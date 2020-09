Broszury reklamowe – rola typografii w odbiorze treści marketingowych

Typografia, a co to w ogóle jest?

Pierwotnie typografia oznaczała drukarnię. To również technika druku wypukłego, tak zwany druk typograficzny. Nas jednak interesuje trzecie znaczenie, a mianowicie: dziedzina, która dotyczy sposobów kształtowania struktur i aranżacji języka w sferze wizualnej. Polega na zaprojektowaniu układu graficznego, dopracowaniu wyglądu i estetyki publikacji, wyborze kroju pisma, rozmieszczeniu pisma w publikacji. Typografia ma wpływ na odbiór tekstu. Przede wszystkim tekst musi być czytelny, przykuć uwagę odbiorcy, ale też być spójny z ogólną tożsamością wizualną firmy. Ważny jest styl liter, kolor, wielkość, przestrzeń między nimi, światło międzyliterowe. Starannie przygotowane broszury reklamowe cechuje nienaganny układ typograficzny.

Nawet pusta przestrzeń coś znaczy

Kiedy patrzymy na broszury reklamowe, to nawet miejsca, które nie są niczym wypełnione, są puste, coś nam komunikują, coś znaczą, mają jakąś rolę. To, że są puste, sprawia, że prowokuję one oko odbiorcy do skierowania się do obszarów, na których znajduje się tekst albo obraz. Jeśli chcemy jakąś informację wyróżnić, warto zostawić wokół niej pustą przestrzeń. Broszury są wielostronne, dlatego pozwalają na odpowiednie zaprojektowanie stron. Jeśli jednak jedna strona będzie w całości zadrukowana, a na drugiej pojawi się tylko kilka zdań, to te zdania automatycznie wydadzą się odbiorcy ważniejsze. Elementy, które otacza pusta przestrzeń, przy doborze odpowiedniego kroju pisma, mogą też podnosić prestiż komunikatu, czynić go bardziej eleganckim.

Broszury reklamowe, a tożsamość wizualna

Broszury reklamowe pełnią przede wszystkim funkcję informacyjną. Należy jednak pamiętać, że, jak każdy element promocyjny mają one też funkcję wizerunkową. Dobrze zaprojektowana, atrakcyjna, ciekawa, estetyczna broszura świadczy o firmie. Jej forma wizualna powinna być spójna z identyfikacją wizualną firmy, gdyż tylko w ten sposób uda się osiągnąć marketingowy sukces. Każdy poszczególny element poprzez wizualne podobieństwo będzie odnosił się do pozostałych materiałów, wzmacniając przekaz. Firma stanie się rozpoznawalna, oswojona i będzie budziła pozytywne skojarzenia. Jeśli całościowy przekaz będzie spójny, to wzmocni to przekonanie o solidności samej firmy i jej efektywności.