Bubblery – co warto o nich wiedzieć?

Jak zbudowane są bubblery?

Podstawowa wersja bubblera posiada ustnik, komorę do filtrowania pary i dyfuzor w jej wnętrzu. Tyle wystarczy, by móc znacząco polepszyć waporyzację i stworzyć ją wygodniejszą. Jednak na rynku istnieje wiele innych modeli, które wzbogacono o inne elementy – są to np. pelcolatory.

Ich budowa jest prosta – to kompaktowe urządzenia, które niezwykle łatwo jest zabrać ze sobą w podróż. Są w stanie zmieścić się w każdą torbę, czy też plecak. Rozwiązanie dużo wygodniejsze, niż sprzęty do waporyzacji pokaźnych rozmiarów.

Forma bubblerów i ich wykonanie ze szkła oznacza istotne ryzyko ich stłuczenia. Jeśli w jakikolwiek sposób dojdzie do jego uszkodzenia, należy kupić nowy sprzęt.

Jak używać bubblerów?

Pierwszym krokiem jest wlanie do środka odpowiedniej ilości wody. Rób to z uwagą, ponieważ zbyt duża ilość spowoduje przedostawanie się wody do ustnika. Sprawdź, czy nie wylewa się ona poza całą konstrukcję – jeśli tak, natychmiast wylej odrobinę!

W bubbler zamontuj na waporyzatorze. Następnie przyłóż usta do ustnika i zacznij robić powolny, długi wdech. Podczas waporyzacji możesz usłyszeć delikatne bulgotanie wody.

Po waporyzacji nie zapomnij, by bubbler został dokładnie opróżniony z wody. Zrób to jak najszybciej po zakończonej waporyzacji. Wylej całą wodę oraz dokładnie przepłucz sprzęt świeżą wodą z kranu. Pozbędziesz się wszelkich nieprzyjemnych zapachów i bubbler będzie gotowy do ponownego użycia.

Jaki bubbler wybrać?

Przede wszystkim taki, który będzie pasował do Twojego waporyzatora. Bubblery najczęściej są dedykowane do konkretnych modeli waporyzatorów, choć istnieją też modele uniwersalne. Decydując się na model uniwersalny, warto jednak upewnić się, że posiada on taką samą średnicę szlifu jak adapter Twojego waporyzatora.

Podczas zakupów zwróć szczególną uwagę na rozmiar bubblera. Sprawdź jego wysokość, szerokość i rozmiar samego ustnika. Warto mieć na uwadze, że większe modele nie będą wygodne w przenoszeniu, jeśli więc planujesz korzystać z bubblera poza domem to zdecyduj się na mniejszy model.

Ostatnią kwestią, na jaką należy zwrócić uwagę kupując bubblery, jest ich styl wykonania. Wiele z modeli to między innymi bubblery samodzielnie stojące, kompatybilne z wieloma modelami waporyzatorów. Forma znacząco wpływa na późniejszą wygodę, dlatego wybierz mądrze!

Mówiąc o designie, nie należy zapominać także o kolorze naszych bubblerów. Na rynku dostępne są bubblery zupełnie przezroczyste oraz urozmaicone o ciekawe kolory. Najwięcej klientów decyduje się jednak na modele pozbawione wszelkich barw. Powody ku temu są najczęściej dwa. Przezroczyste bubblery łatwiej ocenić, czy wymagają już czyszczenia, są też dużo bardziej eleganckie.

Najwyższej jakości bubblery posiadają możliwość chłodzenia i dodatkowego nawilżenia pary. Co dzięki nim zyskasz? Unikniesz efektu suchego gardła, który jest szczególnie nieprzyjemny dla częstych użytkowników waporyzatorów. Tego typu bubblery możesz znaleźć w sklepie internetowym VapeFully.com.

Podsumowując – dlaczego warto zdecydować się na bubbler?

To małe i poręczne urządzenie służące do chłodzenia i nawilżania pary podczas waporyzacji. Dzięki jego niewielkiemu rozmiarowi możesz przenieść go w dowolne miejsce. Nie zajmie wiele miejsca, co jest szczególną zaletą podczas wyjazdów, gdy zabieramy ze sobą wiele bagażu.

Jest bardzo łatwy w obsłudze oraz czyszczeniu. Zachowaj swój sprzęt w całkowitej czystości i pamiętaj o jego myciu – waporyzacja musi pozostać higieniczna!