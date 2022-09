Ceny energii rosną. Postaw na energooszczędną sprężarkę w Twoim zakładzie!

Jaki rodzaj sprężarki wybrać?

Właściciele firm i zakładów przemysłowych zazwyczaj wybierają dwa główne rodzaje sprężarek – tłokowe i śrubowe. Oczywiście wybór ten zależy od tego, jaką działalność prowadzi dany zakład. Stacjonarne sprężarki śrubowe, takie jak energooszczędne sprężarki BOGE serii S-4, świetnie sprawdzą się zarówno w dużych fabrykach, jak i małych zakładach. Ich zadaniem jest przede wszystkim dostarczanie czynnika roboczego. Warto więc zainwestować w niezawodny model, który jest łatwy w konserwacji i serwisowaniu – pomoże to w utrzymaniu ciągłości linii produkcyjnej i zapewni prawidłowe działanie urządzeń.

Drugi rodzaj – sprężarki tłokowe – znajduje swoje zastosowanie przede wszystkim w miejscach, gdzie sprężone powietrze jest "uwalniane na zewnątrz", rozpylane, czyli np. na budowach lub w lakierniach, gdzie zasilają one specjalne pistolety. Sprężarki tłokowe świetnie sprawdzą się także podczas korzystania z urządzeń opartych na działaniu pneumatycznym, na przykład w wiertarkach udarowych. Specyfika działania sprężarek tłokowych sprawia, że są one najczęściej wybierane przez właścicieli wulkanizacji czy warsztatów samochodowych. Dodatkowym atutem jest ich wytrzymałość – zazwyczaj są one proste w konserwacji i serwisowaniu, którego potrzebują stosunkowo rzadko.

Zarówno przy zakupie pierwszego jak i drugiego rodzaju sprężarki warto zwrócić uwagę na takie parametry jak moc silnika, wydajność czy medium, które jest tłoczone. Jeśli zależy Ci na komforcie pracy – własnym oraz pracowników – to warto wybrać sprężarkę, która będzie cicha. Ten parametr wiąże się także z osłoną sprężarki. Odpowiednia, szczelna obudowa sprężarki zapewni także jej odporność na pył, tak jak przy energooszczędnej BOGE serii S-4.

Energooszczędna sprężarka – jaki model wybrać?

Niełatwo znaleźć firmę, która będzie oferowała najwyższej jakości wyposażenie dla Twojego zakładu. Jeśli chodzi o sprężarki, dużym uznaniem cieszy się firma BOGE, posiadająca w swojej ofercie liczne kompresory, sprężarki czy generatory tlenu. Szczególną uwagę warto poświęcić sprężarce BOGE serii S-4. To już kolejny model serii S, która wyznacza nowe standardy na rynku. Jak podaje producent, seria S-4 zmniejsza użycie energii o prawie 10% względem swojego poprzednika. Możemy uznać to za świetny wynik, biorąc pod uwagę fakt, że poprzednik BOGE serii S-4 już sam w sobie był sprężarką energooszczędną o całkowicie nowym standardzie. Warto dodać, że niskie zużycie energii to nie jedyna cecha, jaką oferuje ta energooszczędna sprężarka śrubowa. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, udało się zoptymalizować emisję hałasu. Budowa sprężarki wskazuje na łatwość jej obsługi oraz zapewnia ciągłość pracy w obszarze zapylonym. Masz więc pewność, że poradzi sobie ona w każdych warunkach – czy to w małym zakładzie, czy w dobrze prosperującej fabryce przemysłowej.

Jak widać, sprężarki to wszechstronne urządzenia, które swoje miejsce znajdą w niemalże każdym zakładzie przemysłowym. Ich zakup musi być przemyślany – to od nich może w końcu zależeć ciągłość linii produkcyjnej. Wpływają także na komfort pracy oraz jakoś wykonywanych usług. Jeśli chcesz, aby rachunki za prąd w Twoim zakładzie zmniejszyły się, warto wybrać sprężarkę energooszczędną. Z pewnością będzie to inwestycja na lata, która przyniesie widoczne korzyści dla całego zakładu.