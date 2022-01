Berserkers Team Lublin - BJJ

Dziś Brazylijskie Jiu Jitsu to przede wszystkim sport i społeczność, treningi opierają się głównie na nauczaniu technik pozwalających na zdobywanie punktów, kontrolę i doprowadzenie przeciwnika do poddania. Na treningach nie uczy się uderzeń, a całość opiera się na sprowadzeniach walki na ziemię, zdobyciu przewagi i zakończeniu walki dzięki chwytom, dźwigniom i duszeniom. Trening BJJ powinien być dostosowany do wieku i poziomu zaawansowania trenujących. W szkołach kładzie się duży nacisk na nauczanie najmłodszych przez zabawę, natomiast początkujący dorośli powinni skupić się głównie na kontroli i ucieczkach z zagrożonych pozycji.

Warto wspomnieć jak wyglądają zawody w Brazylijskim Jiu Jitsu: kategorie podzielone są ze względu na płeć, wiek, wagę, oraz stopień zaawansowania (kolor pasa). Jest to jedna z najprzystępniejszych form zawodów sportowych, ponieważ każdy może zmierzyć się z przeciwnikiem w podobnym wieku, wadze i na podobnym poziomie zaawansowania. To niezwykle atrakcyjna forma organizowania zawodów sportowych niedostępna w sportach olimpijskich.

W Polsce początki Brazylijskiego Jiu Jitsu sięgają przełomu tysiąclecia, w naszym regionie jednym z prekursorów BJJ jest trener Tomasz Łuczkiewicz. Trener Łuczkiewicz może pochwalić się sukcesami sportowymi na zawodach z cyklu Polskiej Ligi BJJ czy Arenie Berserkerów mających miejsce we wczesnych latach dwutysięcznych i będących jednocześnie jednymi z pierwszych tego typu wydarzeń sportowych w Polsce. Od ponad piętnastu lat prowadzi najstarszy klub Brazylijskiego Jiu Jitsu w Lublinie pod szyldem Berserkers Team Lublin, który jest filią największego klubu BJJ i MMA w Polsce Berserkers Team Poland. Wychowankami klubu są tacy zawodnicy jak Michał Materla, Karol Bedorf czy Tomasz Narkun. Głównym trenerem Berserkers Team Poland jest Piotr Bagiński. Przynależność do tak dużej społeczności daje możliwość czerpania wiedzy od najlepszych zawodników i trenerów w tej części Europy.

Co trening Brazylijskiego Jiu Jitsu może dać przeciętnemu Kowalskiemu?

Oprócz poprawienia sprawności fizycznej, która przez wiele osób jest kwestią zaniedbaną, przede wszystkim przynależność do społeczności, możliwość poznania nowych osób, rozwój nie tylko fizyczny, ale także umysłowy. Trening BJJ wymaga zapamiętywania ogromnej ilości technik, wykorzystywania ich w walce, a także nauki dyscypliny, systematyczności i cierpliwości, bez konieczności startowania na zawodach sportowych czy udziału w zgrupowaniach.

Brazylijskie Jiu Jitsu to forma aktywności, która na pierwszym miejscu ceni sobie technikę, a nie tężyznę fizyczną. Na macie odnajdzie się każdy, kogo nudzą godziny spędzone na siłowni czy bieganiu, każdy to chce spędzić dobrze czas i zadbać o swój rozwój osobisty.



Trenujemy w każdy poniedziałek, środę, piątek o godz. 19:00 – 20:30 ul. Kazimierza Wielkiego 8 (Hala Sportowo-Widowiskowa Globus)

Więcej informacji na naszej stronie internetowej oraz portalu facebook:

https://berserkersteamlublin.wixsite.com/berserkersteamlublin

https://pl-pl.facebook.com/berserkersteamlublin/

https://berserkersteam.pl/



Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do aktywnego spędzania wolnego czasu.