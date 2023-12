BROŃMY SUWERENNOŚCI POLSKI W PRAWDZIWIE WSPÓLNEJ EUROPIE

Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której opowiedział się za zmianą traktatów unijnych. Zaproponowane zmiany Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mają charakter bezprecedensowy i są skrajnie niebezpieczne, z punktu widzenia interesów Polski. Postuluje się bowiem utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych UE – w zakresie ochrony środowiska oraz bioróżnorodności, a także znaczące rozszerzenie kompetencji dzielonych, które obejmowałyby siedem nowych obszarów: politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, ochronę granic, zdrowie publiczne, obronę cywilną, przemysł i edukację. Ponadto przewiduje się odejście od systemu głosowania jednomyślnego w 65 obszarach, co oznacza niemal całkowitą likwidację fundamentu suwerenności państw członkowskich, jakim jest prawo weta. Euro ma się stać walutą obowiązkową. Liczne propozycje mają charakter czysto polityczny - jak choćby zastąpienie w traktatach „równości mężczyzn i kobiet” pojęciem „gender”. Zmiany te oznaczają de facto oddanie władzy w ręce unijnych biurokratów oraz dyktat największych państw kosztem państw średnich i małych. Wstępowaliśmy do Unii będącej wspólnotą suwerennych państw narodowych. Widzieliśmy Europę silną różnorodnością krajów członkowskich. Dziś „na stole” leżą realne propozycje zmierzające do przekształcenia Unii w scentralizowane superpaństwo europejskie oparte nie na zasadach współpracy i porozumienia, a na przymusie. W obliczu postępującej, brutalnej agresji Rosji na Ukrainę, brukselskie elity uznają, że należy podporządkować sobie kraje Unii, tak by realizować interesy najsilniejszych państw, które współpracując z Rosją budowały jej siłę i jak Niemcy dążyły do uzależnienia Europy od rosyjskiego gazu. Silna Unia Europejska jest potrzebna, ale tylko jako wspólnota samostanowiących o sobie państw, a nie zlepek regionów. Oczywista jest odpowiedź na pytanie czy potrzebna jest nam suwerenna Polska. Jedynie własne państwo, samodzielnie wyznaczające sobie cele i zdolne do ich realizacji może zapewnić rozwój i dobrobyt zarówno wspólnocie jak i jednostkom. Bez niego staniemy się tylko eksploatowaną kolonią – dostawcą taniej siły roboczej i rynkiem zbytu. Wyłącznie w interesie samych Polaków leży utrzymanie suwerenności naszej Ojczyzny.