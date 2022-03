Budujesz ekologiczny dom? Wybierz efektywny system ogrzewania!

Czego potrzebujesz, by zacząć korzystać z ogrzewania podczerwienią?

W systemach ogrzewania na podczerwień wykorzystuje się montowane pod panelami lub płytkami folie grzewcze. W ten sposób tworzy się w domu ogrzewanie podłogowe, które działa jednak w inny sposób niż systemy grzewcze oparte na matach elektrycznych.

Folie grzewcze są zasilane prądem, ale ogrzewają otaczające je przedmioty za pomocą promieniowania podczerwonego. Same nagrzewają się do temperatury nie wyższej, niż zalecana przez producentów podłóg. Podczerwień jest emitowana przez specjalne węglową matrycę grzewczą, szczelnie zamkniętą w bardzo wytrzymałym tworzywie PET. Nagrzana ciała stałe znajdujące się w zasięgu systemu kumulują ciepło i przekazują je do powietrza.

Montaż folii na podczerwień jest prosty i nie wymaga poważnych inwestycji. To jedna z zalet ogrzewania podczerwienią. Nawet prosty kalkulator prądu pokaże Ci, że koszty zakupu materiałów i montażu są znacznie niższe niż w przypadku systemów wykorzystujących instalacje gazowe czy pompy ciepła. Do zainstalowania systemu ogrzewania na podczerwień potrzebne są:

folie grzewcze o odpowiedniej powierzchni;

termostaty do regulacji temperatury;

przewody elektryczne;

maty izolacyjne przeznaczone do ogrzewania elektrycznego;

akcesoria montażowe: taśmy montażowe, taśmy izolujące, konektory itp.

Dlaczego folie grzewcze na podczerwień to dobre rozwiązanie dla ekologicznego domu?

Folie grzewcze na podczerwień są cenione przez osoby, którym zależy na życiu w zdrowym otoczeniu, gdzie można odetchnąć pełną piersią. Nie chodzi tu wyłącznie o walory regeneracyjne promieniowania podczerwonego, szczególnie cenne dla osób uprawiających regularnie sport. Takie ogrzewanie jest także zeroemisyjne. Do wytworzenia ciepła nie jest potrzebne paliwo, a cały proces nie powoduje emisji spalin i uwalniania CO2 do atmosfery.

Ogrzewanie na podczerwień to system, który często wykorzystują osoby budujące dom pasywny. Energia potrzebna do zasilania folii grzewczych może być wytwarzana przez panele fotowoltaiczne. Łącząc je dodatkowo z magazynem energii nie będziesz musiał korzystać z zewnętrznych źródeł prądu. Sprawdź w dostępnym na stronie Heat Decor kalkulatorze prądu, jaka moc paneli wystarczy Ci do pokrycia zapotrzebowania na energię.

Ile kosztuje ogrzewanie na podczerwień? Sprawdź w kalkulatorze prądu

Ekologiczne ogrzewanie nie musi być drogie – i to nawet w sytuacji, gdy stawki za prąd wciąż rosną. Gdy obliczasz koszty ogrzewania dla swojego domu, weź pod uwagę także wydatki związane z instalacją i zakupem materiałów. Pod tym względem ogrzewanie na podczerwień zdecydowanie wygrywa z innymi systemami. Ile dokładnie zapłacisz? Wykorzystaj kalkulator prądu, aby się tego dowiedzieć.

Zainteresował Cię sposób działania folii na podczerwień? Dowiedz się więcej na ten temat na stronie producenta – firmy Heat Decor!