny będą wypuszczać nowe pędy oraz kwiaty i owoce.

Jaki nawóz stosować do uprawy borówki amerykańskiej?

Borówki amerykańskie są podatne na różne szkodniki i choroby, co oznacza, że należy aktywnie o nie dbać. Jeśli chcesz, aby Twoje borówki rosły duże i dojrzałe, ważne jest, aby wiedzieć, jak je odpowiednio nawozić. Borówkę amerykańską można nawozić naturalnie. W tym celu przygotować można mieszankę ze starego pokruszonego chleba oraz wody. Wymieszany pokruszony chleb z wodą należy odstawić w ciepłe miejsce. Gdy postoi kilka dni (w między czasie trzeba mieszać) ulegnie fermentacji. Nawozem w takiej postaci możemy podlać krzew borówki amerykańskiej, wylewając 2l mieszanki pod każdy z krzewów.

Bardzo dobrze na uprawę borówek działają również wszelkiego rodzaju nawozy ekologiczne do borówki amerykańskiej. Nawozy takie zawierają substancje organiczne i zapewniają długotrwałe działanie oraz obfite owocowanie. Głównym składnikiem takich nawozów jest kompost granulowany. Nawóz taki można kupić np. tutaj: https://sklepdlaogrodu.pl/pl/p/Nawoz-Do-Borowek-Ekologiczny-1-kg-Target/23062407.

Jak sadzić borówkę amerykańską?

Borówka amerykańska jest łatwa w sadzeniu i zajmuje mało miejsca, więc jest świetną opcją do małych ogrodów. Aby posadzić amerykańską jagodę, trzeba najpierw upewnić się, że twoja gleba jest żyzna. Należy zaplanować gdzie borówka amerykańska ma być posadzona. Można je posadzić w dużym ogrodzie albo w pojemniku. Aby przyspieszyć owocowanie należy zwrócić uwagę czy sadzonki znajdują się w miejscu o wysokim nasłonecznieniu. Dobry dostęp do światła zapewnia szybkie kwitnienie i zwiększoną liczbę owoców borówki amerykańskiej.

Borówkę amerykańską można sadzić zarówno jesienią jak i wiosną. Jeśli zdecydujemy się na posadzenie borówki w miesiącach jesiennych musimy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu przed mrozem. Robi się to tworząc kopczyk z ziemi okalający pędy borówki. Gdy zdecydujemy się na sadzenie wiosną wtedy trzeba pamiętać o regularnym podlewaniu.