CBD a THC: Czym się różnią główne składniki marihuany?

Psychoaktywny wpływ nie zależy od samego surowca, lecz od obecności w nim określonych substancji. To właśnie różnica pomiędzy CBD a THC determinuje działanie oraz wpływ na organizm konkretnego produktu na bazie wyciągu z konopi siewnych.

Za narkotyczne działanie niektórych odmian konopi odpowiada związek znany jako THC.

Z kolei odmiany konopi, z których produkuje się preparaty lecznicze i suplementy diety posiadają śladową obecność THC, przy jednoczesnym wysokim stężeniu Kannabidiolu (CBD).

Poznaj dokładną różnicę pomiędzy CBD a THC, oraz podobieństwa tych kannabinoidów.

Czym różni się THC od CBD i jak duża jest to różnica?

Oczywiście, pierwsza i chyba najważniejsza różnica pomiędzy CBD a THC to status prawny. THC należy do substancji, których rozprowadzanie, a nawet posiadanie jest karalne. Preparaty na bazie Kannabidiolu (CBD) są w Polsce całkowicie legalne, o ile stężenie THC nie przekracza w nich poziomu 0,2%.

Ponadto, produkty z CBD nie są uważane za używkę, dlatego zakup olejku czy suszu CBD jest możliwy bez ograniczeń wiekowych.

CBD i THC różnią się też pod względem właściwości chemicznych. W tym zakresie różnice wynikają z całkiem odmiennego wpływu na receptory kannabinoidowe, czyli jeden z rodzajów receptorów neuronalnych.

Receptory kannabinoidowe w dużej mierze odpowiadają za takie funkcje naszego organizmu, jak odczuwanie bólu, apetytu, przyjemności, a także pamięć i koncentrację. Niektóre z receptorów kannabinoidowych (receptory CB1) są odpowiedzialne również za uwalnianie neuroprzekaźników.

Wpływ CBD i THC na organizm

Kolejne różnice pomiędzy CBD a THC to sposób, w jaki te dwie substancje wpływają na ludzki organizm.

THC, kiedy zostaje wprowadzone do naszego ustroju, wiąże się z receptorami kannabinoidowymi, skąd właśnie wynika jego działanie psychoaktywne, a także na przykład stymulujące odczuwanie głodu.

CBD jest neutralne względem receptorów kannabinoidów: badania wskazują raczej na to, że Kannabidiol (CBD) ma tendencje do interakcji z takimi receptorami, jak Serotonina czy Adenozyna.

O ile więc na przykład, jak dowodzą liczne badania naukowe, długotrwałe palenie marihuany (THC) może powodować depresję a czasami również stany lękowe, o tyle Kannabidol działa w sposób dokładnie odwrotny.

Wystarczy wspomnieć, że podstawowym zastosowaniem preparatów na bazie CBD było właśnie wspomagające leczenie depresji, stanów depresyjnych, nerwic oraz zaburzeń lękowych.

Zastosowanie CBD oraz THC

Przez wiele lat lekarze dokładnie nie wiedzieli, skąd właściwie bierze się przeciwdepresyjne oraz przeciwpsychotyczne działanie Kannabidiolu. Stosunkowo niedawno światło dzienne ujrzały jednak badania naukowe sugerujące, że Kannabidiol może działać aktywizującą na jeden z receptorów Serotoniny, a mianowicie receptor określany jako 5-H1TA.

Z tego faktu naukowcy dedukują, że antydepresyjne działanie CBD jest odmienne, niż na przykład powszechnie stosowanych obecnie Inhibitorów Wychwytu Zwrotnego Serotoniny. Kannabidiol nie działałby na zasadzie zmniejszania strat Serotoniny, lecz bezpośrednio stymulował produkcję tego niezwykle istotnego neuroprzekaźnika.

Z tego powodu z Kannabidolem wiąże się obecnie naprawdę duże nadzieje jako z możliwą skuteczniejszą i naturalną alternatywą dla leków antydepresyjnych.

Kolejna ciekawa i niezwykle istotna różnica pomiędzy Tetrahydrokannabinolem (THC) a Kannabidiolem (CBD) to działanie tych substancji w zakresie wzmagania lub hamowania stanów psychotycznych.

Co prawda, dokładny mechanizm powstania psychoz oraz schizofrenii nie został jeszcze wyjaśniony, jednak przyjmuje się, że regularne przyjmowanie substancji działających w sposób psychoaktywny (w tym również palenie marihuany) stanowi jeden z czynników ryzyka.

Zapewne ten efekt przyjmowania THC jest w jakiś sposób związany z wpływem, jaki ta substancja wywiera na Receptory kannabinoidowe. Poprzez wiązanie się z nimi THC utrudnia zachowanie homeostazy w wymiarze neurochemicznym.

CBD jako anty-THC

Ujmując problem bardziej obrazowo można powiedzieć, że o ile jednorazowe wprowadzenie do naszego organizmu THC powoduje krótkotrwałe zapanowanie bałaganu w naszym mózgu (receptory kannabinoidowe przestają działać prawidłowo), o tyle regularne, długotrwałe przyjmowanie marihuany z THC sprawia, że ten bałagan zamienia się w stan permanentny, co niestety czasami może prowadzić do naprawdę smutnych efektów.

Z drugiej strony CBD jest substancją o działaniu przeciwpsychotycznym. W odróżnieniu od THC, efekty spożywania CBD nie powodują dezorganizującego wpływu na biochemię ludzkiego mózgu, lecz raczej hamuje między innymi nadmierne wydzielanie dopaminy, czyli neuroprzekaźnika, który jest przez naukowców bezpośrednio wiązany z mechanizmem powstawania stanów psychotycznych.

CBD działa również niejako na zasadzie anty-THC jeżeli chodzi o wpływ, jaki THC wywiera na naszą pamięć. Nie jest tajemnicą, że częste palenie Marihuany powoduje efekt tak zwanych “dziur w pamięci” lub krótkoczasowych spowolnień pracy mózgu. To się nie zdarza w przypadku produktów z CBD.

Zarówno efekty spożywania THC jak i CBD polegają również na silnym działaniu przeciwpadaczkowym.

Inne działania oraz formy występowania CBD i THC

W odróżnieniu od THC, Kannabidiol nie wykazuje działania nakierowanego niemal tylko i wyłącznie na ośrodkowy układ nerwowy. Oleje CBD stosuje się dość powszechnie między innymi ze względu na ich działanie antytoksyczne oraz wspomagające czynność układu odpornościowego.

Niektóre badania naukowe wskazują również na możliwy pozytywny wpływ regularnego przyjmowania Kannabidiolu w przebiegu między innymi chorób układu krążenia lub problemów z układem trawiennym. Na razie jednak badania te znajdują się w stadiach początkowych, przez co brak jednoznacznych dowodów, które potwierdzałyby te przypuszczenia.

Efekty spożywania THC to z kolei także działanie stymulujące apetyt oraz ułatwiające zasypianie. Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku mechanizm działania THC wynika z wpływu, jaki ta substancja wywiera na Receptory kannabinoidowe, a dokładnie na receptory kannabinoidowe typu CB1, odpowiadające między innymi za odczuwanie przyjemności, bólu oraz apetytu.

Klienci często zastanawiają się, jakie istnieją produkty z CBD i THC. W przypadku CBD będą to przede wszystkim oleje na bazie Kannabidiolu. Tego rodzaju preparaty można nabyć bez żadnych problemów w sieci. Przed dokonaniem zakupu warto jednak dokładnie sprawdzić renomę dostawcy olejów CBD, a także specyfikę samego preparatu.

