Budowa mostów tymczasowych. Kiedy przydają się takie konstrukcje? Sprawdź!

Golden Gate to jeden z najpopularniejszych mostów na świecie. Konstrukcja jest każdego roku konserwowana przez ponad 300 dni, wszystko po to, aby był on w pełni sprawny. Może się zdarzyć, że tego rodzaju obiekt, z którego korzystasz każdego dnia, zostanie wyłączony z użytku. W takiej sytuacji Twoja droga do pracy może ulec wydłużeniu, podobnie, jak sam czas dojazdu. Wyłączenie ważnej arterii dla miasta może doprowadzić do utrudnień w ruchu, a nawet co całkowitego paraliżu. Budowa mostów tymczasowych rozwiązuje ten problem.

Czym są mosty tymczasowe?

Najczęściej to konstrukcje złożone z modułów (części), które są alternatywą lub zastępstwem dla mostu stałego. Stosuje się je w momencie, gdy obiekt podstawowy wymaga naprawy lub odbudowy np. po uszkodzeniu przez żywioł. Budowa mostów tymczasowych dla specjalistów jest prosta i szybka w realizacji. Poszczególne części dojeżdżają w wyznaczone miejsce już gotowe. Przy użyciu sprzętu łączy się je, a następnie udostępnia.

W tych miejscach znajdziesz mosty tymczasowe

Najdłużej funkcjonującym mostem tymczasowym w Polsce, był most Syreny w Warszawie. Zbudowano go w 3 miesiące i miał posłużyć przez krótki czas, a był użytkowany przez 15 lat (rozebrany w 2000 roku). Konstrukcja powstała na czas remontu mostu Poniatowskiego. Okazało się, że to dobre rozwiązanie, które łączy oba brzegi Wisły i usprawnia ruch samochodowy.

Konstrukcje tymczasowe powstają wszędzie tam, gdzie główny most wymaga naprawy. Moduły sprawdzą się także, jako dodatkowa przeprawa, która odciąży ruch uliczny. W mniejszej skali, ale równie praktyczne, są kładki pieszo-rowerowe spotykane w parkach lub nad ruchliwymi ulicami. Budowle są wytrzymałe i mogą służyć latami, ale jeśli nie ma takiej potrzeby to równie łatwo je zdemontować po remoncie mostu głównego.

Budowa mostów tymczasowych jest szybka, a złożenie prostej konstrukcji można liczyć nawet w godzinach. Kiedy są one potrzebne? Przede wszystkim w sytuacji, gdy do głosu dochodzi niszczycielska strona sił natury. W wyniku silnych wiatrów lub nadmiaru wody w korycie rzeki może dojść do zerwania, lub uszkodzenia mostu. Konstrukcja modułowa połączy oba brzegi, co umożliwi dotarcie pomocy i dostarczenie produktów pierwszej potrzeby. Warto pomyśleć o takim rozwiązaniu w sytuacjach kryzysowych.

Funkcjonalność mostów tymczasowych

Przede wszystkim mosty modułowe umożliwiają przeprawę nad wodą lub innym trudnym terenem. Łatwo je złożyć, a długość konstrukcji można swobodnie regulować, podobnie jak szerokość. Oznacza to, że most może umożliwić przeprawę zarówno samochodom, jak i rowerom oraz pieszym. Auta podróżują wyznaczonymi pasami, a trasa jednośladów i chodnik są dla bezpieczeństwa wyraźnie rozdzielone barierkami.

Mosty tymczasowe mają specjalne nawierzchnie, które poprawiają przyczepność i ograniczają ryzyko poślizgu (pojazdu, rowerów i pieszych). Dzięki temu można bezpiecznie przeprawić się na drugą stroną nawet podczas opadów deszczu, śniegu i w trakcie mrozów.

Budowa mostów to zadanie dla najlepszych inżynierów i architektów. Konstrukcje tymczasowe również są przez nich projektowane i wdrażane w życie. Dzięki temu obiekty modułowe są bezpieczne i stanowią dobrą alternatywę lub uzupełnienie dla stałych mostów.