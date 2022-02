Cesja wierzytelności – czy masz się czego obawiać?

Co to jest cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności to sytuacja potocznie określana mianem „sprzedaży długów”. Co to oznacza w praktyce? Tyle, że osoba lub instytucja, wobec której masz zobowiązania finansowe, zdecydowała się na przekazania praw do nich podmiotowi trzeciemu.

Przykład. Załóżmy, że zaciągnąłeś w banku kredyt trzy lata temu, a przez ostatnie 6 miesięcy nie spłacasz rat – np. dlatego, że nagle pogorszyła się twoja sytuacja finansowa. Bank, chcąc szybciej odzyskać należne mu środki, zdecydował się na odsprzedanie tego zobowiązania innemu podmiotowi. W efekcie:

bank, czyli tzw. wierzyciel pierwotny, odzyskuje większość należnej mu kwoty w krótkim czasie;

wierzyciel wtórny, czyli ten, na kogo nastąpiła cesja wierzytelności, przejmuje wszystkie prawa związane z nią.

Warto wiedzieć przy tym, że:

cesja wierzytelności może nastąpić w dowolnym momencie, bez względu na to, czy został przekroczony termin płatności. Najczęściej jednak banki, firmy pożyczkowe, operatorzy telefonii komórkowej czy dostawcy prądu decydują się na nią, gdy zobowiązania nie są spłacane;

wierzyciel pierwotny nie musi uzyskać zgody osoby zadłużonej na sprzedaż jej wierzytelności – musi jednak poinformować o tym, że taka sytuacja nastąpiła.

Inne rodzaje cesji wierzytelności

Chociaż pojęcie cesji wierzytelności najczęściej jest omawiane w kontekście „sprzedaży długów”, to nie jedyny przypadek, w którym takie zjawisko może nastąpić. Warto też wspomnieć o innych rodzajach cesji, takich jak np.:

cesja kredytu hipotecznego – chodzi tutaj o przepisanie kredytu na kogoś innego, np. wówczas, gdy jeden z kredytobiorców nie chce już partycypować w zobowiązaniu. Ma to miejsce choćby przy rozwodach;

cesja leasingu – w tym przypadku na inną osobę przechodzą zobowiązania leasingowe. Może się to stać np. wówczas, gdy firma zmienia właściciela, a część wykorzystywanego przez nią sprzętu została wcześniej wzięta właśnie w leasing;

cesja ubezpieczenia – często wykorzystywana np. przy kredytach hipotecznych na mieszkanie czy kredytach na samochód. Na jej mocy odszkodowanie po ewentualnym wypadku zostanie wypłacone bankowi, w którym została zaciągnięta pożyczka.

Największe zainteresowanie wzbudza jednak cesja odnosząca się do długów.

Twój dług został sprzedany? Zobacz, co oznacza dla ciebie cesja wierzytelności!

Cesja wierzytelności dla osoby zadłużonej oznacza przede wszystkim dwie rzeczy:

wszystkie sprawy związane z zadłużeniem trzeba załatwiać z nowym wierzycielem, a najczęściej z firmą windykacyjną, która zajmuje się obsługą tego długu, taką, jak np. Ultimo. Kontakt z bankiem czy dystrybutorem prądu, który dokonał cesji wierzytelności nie przyniesie żadnych skutków; jest możliwe ponowne negocjowanie spłaty zobowiązania – np. możliwość rozłożenia długu na mniejsze raty, tak aby ich uregulowanie stało się prostsze i dopasowane do domowego budżetu

Dlatego nie trzeba się obawiać cesji wierzytelności. Wręcz przeciwnie! Warto ją potraktować jako „nowe otwarcie” i szansę na polubowne dogadanie się – zwłaszcza że firmy windykacyjne zapewniają klientom szerokie wsparcie przy spłacie. Aby uzgodnić szczegóły, wystarczy np. zadzwonić na podany w piśmie numer albo zalogować się do panelu portalu obsługi klienta i w kilka chwil dopasować wysokość rat do swoich możliwości. To naprawdę proste!